https://ukraina.ru/20230630/1047720420.html

Электронный концлагерь: Делягин о разрушительных действиях для экономики и повышении ключевой ставки

Электронный концлагерь: Делягин о разрушительных действиях для экономики и повышении ключевой ставки - 30.06.2023 Украина.ру

Электронный концлагерь: Делягин о разрушительных действиях для экономики и повышении ключевой ставки

Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру... Украина.ру, 30.06.2023

2023-06-30T14:04

2023-06-30T14:04

2023-06-30T14:04

михаил делягин

видео

россия (рф)

украина

сво

экономика

ключевая ставка

центробанк рф

суверенитет

мятеж

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Доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин в эфире Украина.ру прокомментировал новость о вероятном повышении ключевой ставки ЦБ России, а также рассказал о главных задачах для достижения экономической стабилизации и роли информационной среды в жизни человека: 00:42 - О вероятности и необходимости повышения ключевой ставки ЦБ РФ; 05:49 - О суверенности российской экономики; 07:19 - Об основных задачах перед правительством для стабилизации экономической ситуации; 10:10 - Человеческий фактор как катализатор риска экономической дестабилизации;14:54 - О книге "Мир после информации".Ссылка на книгу "Мир после информации": https://boomstarter.ru/projects/510042/mir_posle_informatsii_kak_izbezhat_elektronnogo_kontslagerya

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