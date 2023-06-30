Пострадали две сотни детей: киевлянин развращал несовершеннолетних и продавал видео за границу
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Украинские силовики задержали 35-летнего киевлянина по подозрению в развращении детей и продаже видеозаписей за границу. Об этом 30 июня сообщила в соцсетях полиция Киева
Мужчина знакомился в интернете с несовершеннолетними девочками. Он выдавал себя за их сверстников, общался на сексуальные темы. Выманивал фотографии путем обмана, подкупом, шантажом и угрозами убийством или изнасилованием. За некоторыми девочками он даже следил по их дороге из школы домой. Видеозаписи он продавал за границу и заработал на этом миллионы, рассказали в полиции.
Силовики изъяли у мужчины больше четырех терабайт порнографического контента.
От его действий пострадали более 200 девочек в возрасте от 10 до 17 лет. По словам силовиков, часть пострадавших пытались совершить самоубийство.
Мужчине объявили подозрения в развращении несовершеннолетних и распространении порнографии. Киевлянину грозит до 15 лет тюрьмы.
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