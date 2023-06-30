ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - Рогов - 30.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230630/1047705419.html
ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - Рогов
ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - Рогов - 30.06.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - Рогов
ВСУ, предположительно ракетами Storm Shadow, ударили по Бердянску Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале 30 июня
2023-06-30T10:22
2023-06-30T10:22
новости
россия (рф)
новые регионы
бердянск
запорожская область
всу
владимир рогов
storm shadow
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047704105_0:0:541:304_1920x0_80_0_0_c70010cf2fa37b69e64888d2a0f35166.png
Украинские военные нанесли ракетный удар по Бердянску Запорожской области, предположительно британскими ракетами Storm Shadow.В Бердянске утром 30 июня сообщили о взрывах. Прозвучавшая серия взрывов - результат работы ПВО России, которая успешно отразила вражескую атаку по мирному жителям ещё на подступах к городу, пояснил Рогов.ВСУ регулярно обстреливают Бердянск, Мелитополь и другие города Запорожской области.9 июня ВСУ предположительно британскими ракетами Storm Shadow обстреляли морской порт Бердянска. В результате мощного взрыва пострадало девять человек.Британия ранее поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на суверенной территории Украины.Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Дальность действия поставленных Киеву ракет около 250 км, что ненамного меньше, чем ATACMS, которые Вашингтон ранее отказывался поставлять на Украину.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230522/1046427463.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047704105_59:0:464:304_1920x0_80_0_0_b602d873b612888a9774e68d5cb2eba0.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), новые регионы, бердянск, запорожская область, всу, владимир рогов, storm shadow
Новости, Россия (РФ), Новые регионы, Бердянск, Запорожская область, ВСУ, Владимир Рогов, Storm Shadow

ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - Рогов

10:22 30.06.2023
 
© Владимир Рогов / Telegram
© Владимир Рогов / Telegram
Читать в
ВСУ, предположительно ракетами Storm Shadow, ударили по Бердянску Запорожской области, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале 30 июня
Украинские военные нанесли ракетный удар по Бердянску Запорожской области, предположительно британскими ракетами Storm Shadow.
"По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow", - написал Рогов.
В Бердянске утром 30 июня сообщили о взрывах. Прозвучавшая серия взрывов - результат работы ПВО России, которая успешно отразила вражескую атаку по мирному жителям ещё на подступах к городу, пояснил Рогов.
ВСУ регулярно обстреливают Бердянск, Мелитополь и другие города Запорожской области.
9 июня ВСУ предположительно британскими ракетами Storm Shadow обстреляли морской порт Бердянска. В результате мощного взрыва пострадало девять человек.
Британия ранее поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на суверенной территории Украины.
Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Дальность действия поставленных Киеву ракет около 250 км, что ненамного меньше, чем ATACMS, которые Вашингтон ранее отказывался поставлять на Украину.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.
После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая, 06:32Чем воюют на Украине
"Штормовая тень" (Storm Shadow) в зоне спецоперации на УкраинеНатовские крылатые ракеты большей дальности. В чём опасны и станут ли новым "чудо-оружием" для ВСУ
 
НовостиРоссия (РФ)Новые регионыБердянскЗапорожская областьВСУВладимир РоговStorm Shadow
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:18Лавров назвал попытку мятежа Пригожина не более, чем передрягой
12:17Зеленский вызвал ядерную истерию в стране своими выдумками - египетский политолог
12:04Исследования по Украине фабриковали в угоду политической конъюнктуре и это сыграло с нами злую шутку
11:30Орбан выступил против финансирования Украины, пока в ЕС не отчитаются за €70 млрд
11:27"Искупить вину кровью": Мендкович о последствиях мятежа и отвода ЧВК
11:27Марочко: В ЛНР обнаружили массовые захоронения украинских боевиков
10:59"Приближается жатва". Европейских аграриев ждёт "зерновая катастрофа" из-за Украины - СМИ
10:57Заместитель постпреда КНР при ООН выступил против поставок оружия Украине
10:53К саммиту НАТО даешь результат! Эксперты о том, чего ждать перед встречей в Вильнюсе
10:40Подозреваемый в мошенничестве украинский депутат обвинил власти в политическом заказе
10:28Украинская пропаганда на примере удара по Краматорску
10:23Что колумбийский писатель, семья которого пострадала от неонацистов, хотел увидеть в Краматорске?
10:22ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow - Рогов
10:19Охота на россиян: Польша обвинила 20-летнего хоккеиста в шпионаже
10:10Минные поля, понтоны и ловушки на дорогах. Новая роль саперов в современной войне
10:08"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран
09:55Депутат Европарламента рассказал, как ЕС обогащается на антироссийских санкциях
09:55Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров
09:53Между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Могут ли США и Китай объединиться против России
09:50Ультиматум Зеленского, поставки ATACMS. Главное на Украине на утро 30 июня
Лента новостейМолния