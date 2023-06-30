https://ukraina.ru/20230630/1047714602.html

Польские пограничники избили беженцев и отправили их в Белоруссию через калитку для животных

Польские пограничники избили беженцев и отправили их в Белоруссию через калитку для животных - 30.06.2023 Украина.ру

Польские пограничники избили беженцев и отправили их в Белоруссию через калитку для животных

Польские военные грубо вытеснили на территорию Белоруссии группу беженцев, в том числе ребенка. Об этом сообщил пограничный комитет Белоруссии в своём телеграм-канале 30 июня

2023-06-30T13:29

2023-06-30T13:29

2023-06-30T13:29

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зарубежье

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Вечером 28 июня польские силовики доставили к заграждению, установленному на границе с Беларусью группу беженцев. Несмотря на ливень, польские военные заставили их пройти на белорусскую территорию через калитку, предназначенную для животных, говорится в сообщении.К тем беженцам, которые отказывались перейти в Белоруссию, польские военные применили физическое насилие. На видео, предоставленном пограничным комитетом Белоруссии, на лице мужчины отчетливо видны следы побоев.Среди беженцев был несовершеннолетний ребенок, которого также насильно выкинули за заграждение и оставили в условиях, опасных для его жизни и здоровья.Охрану польско-белорусской границы Евросоюз усилил в середине 2021 года, когда пересечь ее пытались тысячи беженцев, мигрирующие из Ирака, Сирии, Афганистана и в страны ЕС.Ранее Белоруссия ограничивала поток мигрантов в Европу. После того как Евросоюз ввел санкции против Белоруссии, официальный Минск предложил европейцам самостоятельно решать этот вопрос.Брюссель обвинил Минск в разжигании миграционного кризиса и начал строить заграждение на границе с Белоруссией. Длина возведенного забора составляет 186 километров, высота — пять метров. Этот объект обошелся ЕС примерно в 400 миллионов долларов.

https://ukraina.ru/20230630/1047704534.html

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новости, польша, белоруссия, пограничники, беженцы, зарубежье