Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданиям медиахолдинга "Патриот". Информация об этом опубликована в универсальном сервисе Роскомнадзора для проверки сайтов из "стоп-листа".
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданиям медиахолдинга "Патриот".
Ограничен доступ к сайтам:
- —РИА "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН),
- —"Политика сегодня",
- —"Экономика сегодня",
- —"Невские новости",
- —"Народные новости".
© СкриншотРоскомнадзор заблокировал РИА ФАН
© Скриншот
Роскомнадзор заблокировал РИА ФАН
Редакция "Невских новостей" попрощалась с читателями в телеграм-канале. Издание существовало почти 10 лет, журналисты освещали городские события.
"Наша редакция прекращает свое существование", - заявили в "НН". - "Мы рады были работать для вас и помогать вам, спасибо за ваше внимание и вашу активность! Это были замечательные годы!"
Евгений Пригожин возглавил попечительский совет медиахолдинга "Патриот" в 2019 году. По данным российских СМИ, накануне Пригожин объявил руководству медиагруппы о закрытии проектов и прекращении финансирования.
25 июня, 10:08Мятеж Пригожина. Промежуточный финишНе думал, что всё закончится так быстро. Однако внезапная "покладистость" Пригожина свидетельствует о том, что далеко не глупые люди собирались стать бенефициарами этого мятежа. Равно как и о том, что у них осталась надежда (а возможно они даже уверены), что ответственности удастся избежать. Ведь формальная засветка не произошла.