https://ukraina.ru/20230630/1047714003.html

Небензя: Мест на украинских кладбищах уже не хватает и это печально

Небензя: Мест на украинских кладбищах уже не хватает и это печально - 30.06.2023 Украина.ру

Небензя: Мест на украинских кладбищах уже не хватает и это печально

Мобилизационный резерв Киева быстро исчерпывается, и количество мест на украинских кладбищах уже подходит к пределу. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя

2023-06-30T12:51

2023-06-30T12:51

2023-06-30T13:23

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Украина практически полностью зависит от поставок оружия НАТО, так как у неё осталось мало собственного вооружения. Но мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет, сказал Небензя.Мест для новых захоронений на украинских кладбищах уже не хватает и это чрезвычайно печально, добавил Небензя.С 24 февраля 2022 года на Украине был объявлен режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная Рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.Военный комиссариат Черниговской области объявил всеобщую мобилизацию и предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) в десятидневный срок.Всеобщую мобилизацию также объявили в Ивано-Франковске и Оболонском района Киева.Ранее в СМИ сообщили, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать на фронт прямо из очередей к пунктам гуманитарной помощи.

https://ukraina.ru/20230624/1047525709.html

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новости, небензя, оон, мобилизация, вооружение, украина