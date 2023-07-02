Китайцы поставили Зеленского на место после его очередного требования к Путину
Владимир Зеленский в неадеквате
Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мирные переговоры с Россией будут возможны лишь после восстановления контроля над территориями, которые были в составе страны в 1991 году.
"Крым Украине подарил Хрущев. Изначально он принадлежал России", "Поступил очередной приказ из США?", "Этот человек - главная беда Украины", "Что толку каждый день отчаянно пропагандировать то, что не можешь получить?", "Это крысиные бега", - отреагировали читатели "Гуаньча".
Прокомментировал слова Зеленского и глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что исходя из логики украинского президента, Зеленский также должен потребовать от Румынии вернуть часть территорий, переданных его предшественником Виктором Ющенко.
Ранее Зеленский отверг возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.
"Если говорить о границах 1991 года, то речь может идти только о том времени, когда Украина входила в состав нашего единого государства СССР, со столицей в Москве. Если Зеленский имеет в виду эти границы, то я полностью с ним согласен, пора Украине возвращаться домой целиком и полностью в состав большой России", - сказал Рогов.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Владимир Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.
Также Зеленский сформулировал свою "формулу мира", которая в том числе включает восстановление границ Украины 1991 года. В очередной раз президент этой страны поднимал тему диалога с Москвой 16 июня, когда сказал, что "проведение любых переговоров с Россией пока оккупационные силы находятся на Украине будет означать только попытку заморозить конфликт".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что пока в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, поэтому спецоперация будет продолжена до полного осуществления поставленных задач.
12:18"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об УкраинеПользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о совместной со Швецией поддержке Украины. Соответствующий пост она разместила на днях в своих соцсетях