Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина - 30.06.2023 Украина.ру
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина - 30.06.2023 Украина.ру
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданиям медиахолдинга "Патриот". Информация об этом опубликована в универсальном сервисе Роскомнадзора для проверки сайтов из "стоп-листа".
2023-06-30T18:26
2023-06-30T18:26
новости
пригожин
роскомнадзор
патриот
медиахолдинги
россия (рф)
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Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданиям медиахолдинга "Патриот". Ограничен доступ к сайтам: Редакция "Невских новостей" попрощалась с читателями в телеграм-канале. Издание существовало почти 10 лет, журналисты освещали городские события. "Наша редакция прекращает свое существование", - заявили в "НН". - "Мы рады были работать для вас и помогать вам, спасибо за ваше внимание и вашу активность! Это были замечательные годы!"Евгений Пригожин возглавил попечительский совет медиахолдинга "Патриот" в 2019 году. По данным российских СМИ, накануне Пригожин объявил руководству медиагруппы о закрытии проектов и прекращении финансирования.
https://ukraina.ru/20230625/1047547986.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, пригожин, роскомнадзор, патриот, медиахолдинги, россия (рф)
Новости, Пригожин, Роскомнадзор, патриот, медиахолдинги, Россия (РФ)

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина

18:26 30.06.2023
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
Перейти в фотобанк
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Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданиям медиахолдинга "Патриот". Информация об этом опубликована в универсальном сервисе Роскомнадзора для проверки сайтов из "стоп-листа".
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданиям медиахолдинга "Патриот".
Ограничен доступ к сайтам:
  • РИА "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН),
  • "Политика сегодня",
  • "Экономика сегодня",
  • "Невские новости",
  • "Народные новости".
© СкриншотРоскомнадзор заблокировал РИА ФАН
Роскомнадзор заблокировал РИА ФАН
© Скриншот
Роскомнадзор заблокировал РИА ФАН
Редакция "Невских новостей" попрощалась с читателями в телеграм-канале. Издание существовало почти 10 лет, журналисты освещали городские события.
"Наша редакция прекращает свое существование", - заявили в "НН". - "Мы рады были работать для вас и помогать вам, спасибо за ваше внимание и вашу активность! Это были замечательные годы!"
Евгений Пригожин возглавил попечительский совет медиахолдинга "Патриот" в 2019 году. По данным российских СМИ, накануне Пригожин объявил руководству медиагруппы о закрытии проектов и прекращении финансирования.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
25 июня, 10:08
Мятеж Пригожина. Промежуточный финишНе думал, что всё закончится так быстро. Однако внезапная "покладистость" Пригожина свидетельствует о том, что далеко не глупые люди собирались стать бенефициарами этого мятежа. Равно как и о том, что у них осталась надежда (а возможно они даже уверены), что ответственности удастся избежать. Ведь формальная засветка не произошла.
 
НовостиПригожинРоскомнадзорпатриотмедиахолдингиРоссия (РФ)
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Нагнетание вокруг ЗАЭС, мобилизационный ресурс. Итоги 30 июня на Украине
18:26Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина
18:06"Как можно скорее". Польша попросила США разместить в стране ядерное оружие
18:05"Очередной припадок шизофрении": Карчаа прокомментировал слухи об эвакуации персонала ЗАЭС
18:03Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц
18:00Роман Шухевич: не гетман, но просто гауптман
17:49Президент Литвы: нелегальные беженцы в ЕС могут оказаться "вагнерами"
17:47Конфликт на Украине вряд ли закончится, заявил Папа Римский
17:27Ответ на высадку десанта ВСУ, штурмовая тактика Украины. О чём говорили эксперты 30 июня
17:14"Вагнеровцы" в Белоруссии представляют угрозу Киеву – Данилов
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16:55На любую погоду. Российским бойцам выдали форму, созданную специально для СВО
16:33Территория добрых дел: как молодежь Херсонской области помогает людям. Видео
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