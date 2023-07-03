Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ - 03.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230703/1047759594.html
Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ
Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ - 03.07.2023 Украина.ру
Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ
Жительница Закарпатья Татьяна Новак 3 июля пожаловалась в своих соцсетях, что ее избил представитель Закарпатского областного территориального центра комплектования (ОТЦК) Константин Вари. Причиной, утверждает пострадавшая, стала демобилизация ее супруга
2023-07-03T11:06
2023-07-03T11:06
новости
новости украины
украина
ужгород
избиение
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/72/1029267209_0:159:1920:1239_1920x0_80_0_0_b8eb565cc3467c751d94e65ea14e6b77.jpg
"Меня избил пьяный старший офицер Закарпатского ОИК Вари Константин Владимирович. Майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК. Вари нанес мне два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок. Мне противно об этом писать, мне стыдно, что такой человек до сих пор держится в рядах ВСУ. Мне страшно, что этот позорный поступок останется безнаказанным", – написала женщина.По ее словам, инцидент произошел 25 июня. В тот день Новак и ее муж зашли в магазин, где к ним "прицепился пьяный мужик в гражданской одежде". Он допытывался, почему супруг женщины не на фронте и требовал рассказать, где конкретно служил и чем занимался.Однако ответ, что муж Новак служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, нетрезвого Вари не удовлетворил и он заявил: вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете кто я, а я майор, это мой район, меня все знают".Женщина утверждает, что она и ее муж вышли из магазина, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, но Вари пошел за ними.
https://ukraina.ru/20230703/1047756428.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102926/72/1029267209_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_cc6e6405db50874a90b9cf7631a71ff6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украина, ужгород, избиение, всу
Новости, Новости Украины, Украина, Ужгород, избиение, ВСУ

Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ

11:06 03.07.2023
 
© CC0, PixabayКулак драка избиение насилие
Кулак драка избиение насилие
© CC0, Pixabay
Читать в
Жительница Закарпатья Татьяна Новак 3 июля пожаловалась в своих соцсетях, что ее избил представитель Закарпатского областного территориального центра комплектования (ОТЦК) Константин Вари. Причиной, утверждает пострадавшая, стала демобилизация ее супруга
"Меня избил пьяный старший офицер Закарпатского ОИК Вари Константин Владимирович. Майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК. Вари нанес мне два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок. Мне противно об этом писать, мне стыдно, что такой человек до сих пор держится в рядах ВСУ. Мне страшно, что этот позорный поступок останется безнаказанным", – написала женщина.
По ее словам, инцидент произошел 25 июня. В тот день Новак и ее муж зашли в магазин, где к ним "прицепился пьяный мужик в гражданской одежде". Он допытывался, почему супруг женщины не на фронте и требовал рассказать, где конкретно служил и чем занимался.
Однако ответ, что муж Новак служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, нетрезвого Вари не удовлетворил и он заявил: вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете кто я, а я майор, это мой район, меня все знают".
Женщина утверждает, что она и ее муж вышли из магазина, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, но Вари пошел за ними.
"Вари бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко сменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров сзади от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари убежал", - рассказала Новак.
Представители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
09:54
"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИАЗа минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении. Такое заявление 3 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, его слова цитирует агентство РИА новости
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаУжгородизбиениеВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Внук Гитлера и сын финского подданного. Новые приключения фашистов в Европе
14:28"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ
14:19Тамара Евтушенко: Чем сильнее в Аргентине демонизируют Россию, тем больше у нее защитников
14:18Власти Крыма взыскали с Украины 152 млрд рублей за водную блокаду
13:56FT: Россельхозбанк сможет вернуться в SWIFT через дочернюю компанию
13:55Михаил Делягин о том, как запустить экономику России на полную мощность
13:47Шойгу впервые прокомментировал тему мятежа "Вагнера"
13:41"Почти 100%": Шойгу рассказал о судьбе западных Leopard и ситуации на фронте
13:35Украинский бизнесмен спонсировал ВСУ за счет продаж водки в России, его объявили в розыск
13:13Покушение на Аксёнова, обстрел. Главное на Украине на 13:00 3 июля
13:11Песков высказался о покушении на Аксенова
12:55Хитрый план Сталина. Почему Шольц напомнил, что Украина уже была государством в составе СССР
12:37Сожжение Корана. Бог не умер и даже не постарел
12:28"Герои русской армии": Юрий Кот рассказал, сколько "вагнеровцев" поддержали мятеж. Видео
12:20Алексей Леонков: Наши вертолеты собрали урожай среди бронетехники ВСУ, а Киев все списал на минные поля
12:11"Безграмотные выводы". В Крыму прокомментировали слова Шольца о статусе полуострова
11:52Борьба за гарантии. Как и почему наглеет Украина в преддверии саммита НАТО
11:47Вопреки решению международной федерации: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках
11:35Трехзначное число в сутки: Гладков сообщил об украинских ударах по Белгородской области
11:33"Планировал подорвать кортеж". Задержанный признался в подготовке покушения на Аксёнова
Лента новостейМолния