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Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ

Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ - 03.07.2023 Украина.ру

Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ

Жительница Закарпатья Татьяна Новак 3 июля пожаловалась в своих соцсетях, что ее избил представитель Закарпатского областного территориального центра комплектования (ОТЦК) Константин Вари. Причиной, утверждает пострадавшая, стала демобилизация ее супруга

2023-07-03T11:06

2023-07-03T11:06

2023-07-03T11:06

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"Меня избил пьяный старший офицер Закарпатского ОИК Вари Константин Владимирович. Майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК. Вари нанес мне два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок. Мне противно об этом писать, мне стыдно, что такой человек до сих пор держится в рядах ВСУ. Мне страшно, что этот позорный поступок останется безнаказанным", – написала женщина.По ее словам, инцидент произошел 25 июня. В тот день Новак и ее муж зашли в магазин, где к ним "прицепился пьяный мужик в гражданской одежде". Он допытывался, почему супруг женщины не на фронте и требовал рассказать, где конкретно служил и чем занимался.Однако ответ, что муж Новак служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, нетрезвого Вари не удовлетворил и он заявил: вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете кто я, а я майор, это мой район, меня все знают".Женщина утверждает, что она и ее муж вышли из магазина, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, но Вари пошел за ними.

https://ukraina.ru/20230703/1047756428.html

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