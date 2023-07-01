Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами - 01.07.2023 Украина.ру
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Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами
Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами - 01.07.2023 Украина.ру
Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами
Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня подписал распоряжения об увольнении семи руководителей местных администраций, в том числе глав четырех районов Киева, после скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ
2023-07-01T10:30
2023-07-01T10:30
владимир зеленский
украина
киев
увольнение
бомбоубежища
новости
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Согласно документам, опубликованным на сайте главы государства, уволены руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский. Скандал из-за ненадлежащей работы бомбоубежищ начался с Деснянского района, позже мэр Киева Виталий Кличко направлял в правительство письмо с предложением уволить Ратникова, а последний предлагал главе города покинуть должности вместе.Кроме того, Зеленский подписал распоряжения об увольнении глав Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций Людмилы Мерзлюк, Александара Хомича и Татьяны Сизон. Решение обусловлено тем, что Совбез Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в этих районах.Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием защитных сооружений. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, усилив противостояние между Зеленским и Кличко. 23 июня прошло заседание Совбеза, по итогам которого глава государства объявил о решении привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву. Президент сообщал, что примет кадровые решения.
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владимир зеленский, украина, киев, увольнение, бомбоубежища, новости
Владимир Зеленский, Украина, Киев, увольнение, бомбоубежища, Новости

Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами

10:30 01.07.2023
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня подписал распоряжения об увольнении семи руководителей местных администраций, в том числе глав четырех районов Киева, после скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ
Согласно документам, опубликованным на сайте главы государства, уволены руководители Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов Киева Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский.
Скандал из-за ненадлежащей работы бомбоубежищ начался с Деснянского района, позже мэр Киева Виталий Кличко направлял в правительство письмо с предложением уволить Ратникова, а последний предлагал главе города покинуть должности вместе.
Кроме того, Зеленский подписал распоряжения об увольнении глав Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций Людмилы Мерзлюк, Александара Хомича и Татьяны Сизон. Решение обусловлено тем, что Совбез Украины признал неудовлетворительной работу по подготовке бомбоубежищ в этих районах.
Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием защитных сооружений. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, усилив противостояние между Зеленским и Кличко. 23 июня прошло заседание Совбеза, по итогам которого глава государства объявил о решении привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву. Президент сообщал, что примет кадровые решения.
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