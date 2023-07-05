"Такова философия и лицемерный образ действий": аналитик назвал главную особенность американской свободы - 05.07.2023 Украина.ру
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"Такова философия и лицемерный образ действий": аналитик назвал главную особенность американской свободы
"Такова философия и лицемерный образ действий": аналитик назвал главную особенность американской свободы - 05.07.2023 Украина.ру
"Такова философия и лицемерный образ действий": аналитик назвал главную особенность американской свободы
Вашингтон защищает свободу слова до тех пор, пока мнение человека не расходится с генеральной линией Белого дома. Имеющие альтернативное мнение жестоко преследуются, пример тому - Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден. Такое мнение выразил аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса, его слова 5 июля процитировало агентство РИА новости
2023-07-05T10:40
2023-07-05T10:40
новости
аналитик
сша
свобода слова
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В качестве характерного примера "лицемерного образа действий США" он привел отношение к символам советской эпохи. Люди, которые их защищают, подчеркнул аналитик, не имеют права на свободу слова, а "привилегированные партнеры США, напротив, не подвергаются никакой цензуре".Днем ранее аналогичное мнение высказал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов.Ионов отметил, что сегодня у американцев нет легальных способов бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу. В качестве примера он привел обвинение, которое ему самому предъявили в США. Оно состоит из трех пунктов: создание незаконной сети агентов, работа от имени правительства РФ и "пропаганда путинской пропаганды"."То есть я первый человек, которого США официально обвиняют и уголовно преследуют за позицию по поводу СВО. Мой кейс нужен, чтобы подойти к любому активисту и сказать: "Если ты свой рот не закроешь и свою позицию не перестанешь отстаивать, особенно в части украинского кейса, то у тебя будет точно такое же дело, как у него". То есть, по сути, они через мое уголовное дело легализуют возможность репрессий в отношении своего же гражданского общества", - подчеркнул Ионов.
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новости, аналитик, сша, свобода слова
Новости, аналитик, США, свобода слова

"Такова философия и лицемерный образ действий": аналитик назвал главную особенность американской свободы

10:40 05.07.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Вашингтон защищает свободу слова до тех пор, пока мнение человека не расходится с генеральной линией Белого дома. Имеющие альтернативное мнение жестоко преследуются, пример тому - Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден. Такое мнение выразил аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса, его слова 5 июля процитировало агентство РИА новости
В качестве характерного примера "лицемерного образа действий США" он привел отношение к символам советской эпохи. Люди, которые их защищают, подчеркнул аналитик, не имеют права на свободу слова, а "привилегированные партнеры США, напротив, не подвергаются никакой цензуре".

"Это, конечно, демонстрирует, что свобода на выражение своего мнения защищается, пока [США] согласны с тем, что выражается. Такова философия и лицемерный образ действий США", - подчеркнул Ламеса.

Днем ранее аналогичное мнение высказал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов.
Ионов отметил, что сегодня у американцев нет легальных способов бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу. В качестве примера он привел обвинение, которое ему самому предъявили в США. Оно состоит из трех пунктов: создание незаконной сети агентов, работа от имени правительства РФ и "пропаганда путинской пропаганды".
"То есть я первый человек, которого США официально обвиняют и уголовно преследуют за позицию по поводу СВО. Мой кейс нужен, чтобы подойти к любому активисту и сказать: "Если ты свой рот не закроешь и свою позицию не перестанешь отстаивать, особенно в части украинского кейса, то у тебя будет точно такое же дело, как у него". То есть, по сути, они через мое уголовное дело легализуют возможность репрессий в отношении своего же гражданского общества", - подчеркнул Ионов.
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
08:53
Активист: власти США преследуют за альтернативную позицию по УкраинеВласти США преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции РФ. Такое заявление 4 июля в интервью журналистам РИА Новости сделал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов
 
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