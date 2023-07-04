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Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять цветным революциям

Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять цветным революциям - 04.07.2023 Украина.ру

Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять цветным революциям

Союз стран ШОС должен противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран со стороны внешних сил. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на 23-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

2023-07-04T13:09

2023-07-04T13:09

2023-07-04T13:09

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Странам ШОС необходимо самостоятельно работать над внешней политикой, учитывая общие долгосрочные интересы региона, сказал лидер КНР. Он добавил, что нужно сохранять бдительность и пресекать попытки разжигания новой холодной войны.Китайский лидер добавил, что представители стран ШОС должны уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, решая все разногласия только посредством диалога. Кроме того, Си Цзиньпин призвал активно противостоять силовой политике на международной арене.4 июня в Нью-Дели начал работать саммит глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости. Саммит под девизом "На пути к безопасности" проходит в виртуальном режиме.В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что более 80% сделок между РФ и Китаем проводится в рублях и юанях. Президент также отметил, что объемы торговли России со странами ШОС в 2022 году увеличились более чем на треть.Президент также отметил, что вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) позитивно скажется на ее деятельности и выступает за скорейшее завершение процесса членства союзника РФ в объединение.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – региональное международное объединение, созданное 15 июня 2001 года лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. На основе этого соглашения возникло объединение "Шанхайская пятерка". Его главной целью стало обеспечение стабильности вдоль границы бывших советских республик и Китая.9 июня 2017 года в ШОС стакже вошли Индия и Пакистан, а 17 сентября 2021 года лидерами ШОС было одобрено принятие Ирана, которое состоялось 16 сентября 2022 года. В тот же день было объявлено о начале процедуры по предоставлению членства Белоруссии, которая остаётся в статусе наблюдателя.

https://ukraina.ru/20230630/1047697870.html

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новости, шос, китай, си цзиньпин, саммит