https://ukraina.ru/20230630/1047712493.html

Лавров назвал попытку мятежа Пригожина не более, чем передрягой

Лавров назвал попытку мятежа Пригожина не более, чем передрягой - 30.06.2023 Украина.ру

Лавров назвал попытку мятежа Пригожина не более, чем передрягой

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров 30 июня на брифинге назвал попытку мятежа основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина не более, чем "передрягой"

2023-06-30T12:18

2023-06-30T12:18

2023-06-30T12:18

пригожин

новости

сергей лавров

мятеж

чвк "вагнер"

россия (рф)

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"Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной", – сказал Лавров.В конце прошлой недели в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ukraina.ru/20230628/1047622999.html

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пригожин, новости, сергей лавров, мятеж, чвк "вагнер", россия (рф)