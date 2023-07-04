Песков рассказал об уровне защиты Москвы от украинских беспилотников
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Все беспилотники, атаковавшие Москву 4 июля, были уничтожены или нейтрализованы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что удалось повысить уровень защищенности столицы.
"Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что попытка атаки украинских беспилотников была совершена во вторник в новой Москве и Подмосковье. Атаки были отражены силами противовоздушной обороны.
09:09В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и ПодмосковьеПопытка Киева атаковать беспилотниками район с гражданской инфраструктурой, включающей аэропорт - это акт международного терроризма. Такое заявление сделала 4 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующую публикацию она разместила в своем Телеграм-канале