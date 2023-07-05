https://ukraina.ru/20230705/1047811631.html

Сийярто рассказал, поддержит ли Венгрия вступление Швеции в НАТО

Сийярто рассказал, поддержит ли Венгрия вступление Швеции в НАТО - 05.07.2023 Украина.ру

Сийярто рассказал, поддержит ли Венгрия вступление Швеции в НАТО

Венгрия поддержит вступление Швеции в НАТО после того, как это сделает Турция, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*

2023-07-05T12:31

2023-07-05T12:31

2023-07-05T12:31

новости

зарубежье

венгрия

турция

швеция

нато

петер сийярто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/95/1021979574_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_a0eb121b85afd3d3ac989e1db408b6f1.jpg

Венгрия находится в тесном контакте с Турцией по вопросу членства Швеции в НАТО и не станет задерживать присоединение к альянсу, если в переговорах Анкары и Стокгольма будет продвижение, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Сийярто отметил, что его турецкий коллега в ближайшие дни проведёт консультации со шведами и руководством НАТО.Ещё одной проблемой членства Швеции в НАТО стала недавняя акция протеста. У главной мечети Стокгольма на глазах у сотен человек мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, а затем положил в священную книгу мусульман бекон и поджег её.СМИ сообщали, что что шведская полиция разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме вызвало негативную реакцию во многих странах мира. По запросу Пакистана Совет по правам человека ООН проведёт срочное заседание по поводу сожжения Корана у мечети в Швеции. А власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом.* соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230629/1047680963.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, венгрия, турция, швеция, нато, петер сийярто