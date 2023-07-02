https://ukraina.ru/20230702/1047746030.html

В Киеве пожаловались на сложности борьбы с российскими "Ланцетами"

В Киеве пожаловались на сложности борьбы с российскими "Ланцетами" - 02.07.2023 Украина.ру

В Киеве пожаловались на сложности борьбы с российскими "Ланцетами"

Киеву не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками, в том числе "Ланцетами". Такое заявление 1 июля сделал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете Telegraph

2023-07-02T09:27

2023-07-02T09:27

2023-07-02T09:27

новости

новости украины

киев

беспилотник

"ланцет"

оружие

запад

россия (рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564746_0:48:2956:1711_1920x0_80_0_0_07bb945af7d3652a00d0ba72ff327ad3.jpg

Он добавил, что западные союзники могли бы помочь поставками немецких танков Gepard, австралийских полноприводных бронированных машин Hawkei, а также оборудования для создания помех. Однако, например, Австралия, пожаловался пытается "найти какие-то предлоги", чтобы не предоставлять Киеву свои машины.В субботу, 1 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил. что западные политики пытаются добиться заморозки конфликта, чтобы выиграть время для новых военных поставок Киеву.Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.

https://ukraina.ru/20230702/1047741919.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, киев, беспилотник, "ланцет", оружие, запад, россия (рф)