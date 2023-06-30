Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше - 30.06.2023 Украина.ру
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Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше
Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше - 30.06.2023 Украина.ру
Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июня выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ
2023-06-30T13:09
2023-06-30T13:09
хоккеист
шпионаж
кремль
новости
дмитрий песков
польша
зарубежье
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"Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", - сказал Песков.Он отметил, что российскому посольству работать в Варшаве "очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей".В пятницу, 30 июня польские власти сообщили, что в Польше по обвинению в шпионской деятельности был задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги. Позже в СМИ появилась информация, что его зовут Максим (фамилию в соответствии с польским законодательством официальным органам называть запрещено).На официальном сайте Польского союза хоккея на льду содержится информация, что в клубе Zagłębie Sosnowiec играет уроженец Реутова Максим Сергеев, приводится номер его лицензии хоккеиста - 4144 / S. В то же время такой хоккеист отсутствует в официальном составе вышеназванного клуба, размещенном на официальном сайте. В самом клубе отказались от любых комментариев по этому вопросу.
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хоккеист, шпионаж, кремль, новости, дмитрий песков, польша, зарубежье
хоккеист, шпионаж, Кремль, Новости, Дмитрий Песков, Польша, Зарубежье

Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше

13:09 30.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июня выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ
"Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", - сказал Песков.
Он отметил, что российскому посольству работать в Варшаве "очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей".

"Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", - добавил официальный представитель Кремля.

В пятницу, 30 июня польские власти сообщили, что в Польше по обвинению в шпионской деятельности был задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги. Позже в СМИ появилась информация, что его зовут Максим (фамилию в соответствии с польским законодательством официальным органам называть запрещено).
На официальном сайте Польского союза хоккея на льду содержится информация, что в клубе Zagłębie Sosnowiec играет уроженец Реутова Максим Сергеев, приводится номер его лицензии хоккеиста - 4144 / S. В то же время такой хоккеист отсутствует в официальном составе вышеназванного клуба, размещенном на официальном сайте. В самом клубе отказались от любых комментариев по этому вопросу.
10:19
Охота на россиян: Польша обвинила 20-летнего хоккеиста в шпионажеАгентство внутренней безопасности Польши задержало 20-летнего российского хоккеиста, играющего в одном из клубов первой лиги в Силезии, по обвинению в шпионаже, передает 30 июня польская RMF FM
 
хоккеистшпионажКремльНовостиДмитрий ПесковПольшаЗарубежье
 
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