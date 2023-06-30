https://ukraina.ru/20230630/1047705419.html

ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - Рогов

ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - Рогов - 30.06.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - Рогов

ВСУ, предположительно ракетами Storm Shadow, ударили по Бердянску Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале 30 июня

2023-06-30T10:22

2023-06-30T10:22

2023-06-30T10:22

новости

россия (рф)

новые регионы

бердянск

запорожская область

всу

владимир рогов

storm shadow

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047704105_0:0:541:304_1920x0_80_0_0_c70010cf2fa37b69e64888d2a0f35166.png

Украинские военные нанесли ракетный удар по Бердянску Запорожской области, предположительно британскими ракетами Storm Shadow.В Бердянске утром 30 июня сообщили о взрывах. Прозвучавшая серия взрывов - результат работы ПВО России, которая успешно отразила вражескую атаку по мирному жителям ещё на подступах к городу, пояснил Рогов.ВСУ регулярно обстреливают Бердянск, Мелитополь и другие города Запорожской области.9 июня ВСУ предположительно британскими ракетами Storm Shadow обстреляли морской порт Бердянска. В результате мощного взрыва пострадало девять человек.Британия ранее поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на суверенной территории Украины.Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Дальность действия поставленных Киеву ракет около 250 км, что ненамного меньше, чем ATACMS, которые Вашингтон ранее отказывался поставлять на Украину.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230522/1046427463.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), новые регионы, бердянск, запорожская область, всу, владимир рогов, storm shadow