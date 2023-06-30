https://ukraina.ru/20230630/1047720420.html
Электронный концлагерь: Делягин о разрушительных действиях для экономики и повышении ключевой ставки
Электронный концлагерь: Делягин о разрушительных действиях для экономики и повышении ключевой ставки - 30.06.2023 Украина.ру
Электронный концлагерь: Делягин о разрушительных действиях для экономики и повышении ключевой ставки
Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру... Украина.ру, 30.06.2023
2023-06-30T14:04
2023-06-30T14:04
2023-06-30T14:04
михаил делягин
видео
россия (рф)
украина
сво
экономика
ключевая ставка
центробанк рф
суверенитет
мятеж
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Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру прокомментировал новость о вероятном повышении ключевой ставки ЦБ России, а также рассказал о главных задачах для достижения экономической стабилизации и роли информационной среды в жизни человека: 00:42 - О вероятности и необходимости повышения ключевой ставки ЦБ РФ; 05:49 - О суверенности российской экономики; 07:19 - Об основных задачах перед правительством для стабилизации экономической ситуации; 10:10 - Человеческий фактор как катализатор риска экономической дестабилизации;14:54 - О книге "Мир после информации".Ссылка на книгу "Мир после информации": https://boomstarter.ru/projects/510042/mir_posle_informatsii_kak_izbezhat_elektronnogo_kontslagerya
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
михаил делягин, видео, россия (рф), украина, сво, экономика, ключевая ставка, центробанк рф, суверенитет, мятеж, валюта, видео
Михаил Делягин, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, экономика, ключевая ставка, Центробанк РФ, суверенитет, мятеж, валюта
Электронный концлагерь: Делягин о разрушительных действиях для экономики и повышении ключевой ставки
Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру прокомментировал новость о вероятном повышении ключевой ставки ЦБ России, а также рассказал о главных задачах для достижения экономической стабилизации и роли информационной среды в жизни человека:
00:42 - О вероятности и необходимости повышения ключевой ставки ЦБ РФ;
05:49 - О суверенности российской экономики;
07:19 - Об основных задачах перед правительством для стабилизации экономической ситуации;
10:10 - Человеческий фактор как катализатор риска экономической дестабилизации;
14:54 - О книге "Мир после информации".