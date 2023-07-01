https://ukraina.ru/20230701/1047737643.html
Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами
Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами - 01.07.2023 Украина.ру
Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами
Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня подписал распоряжения об увольнении семи руководителей местных администраций, в том числе глав четырех районов Киева, после скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ
2023-07-01T10:30
2023-07-01T10:30
2023-07-01T10:30
владимир зеленский
украина
киев
увольнение
бомбоубежища
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_0:7:1042:593_1920x0_80_0_0_d3a7742d10be3afa2bef7b4c5eea5571.jpg.webp
Согласно документам, опубликованным на сайте главы государства, уволены руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский. Скандал из-за ненадлежащей работы бомбоубежищ начался с Деснянского района, позже мэр Киева Виталий Кличко направлял в правительство письмо с предложением уволить Ратникова, а последний предлагал главе города покинуть должности вместе.Кроме того, Зеленский подписал распоряжения об увольнении глав Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций Людмилы Мерзлюк, Александара Хомича и Татьяны Сизон. Решение обусловлено тем, что Совбез Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в этих районах.Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием защитных сооружений. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, усилив противостояние между Зеленским и Кличко. 23 июня прошло заседание Совбеза, по итогам которого глава государства объявил о решении привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву. Президент сообщал, что примет кадровые решения.
https://ukraina.ru/20230616/1047297318.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_fca7e960c1430a05ea506e0370930cbb.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, украина, киев, увольнение, бомбоубежища, новости
Владимир Зеленский, Украина, Киев, увольнение, бомбоубежища, Новости
Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами
Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня подписал распоряжения об увольнении семи руководителей местных администраций, в том числе глав четырех районов Киева, после скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ
Согласно документам, опубликованным на сайте главы государства, уволены руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский.
Скандал из-за ненадлежащей работы бомбоубежищ начался с Деснянского района, позже мэр Киева Виталий Кличко направлял в правительство письмо с предложением уволить Ратникова, а последний предлагал главе города покинуть должности вместе.
Кроме того, Зеленский подписал распоряжения об увольнении глав Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций Людмилы Мерзлюк, Александара Хомича и Татьяны Сизон. Решение обусловлено тем, что Совбез Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в этих районах.
Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием защитных сооружений. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, усилив противостояние между Зеленским и Кличко. 23 июня прошло заседание Совбеза, по итогам которого глава государства объявил о решении привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву. Президент сообщал, что примет кадровые решения.