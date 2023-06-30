https://ukraina.ru/20230630/1047698396.html
Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 миллиарда долларов
Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 миллиарда долларов - 30.06.2023 Украина.ру
Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 миллиарда долларов
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил кредит на восстановительную деятельность на Украине в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в распространенном ведомством 29 июня пресс-релизе
2023-06-30T07:28
2023-06-30T07:28
2023-06-30T07:43
новости
зарубежье
япония
банк
доллары
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101824/48/1018244817_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_813b3d4e3a78ce89c015c37724d02bd8.jpg
Финансирование поможет удовлетворить потребности домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержит осуществлению реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также будет способствовать рыночной деятельности.Гарантом выступило правительство Японии, кредит является "неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения ее потребностей в финансировании в 2023 году", информировал банк.Накануне государственный бюджет Украины получил грантовое финансирование в размере 1,215 млрд долларов через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка, в том числе 1,2 млрд от США и 15 млн от Финляндии, сообщило министерство финансов Украины.Гранты предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта поддержки государственных расходов. Полученные средства будут направлены на оплату труда работников государственных органов и педагогов, на пенсионные выплаты, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи.
https://ukraina.ru/20221113/1040733630.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101824/48/1018244817_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_92834a369cb32a7073786ab3ea8e5b95.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, япония, банк, доллары, украина
Новости, Зарубежье, Япония, банк, доллары, Украина
Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 миллиарда долларов
07:28 30.06.2023 (обновлено: 07:43 30.06.2023)
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил кредит на восстановительную деятельность на Украине в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в распространенном ведомством 29 июня пресс-релизе
Финансирование поможет удовлетворить потребности домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержит осуществлению реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также будет способствовать рыночной деятельности.
Гарантом выступило правительство Японии, кредит является "неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения ее потребностей в финансировании в 2023 году", информировал
банк.
Накануне государственный бюджет Украины получил грантовое финансирование в размере 1,215 млрд долларов через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка, в том числе 1,2 млрд от США и 15 млн от Финляндии, сообщило министерство финансов Украины.
Гранты предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта поддержки государственных расходов. Полученные средства будут направлены на оплату труда работников государственных органов и педагогов, на пенсионные выплаты, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи.