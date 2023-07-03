Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ
© CC0, PixabayКулак драка избиение насилие
© CC0, Pixabay
Жительница Закарпатья Татьяна Новак 3 июля пожаловалась в своих соцсетях, что ее избил представитель Закарпатского областного территориального центра комплектования (ОТЦК) Константин Вари. Причиной, утверждает пострадавшая, стала демобилизация ее супруга
"Меня избил пьяный старший офицер Закарпатского ОИК Вари Константин Владимирович. Майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК. Вари нанес мне два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок. Мне противно об этом писать, мне стыдно, что такой человек до сих пор держится в рядах ВСУ. Мне страшно, что этот позорный поступок останется безнаказанным", – написала женщина.
По ее словам, инцидент произошел 25 июня. В тот день Новак и ее муж зашли в магазин, где к ним "прицепился пьяный мужик в гражданской одежде". Он допытывался, почему супруг женщины не на фронте и требовал рассказать, где конкретно служил и чем занимался.
Однако ответ, что муж Новак служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, нетрезвого Вари не удовлетворил и он заявил: вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете кто я, а я майор, это мой район, меня все знают".
Женщина утверждает, что она и ее муж вышли из магазина, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, но Вари пошел за ними.
"Вари бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко сменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров сзади от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари убежал", - рассказала Новак.
09:54"Цифра ошеломляющая": Марочко назвал недельные потери ВСУ на Луганском направлении - РИАЗа минувшую неделю Киев потерял около трех тысяч военных на Луганском направлении. Такое заявление 3 июля сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, его слова цитирует агентство РИА новости