https://ukraina.ru/20230630/1047711660.html

Пострадали две сотни детей: киевлянин развращал несовершеннолетних и продавал видео за границу

Пострадали две сотни детей: киевлянин развращал несовершеннолетних и продавал видео за границу - 30.06.2023 Украина.ру

Пострадали две сотни детей: киевлянин развращал несовершеннолетних и продавал видео за границу

Украинские силовики задержали 35-летнего киевлянина по подозрению в развращении детей и продаже видеозаписей за границу. Об этом 30 июня сообщила в соцсетях полиция Киева

2023-06-30T12:21

2023-06-30T12:21

2023-06-30T12:21

порно

несовершеннолетние

новости

киев

полиция

тюрьма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046431855_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_a4a78016b80bb89c224310cc636359cf.jpg

Мужчина знакомился в интернете с несовершеннолетними девочками. Он выдавал себя за их сверстников, общался на сексуальные темы. Выманивал фотографии путем обмана, подкупом, шантажом и угрозами убийством или изнасилованием. За некоторыми девочками он даже следил по их дороге из школы домой. Видеозаписи он продавал за границу и заработал на этом миллионы, рассказали в полиции.Силовики изъяли у мужчины больше четырех терабайт порнографического контента. От его действий пострадали более 200 девочек в возрасте от 10 до 17 лет. По словам силовиков, часть пострадавших пытались совершить самоубийство.Мужчине объявили подозрения в развращении несовершеннолетних и распространении порнографии. Киевлянину грозит до 15 лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20220904/1038433005.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

порно, несовершеннолетние, новости, киев, полиция, тюрьма