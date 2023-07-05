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Сийярто рассказал, поддержит ли Венгрия вступление Швеции в НАТО
Сийярто рассказал, поддержит ли Венгрия вступление Швеции в НАТО - 05.07.2023 Украина.ру
Сийярто рассказал, поддержит ли Венгрия вступление Швеции в НАТО
Венгрия поддержит вступление Швеции в НАТО после того, как это сделает Турция, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*
2023-07-05T12:31
2023-07-05T12:31
2023-07-05T12:31
новости
зарубежье
венгрия
турция
швеция
нато
петер сийярто
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Венгрия находится в тесном контакте с Турцией по вопросу членства Швеции в НАТО и не станет задерживать присоединение к альянсу, если в переговорах Анкары и Стокгольма будет продвижение, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Сийярто отметил, что его турецкий коллега в ближайшие дни проведёт консультации со шведами и руководством НАТО.Ещё одной проблемой членства Швеции в НАТО стала недавняя акция протеста. У главной мечети Стокгольма на глазах у сотен человек мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, а затем положил в священную книгу мусульман бекон и поджег её.СМИ сообщали, что что шведская полиция разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме вызвало негативную реакцию во многих странах мира. По запросу Пакистана Совет по правам человека ООН проведёт срочное заседание по поводу сожжения Корана у мечети в Швеции. А власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом.* соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230629/1047680963.html
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Украина.ру
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новости, зарубежье, венгрия, турция, швеция, нато, петер сийярто
Новости, Зарубежье, Венгрия, Турция, Швеция, НАТО, Петер Сийярто
Сийярто рассказал, поддержит ли Венгрия вступление Швеции в НАТО
Венгрия поддержит вступление Швеции в НАТО после того, как это сделает Турция, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*
Венгрия находится в тесном контакте с Турцией по вопросу членства Швеции в НАТО и не станет задерживать присоединение к альянсу, если в переговорах Анкары и Стокгольма будет продвижение, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Если произойдет сдвиг, мы, конечно, выполним наше обещание, что Венгрия не будет задерживать членство какой-либо страны в НАТО", — сказал Сийярто.
Сийярто отметил, что его турецкий коллега в ближайшие дни проведёт консультации со шведами и руководством НАТО.
Ещё одной проблемой членства Швеции в НАТО стала недавняя акция протеста. У главной мечети Стокгольма на глазах у сотен человек мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, а затем положил в священную книгу мусульман бекон и поджег её.
СМИ сообщали, что что шведская полиция разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме вызвало негативную реакцию во многих странах мира. По запросу Пакистана Совет по правам человека ООН проведёт срочное заседание по поводу сожжения Корана у мечети в Швеции. А власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом.
* соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.