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Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше

Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше - 30.06.2023 Украина.ру

Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июня выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ

2023-06-30T13:09

2023-06-30T13:09

2023-06-30T13:09

хоккеист

шпионаж

кремль

новости

дмитрий песков

польша

зарубежье

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"Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", - сказал Песков.Он отметил, что российскому посольству работать в Варшаве "очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей".В пятницу, 30 июня польские власти сообщили, что в Польше по обвинению в шпионской деятельности был задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги. Позже в СМИ появилась информация, что его зовут Максим (фамилию в соответствии с польским законодательством официальным органам называть запрещено).На официальном сайте Польского союза хоккея на льду содержится информация, что в клубе Zagłębie Sosnowiec играет уроженец Реутова Максим Сергеев, приводится номер его лицензии хоккеиста - 4144 / S. В то же время такой хоккеист отсутствует в официальном составе вышеназванного клуба, размещенном на официальном сайте. В самом клубе отказались от любых комментариев по этому вопросу.

https://ukraina.ru/20230630/1047704534.html

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хоккеист, шпионаж, кремль, новости, дмитрий песков, польша, зарубежье