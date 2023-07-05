Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"
Российские военные взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, воевавшего в рядах "Кракена". Об этом 5 июля сообщило агентство РИА Новости
Боксер рассказал, что служить пошел после возникшего недопонимания с тренером. Еще одной причиной вступления в "Кракен" он назвал желание получить военный билет, так как без него на Украине карьеру сейчас не построить.
По словам Приходько, в плен он попал на Артемовском направлении, когда его группа пошла в наступление из населенного пункта Часов Яр. В первые минуты после высадки командир был убит, и группа всю ночь просидела в кустах под обстрелами. Утром, пытаясь выбраться, "кракены" заблудились и вновь вышли на позиции российских бойцов.
"Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму. По итогу я знаю, что у нас трое – 200 (убитые – Ред.) на том месте, где меня взяли в плен, один – 300-й (раненый – Ред.). Где остальные пацаны, я не в курсе", - рассказал Приходько.
Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки минобороны Украины. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"* и члены радикальных националистических движений.
Задачи "Кракена" позиционируются как диверсионно-разведывательные. Особо отличилось подразделение на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.
* Запрещенная в России террористическая организация
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