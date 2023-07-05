https://ukraina.ru/20230705/1047802832.html

Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"

Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена" - 05.07.2023 Украина.ру

Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из "Кракена"

Российские военные взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, воевавшего в рядах "Кракена". Об этом 5 июля сообщило агентство РИА Новости

2023-07-05T08:12

2023-07-05T08:12

2023-07-05T08:12

новости

боксер

плен

кракен

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Боксер рассказал, что служить пошел после возникшего недопонимания с тренером. Еще одной причиной вступления в "Кракен" он назвал желание получить военный билет, так как без него на Украине карьеру сейчас не построить. По словам Приходько, в плен он попал на Артемовском направлении, когда его группа пошла в наступление из населенного пункта Часов Яр. В первые минуты после высадки командир был убит, и группа всю ночь просидела в кустах под обстрелами. Утром, пытаясь выбраться, "кракены" заблудились и вновь вышли на позиции российских бойцов.Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки минобороны Украины. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"* и члены радикальных националистических движений.Задачи "Кракена" позиционируются как диверсионно-разведывательные. Особо отличилось подразделение на Харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20230705/1047795340.html

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новости, боксер, плен, кракен