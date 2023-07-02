https://ukraina.ru/20230702/1047749950.html

Китайцы поставили Зеленского на место после его очередного требования к Путину

Китайцы поставили Зеленского на место после его очередного требования к Путину - 02.07.2023 Украина.ру

Китайцы поставили Зеленского на место после его очередного требования к Путину

Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мирные переговоры с Россией будут возможны лишь после восстановления контроля над территориями, которые были в составе страны в 1991 году.

2023-07-02T13:02

2023-07-02T13:02

2023-07-02T13:02

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Прокомментировал слова Зеленского и глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что исходя из логики украинского президента, Зеленский также должен потребовать от Румынии вернуть часть территорий, переданных его предшественником Виктором Ющенко.Ранее Зеленский отверг возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Владимир Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.Также Зеленский сформулировал свою "формулу мира", которая в том числе включает восстановление границ Украины 1991 года. В очередной раз президент этой страны поднимал тему диалога с Москвой 16 июня, когда сказал, что "проведение любых переговоров с Россией пока оккупационные силы находятся на Украине будет означать только попытку заморозить конфликт".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что пока в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, поэтому спецоперация будет продолжена до полного осуществления поставленных задач.

https://ukraina.ru/20230702/1047749555.html

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новости, украина, китай, владимир зеленский, владимир путин, требование