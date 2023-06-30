Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина

Мятеж Пригожина. Промежуточный финиш Не думал, что всё закончится так быстро. Однако внезапная "покладистость" Пригожина свидетельствует о том, что далеко не глупые люди собирались стать бенефициарами этого мятежа. Равно как и о том, что у них осталась надежда (а возможно они даже уверены), что ответственности удастся избежать. Ведь формальная засветка не произошла.