Песков рассказал об уровне защиты Москвы от украинских беспилотников - 04.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230704/1047791930.html
Песков рассказал об уровне защиты Москвы от украинских беспилотников
Песков рассказал об уровне защиты Москвы от украинских беспилотников - 04.07.2023 Украина.ру
Песков рассказал об уровне защиты Москвы от украинских беспилотников
Все беспилотники, атаковавшие Москву 4 июля, были уничтожены или нейтрализованы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-07-04T13:55
2023-07-04T13:55
новости
дмитрий песков
атаки
беспилотник
москва
защита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046714256_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_dce029141a707ee81706e4b48495ed3e.jpg
Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что удалось повысить уровень защищенности столицы.Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что попытка атаки украинских беспилотников была совершена во вторник в новой Москве и Подмосковье. Атаки были отражены силами противовоздушной обороны.
https://ukraina.ru/20230704/1047780515.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046714256_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_4bbbe138ef52928dbef498469d3c190b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий песков, атаки, беспилотник, москва, защита
Новости, Дмитрий Песков, атаки, беспилотник, Москва, защита

Песков рассказал об уровне защиты Москвы от украинских беспилотников

13:55 04.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Все беспилотники, атаковавшие Москву 4 июля, были уничтожены или нейтрализованы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что удалось повысить уровень защищенности столицы.

"Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт", - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что попытка атаки украинских беспилотников была совершена во вторник в новой Москве и Подмосковье. Атаки были отражены силами противовоздушной обороны.
В сирийском воздушном пространстве возросла интенсивность присутствия летательных аппаратов
09:09
В МИД РФ дали оценку атаке беспилотников на Новую Москву и ПодмосковьеПопытка Киева атаковать беспилотниками район с гражданской инфраструктурой, включающей аэропорт - это акт международного терроризма. Такое заявление сделала 4 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующую публикацию она разместила в своем Телеграм-канале
 
НовостиДмитрий ПесковатакибеспилотникМосквазащита
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31"Вечная война". Американский обозреватель рассказал, как в НАТО подорвали наступательный потенциал ВСУ
17:24"Будет предметом гордости". Путину предложили отправлять туристов в Крым через Донбасс
17:01Замкнутый круг. Запад недоволен наступлением ВСУ, а Украина – западной техникой
16:52Шойгу пообещал выделить десантные корабли для разгрузки Крымского моста
16:48ВСУ не оправдали надежд, Запад занервничал: что говорили об Украине в мире 4 июля
16:46"Погибнут пять миллиардов человек". В Америке раскрыли подробности ядерного Апокалипсиса
16:44"Ситуация во Франции жуткая": Орленко о том, как протесты превратились в мародерство. Видео
16:39Зеленский не указ. После скандала с закупкой барабанов киевский чиновник получил другую должность
16:18В Польше нашли документ о том, что Украину звали в НАТО ещё в 2008 году
15:56Днепропетровская учительница получила штраф за "неправильный" урок
15:41Андрей Коробов-Латынцев: кто он
15:31Александр Песке: Если ВСУ не устроят России новый Сталинград, Запад бросит их как горячую картошку
15:24Жизнь украинского охранника, назвавшего Киев русскоязычным, изменилась
15:17"Пропаганда дружбы": на Украине судят профессора Сергея Шубина, отказавшегося предать родной язык
15:00Александр Перенджиев: Украинские батальоны в составе армии России освободят Украину от оккупации НАТО
14:59Жителя Крыма осудили за контрабанду военной продукции в США
14:45Европейский банк реконструкции даст Днепру кредит "на коммуналку", озвучена сумма
14:41Замглавы МИД РФ рассказал, как сохранение Столтенбергом поста отразится на отношениях РФ и НАТО
14:25"Для тех, кто в танке?": пока в Киеве "защищали" F-16, российские силы сбили два украинских Су-25
14:22Иран включили в ШОС
Лента новостейМолния