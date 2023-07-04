https://ukraina.ru/20230704/1047779967.html

Зверства националистов, проблема с истребителями, иск за блокаду Крыма. Главное на Украине на утро 4 июля

Зверства националистов, проблема с истребителями, иск за блокаду Крыма. Главное на Украине на утро 4 июля - 04.07.2023 Украина.ру

Зверства националистов, проблема с истребителями, иск за блокаду Крыма. Главное на Украине на утро 4 июля

Украина.ру, 04.07.2023

2023-07-04T09:00

2023-07-04T09:00

2023-07-04T09:42

f-16

хроники

спецоперация

эксклюзив

националисты

военные

крым

водная блокада

истребители

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Украинцы бомбят дома в Донбассе, несмотря на предупреждение, что там дети. Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления. В Крыму назвали ответчиков по многомиллиардному иску к Киеву за водную блокадуУкраинские войска за прошедшие сутки 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 188 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — ред.). На Донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 и 152 миллиметров. На Горловском — семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 миллиметров. На Ясиноватском — один обстрел из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 188 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Еленовка.В Ясиноватой мирный житель получил ранения. По данным представительства, в Еленовке также погиб мужчина.Как рассказал аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо, украинские военные стреляют по домам в Донбассе, несмотря на предупреждение о том, что там живут дети.Сальгадо, в отличие от большинства иностранных корреспондентов, поехал освещать конфликт на Украине не в Киев, а в Луганск. За несколько недель Сальгадо снял мини-сериал из шести частей, получивший название «Танго свободы в Луганске». Это свидетельства людей, рассказывающих о трагедии Донбасса с 2014 года.Журналист отметил, что детская тема оказалась для него самой тяжелой во время работы над фильмом.Сальгадо рассказал, что между 2014 и 2022 годами люди в Донбассе хоронили своих детей и родителей во дворах, потому что не было возможности идти в морг, хоронить на кладбище.«В 2022 году начали процесс эксгумации тел. И это очень сложный момент. Многие погибшие — это дети», — говорит журналист.В фильме он разговаривает с Анной Сорокой, которая координирует поиск погибших детей, собирает о них информацию, записывает их истории. По мнению Сальгадо, эта работа крайне важна, в том числе для дальнейших политических действий.Он также показал в фильме неадекватное поведение националистов. По его словам, украинские военные, сдавая позиции, оставляют много свидетельств употребления наркотиков и алкоголя.«В местах, откуда уходят украинцы, они оставляют все. Я входил с камерой в такие места. Первое (что бросается в глаза. — Ред.) — это (свидетельства) употребления большого количества наркотиков и алкоголя, все заполнено шприцами», — сказал он.В местах, которые украинцы использовали как бункеры и проводили много времени, они оставили много надписей на стенах.«Было очень много записей на английском, видимо, оставленных наемниками. Но если вы меня спросите, какой символ повторялся чаще всего, то это нацистская свастика и 14/88 (националистическая и экстремистская символика. — Ред.)», — сказал Сальгадо.Помимо бутылок, противогазов, амуниции, оружия и одежды, военные ставят ловушки — мины, из-за которых погибает много гражданских.«Мы зашли на территорию одного из университетов, который украинцы использовали как бункер, и я был на расстоянии 30 сантиметров от мины. Я ее не видел. Один из тех, кто был со мной крикнул мне на русском, но я его понял и замер. "Посмотри, что рядом с тобой", — сказал он..." Мы это место, уходя, обнесли камнями в предупреждение другим», — добавил журналист.В свою очередь попавший в плен боевик украинского нацподразделения «Кракен» Андрей Приходько рассказал о трусости сослуживцев.По его словам, националисты боятся ездить на иностранной технике, в том числе на танках Leopard, так как считают, что российские бойцы охотятся на технику, поставленную Западом.«Я видел один раз, как садились механики в Leopard, они прям боятся туда залезать по причине того, что как только на поле боя появляется эта техника, то в нее летит все подряд... до крупного калибра. Также и танки и самолеты, абсолютно все… Танки долго не живут, как и БМП, и абсолютно все", - сказал пленный.По его мнению, на западную технику у российских бойцов была объявлена охота."Мы просто видели, что постоянно в одну и ту же цель, по направлению движения машины, летело все, что может лететь", - отметил Приходько.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские системы ПВО за июнь сбили 158 снарядов систем РСЗО HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 украинских дронов. Во вторник утром противовоздушная оборона пресекла попытку Украины провести террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам в Москве и области, сообщили в Минобороны РФ.Также Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, 15 самолетов и три вертолета.Проблемы с американскими истребителямиГлава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.Глава комитета альянса уточнил, что обучение украинских пилотов и технических специалистов, обеспечение логистической организации для самолетов "будет невозможно до этого контрнаступления".Он также добавил, что украинцам на передовой "крайне тяжело" продвигаться. "Три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия... для транспортных средств", - подчеркнул Бауэр.В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одна неназванная страна обещала начать в июне обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, но график сдвигается из-за ошибки в расчетах."В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться... Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени. Но у нас времени нет", - возмутился Кулеба.Согласно министру, Киев работает с причастными сторонами над максимальным ускорением процессов.Украина рассчитывает получить F-16 в 2023 году, но, как писало издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников, это случится не раньше начала 2024 года.Президент РФ Владимир Путин в середине июня заявил, что, если Украина получит F-16 и будет использовать их в бою, но базироваться они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения американских истребителей, это серьёзная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооружённый конфликт.Иск Крыма к КиевуУщерб Крыму от водной блокады может составить более одного триллиона рублей, сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей.Он предъявлен трем украинским ответчикам: это Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов страны и украинское управление Северо-Крымского канала.Представители этих ведомств "в обязательном порядке должны прибыть и высказать свою точку зрения по этому поводу"."Но и их неявка не скажется на возможности проведения судебного процесса", — отметил Трофимов.По его словам, иск к украинским властям готовили около полутора лет.Он добавил, что к первому иску смогут присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые тоже пострадали."Такие факты есть, и они не одиночные, когда люди и предприятия понесли колоссальные убытки из-за водной блокады. Таким образом, сумма совокупного ущерба, по приблизительной оценке, озвученной на рабочей группе, может составить более одного триллиона рублей", - сказал Трофимов.По его словам, именно перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала привело в последующем к тяжелым последствиям засухи на полуострове и ограничениях в подаче воды, от чего пострадали в том числе промышленные и сельскохозяйственные предприятия.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля 2022 года после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Протяженность главного искусственного русла канала составляет 400 километров.

https://ukraina.ru/20230703/1047763677.html

https://ukraina.ru/20230703/1047756596.html

https://ukraina.ru/20230702/1047750852.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

f-16, хроники, спецоперация, эксклюзив, националисты, военные, крым, водная блокада, истребители