https://ukraina.ru/20230705/1047808885.html

"Такова философия и лицемерный образ действий": аналитик назвал главную особенность американской свободы

"Такова философия и лицемерный образ действий": аналитик назвал главную особенность американской свободы - 05.07.2023 Украина.ру

"Такова философия и лицемерный образ действий": аналитик назвал главную особенность американской свободы

Вашингтон защищает свободу слова до тех пор, пока мнение человека не расходится с генеральной линией Белого дома. Имеющие альтернативное мнение жестоко преследуются, пример тому - Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден. Такое мнение выразил аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса, его слова 5 июля процитировало агентство РИА новости

2023-07-05T10:40

2023-07-05T10:40

2023-07-05T10:40

новости

аналитик

сша

свобода слова

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В качестве характерного примера "лицемерного образа действий США" он привел отношение к символам советской эпохи. Люди, которые их защищают, подчеркнул аналитик, не имеют права на свободу слова, а "привилегированные партнеры США, напротив, не подвергаются никакой цензуре".Днем ранее аналогичное мнение высказал глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов.Ионов отметил, что сегодня у американцев нет легальных способов бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу. В качестве примера он привел обвинение, которое ему самому предъявили в США. Оно состоит из трех пунктов: создание незаконной сети агентов, работа от имени правительства РФ и "пропаганда путинской пропаганды"."То есть я первый человек, которого США официально обвиняют и уголовно преследуют за позицию по поводу СВО. Мой кейс нужен, чтобы подойти к любому активисту и сказать: "Если ты свой рот не закроешь и свою позицию не перестанешь отстаивать, особенно в части украинского кейса, то у тебя будет точно такое же дело, как у него". То есть, по сути, они через мое уголовное дело легализуют возможность репрессий в отношении своего же гражданского общества", - подчеркнул Ионов.

https://ukraina.ru/20230705/1047803887.html

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новости, аналитик, сша, свобода слова