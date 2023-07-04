Боевик "Кракена" рассказал, почему украинские солдаты не хотят лезть в "Леопарады" - 04.07.2023 Украина.ру
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Боевик "Кракена" рассказал, почему украинские солдаты не хотят лезть в "Леопарады"
Боевик "Кракена" рассказал, почему украинские солдаты не хотят лезть в "Леопарады" - 04.07.2023 Украина.ру
Боевик "Кракена" рассказал, почему украинские солдаты не хотят лезть в "Леопарады"
Украинские бойцы не хотят ездить на танках Leopard, так как на западную технику у российских бойцов была объявлена охота. Об этом рассказал РИА Новости пленный боевик украинского нацподразделения "Кракен" Андрей Приходько
2023-07-04T12:09
2023-07-04T12:09
новости
leopard-2 (танк)
танки
военная техника
россия (рф)
сергей шойгу
поставки
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Украинские механики боятся залезать в "Леопарды", потому что как только эти танки появляются на поле боя, их обстреливают российские военные. В западную технику летит всё подряд, включая крупные калибры, рассказал военнопленный.Он добавил, что абсолютно все танки не живут долго на поле боя.Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что страна должна организовать долгосрочные поставки оружия на Украину. По мнению канцлера, если поставки вооружения будут краткосрочными и закончатся через три или шесть месяцев, то Германия не сможет "внести свой вклад" в поддержку Украины в долгосрочной перспективе.27 июня немецкий оборонный концерн Rheinmetall 27 июня подтвердил заказ от Нидерландов на 14 танков Leopard 2A4, которые передадут Киеву. По контракту первый танк поставят на Украину в январе 2024 года, остальные машины прибудут в страну до конца следующего года.Министр обороны РФ Сергей Шойгу, рассказал что ВС РФ продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, существенно снижая его наступательный потенциал. В том числе, почти все танки Leopard, выданные Киеву Польшей и Португалией, уже уничтожены.Шойгу отметил, что на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, ВС РФ за прошедший месяц уничтожили 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники. В их число попали и 16 танков Leopard, поставленных Украине Польшей и Португалией.РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что в первые дни наступления ВСУ наносили удары батальонно-тактическими группами (БТГ) при поддержке танков и БМП.Украинские войска применили психические атаки, когда пустили в атаку новейшие "Леопарды-А6", о которых ранее речь вообще не шла, добавил эксперт.Эти хвалёные "Леопарды- А6" в первый же день были выведены нами из строя: часть подорвалась на минах, часть из них была уничтожена ВС РФ, заключил собеседник здания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230703/1047764723.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, leopard-2 (танк), танки, военная техника, россия (рф), сергей шойгу, поставки
Новости, Leopard-2 (танк), танки, военная техника, Россия (РФ), Сергей Шойгу, поставки

Боевик "Кракена" рассказал, почему украинские солдаты не хотят лезть в "Леопарады"

12:09 04.07.2023
 
© Public domainТанк Leopard 2A4
Танк Leopard 2A4
© Public domain
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Украинские бойцы не хотят ездить на танках Leopard, так как на западную технику у российских бойцов была объявлена охота. Об этом рассказал РИА Новости пленный боевик украинского нацподразделения "Кракен" Андрей Приходько
Украинские механики боятся залезать в "Леопарды", потому что как только эти танки появляются на поле боя, их обстреливают российские военные. В западную технику летит всё подряд, включая крупные калибры, рассказал военнопленный.

"Я видел один раз, как садились [украинские] механики в Leopard, они прям боятся туда залазить по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд... до крупного калибра. Также и танки и самолеты, абсолютно все…", - сказал пленный.

Он добавил, что абсолютно все танки не живут долго на поле боя.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что страна должна организовать долгосрочные поставки оружия на Украину. По мнению канцлера, если поставки вооружения будут краткосрочными и закончатся через три или шесть месяцев, то Германия не сможет "внести свой вклад" в поддержку Украины в долгосрочной перспективе.
27 июня немецкий оборонный концерн Rheinmetall 27 июня подтвердил заказ от Нидерландов на 14 танков Leopard 2A4, которые передадут Киеву. По контракту первый танк поставят на Украину в январе 2024 года, остальные машины прибудут в страну до конца следующего года.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, рассказал что ВС РФ продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, существенно снижая его наступательный потенциал. В том числе, почти все танки Leopard, выданные Киеву Польшей и Португалией, уже уничтожены.
Шойгу отметил, что на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, ВС РФ за прошедший месяц уничтожили 15 самолетов, три вертолета и 920 единиц бронетанковой техники. В их число попали и 16 танков Leopard, поставленных Украине Польшей и Португалией.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что в первые дни наступления ВСУ наносили удары батальонно-тактическими группами (БТГ) при поддержке танков и БМП.
Украинские войска применили психические атаки, когда пустили в атаку новейшие "Леопарды-А6", о которых ранее речь вообще не шла, добавил эксперт.
Эти хвалёные "Леопарды- А6" в первый же день были выведены нами из строя: часть подорвалась на минах, часть из них была уничтожена ВС РФ, заключил собеседник здания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Заседание Совета Федерации РФ
Вчера, 13:41
"Почти 100%": Шойгу рассказал о судьбе западных Leopard и ситуации на фронтеВооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, существенно снижая его наступательный потенциал. В том числе, почти все танки Leopard, выданные Киеву Польшей и Португалией, уничтожены. Об этом 3 июля на селекторном совещании рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
НовостиLeopard-2 (танк)танкивоенная техникаРоссия (РФ)Сергей Шойгупоставки
 
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