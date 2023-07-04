Си Цзиньпин призвал страны ШОС противостоять цветным революциям
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
Союз стран ШОС должен противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран со стороны внешних сил. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на 23-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Странам ШОС необходимо самостоятельно работать над внешней политикой, учитывая общие долгосрочные интересы региона, сказал лидер КНР. Он добавил, что нужно сохранять бдительность и пресекать попытки разжигания новой холодной войны.
"Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, категорически выступать против попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций", — подчеркнул Си Цзиньпин.
Китайский лидер добавил, что представители стран ШОС должны уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, решая все разногласия только посредством диалога. Кроме того, Си Цзиньпин призвал активно противостоять силовой политике на международной арене.
4 июня в Нью-Дели начал работать саммит глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости. Саммит под девизом "На пути к безопасности" проходит в виртуальном режиме.
В ходе саммита президент России Владимир Путин заявил, что более 80% сделок между РФ и Китаем проводится в рублях и юанях. Президент также отметил, что объемы торговли России со странами ШОС в 2022 году увеличились более чем на треть.
Президент также отметил, что вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) позитивно скажется на ее деятельности и выступает за скорейшее завершение процесса членства союзника РФ в объединение.
"Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь. Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России позитивно скажется на деятельности объединения", - сказал Путин на саммите ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – региональное международное объединение, созданное 15 июня 2001 года лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
На основе этого соглашения возникло объединение "Шанхайская пятерка". Его главной целью стало обеспечение стабильности вдоль границы бывших советских республик и Китая.
9 июня 2017 года в ШОС стакже вошли Индия и Пакистан, а 17 сентября 2021 года лидерами ШОС было одобрено принятие Ирана, которое состоялось 16 сентября 2022 года. В тот же день было объявлено о начале процедуры по предоставлению членства Белоруссии, которая остаётся в статусе наблюдателя.
30 июня, 09:53Между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Могут ли США и Китай объединиться против РоссииАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен 28 июня заявил, что главной целью США в отношениях с Китаем является мирное сосуществование и извлечение взаимной выгоды из общих интересов. Вашингтон также намерен "откровенно подходить к различиям" между США и КНР.