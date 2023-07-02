В Киеве пожаловались на сложности борьбы с российскими "Ланцетами"
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Киеву не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками, в том числе "Ланцетами". Такое заявление 1 июля сделал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете Telegraph
"Наша разведка говорит, что русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников ("Ланцет" - Ред.). Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие. Нас беспокоит все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск. Современное оборудование создания помех — очень важный аспект наших возможностей по борьбе с беспилотниками. Но нам этого очень не хватает, и мы рассчитываем на наших союзников, и, надеюсь, когда-нибудь у нас их будет больше", — сказал Сак.
Он добавил, что западные союзники могли бы помочь поставками немецких танков Gepard, австралийских полноприводных бронированных машин Hawkei, а также оборудования для создания помех. Однако, например, Австралия, пожаловался пытается "найти какие-то предлоги", чтобы не предоставлять Киеву свои машины.
В субботу, 1 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил. что западные политики пытаются добиться заморозки конфликта, чтобы выиграть время для новых военных поставок Киеву.
Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
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