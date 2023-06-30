Лавров назвал попытку мятежа Пригожина не более, чем передрягой - 30.06.2023 Украина.ру
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Лавров назвал попытку мятежа Пригожина не более, чем передрягой
Лавров назвал попытку мятежа Пригожина не более, чем передрягой - 30.06.2023 Украина.ру
Лавров назвал попытку мятежа Пригожина не более, чем передрягой
Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров 30 июня на брифинге назвал попытку мятежа основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина не более, чем "передрягой"
2023-06-30T12:18
2023-06-30T12:18
пригожин
новости
сергей лавров
мятеж
чвк "вагнер"
россия (рф)
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"Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной", – сказал Лавров.В конце прошлой недели в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пригожин, новости, сергей лавров, мятеж, чвк "вагнер", россия (рф)
Пригожин, Новости, Сергей Лавров, мятеж, ЧВК "Вагнер", Россия (РФ)

Лавров назвал попытку мятежа Пригожина не более, чем передрягой

12:18 30.06.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
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Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров 30 июня на брифинге назвал попытку мятежа основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина не более, чем "передрягой"
"Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной", – сказал Лавров.
В конце прошлой недели в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
28 июня, 09:20
Помогали "Вагнеру" материально? США ввели санкции против структур, связанных с ПригожинымВашингтон ввел санкции против одного физического и четырех юридических лиц, связав их деятельность с главой группы "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом 28 июня сообщило министерство финансов США
 
ПригожинНовостиСергей ЛавровмятежЧВК "Вагнер"Россия (РФ)
 
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