https://ukraina.ru/20230630/1047716149.html
Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше
Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше - 30.06.2023 Украина.ру
Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июня выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ
2023-06-30T13:09
2023-06-30T13:09
2023-06-30T13:09
хоккеист
шпионаж
кремль
новости
дмитрий песков
польша
зарубежье
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"Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", - сказал Песков.Он отметил, что российскому посольству работать в Варшаве "очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей".В пятницу, 30 июня польские власти сообщили, что в Польше по обвинению в шпионской деятельности был задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги. Позже в СМИ появилась информация, что его зовут Максим (фамилию в соответствии с польским законодательством официальным органам называть запрещено).На официальном сайте Польского союза хоккея на льду содержится информация, что в клубе Zagłębie Sosnowiec играет уроженец Реутова Максим Сергеев, приводится номер его лицензии хоккеиста - 4144 / S. В то же время такой хоккеист отсутствует в официальном составе вышеназванного клуба, размещенном на официальном сайте. В самом клубе отказались от любых комментариев по этому вопросу.
https://ukraina.ru/20230630/1047704534.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хоккеист, шпионаж, кремль, новости, дмитрий песков, польша, зарубежье
хоккеист, шпионаж, Кремль, Новости, Дмитрий Песков, Польша, Зарубежье
Кремль прокомментировал задержание российского хоккеиста в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июня выразил уверенность, что российское посольство в Польше будет выяснять ситуацию с задержанием хоккеиста из РФ
"Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", - сказал Песков.
Он отметил, что российскому посольству работать в Варшаве "очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей".
"Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", - добавил официальный представитель Кремля.
В пятницу, 30 июня польские власти сообщили, что в Польше по обвинению в шпионской деятельности был задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги. Позже в СМИ появилась информация, что его зовут Максим (фамилию в соответствии с польским законодательством официальным органам называть запрещено).
На официальном сайте Польского союза хоккея на льду содержится информация, что в клубе Zagłębie Sosnowiec играет уроженец Реутова Максим Сергеев, приводится номер его лицензии хоккеиста - 4144 / S. В то же время такой хоккеист отсутствует в официальном составе вышеназванного клуба, размещенном на официальном сайте. В самом клубе отказались от любых комментариев по этому вопросу.