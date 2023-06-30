Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 миллиарда долларов - 30.06.2023 Украина.ру
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Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 миллиарда долларов
Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 миллиарда долларов - 30.06.2023 Украина.ру
Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 миллиарда долларов
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил кредит на восстановительную деятельность на Украине в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в распространенном ведомством 29 июня пресс-релизе
2023-06-30T07:28
2023-06-30T07:43
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Финансирование поможет удовлетворить потребности домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержит осуществлению реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также будет способствовать рыночной деятельности.Гарантом выступило правительство Японии, кредит является "неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения ее потребностей в финансировании в 2023 году", информировал банк.Накануне государственный бюджет Украины получил грантовое финансирование в размере 1,215 млрд долларов через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка, в том числе 1,2 млрд от США и 15 млн от Финляндии, сообщило министерство финансов Украины.Гранты предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта поддержки государственных расходов. Полученные средства будут направлены на оплату труда работников государственных органов и педагогов, на пенсионные выплаты, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи.
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новости, зарубежье, япония, банк, доллары, украина
Новости, Зарубежье, Япония, банк, доллары, Украина

Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 миллиарда долларов

07:28 30.06.2023 (обновлено: 07:43 30.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил кредит на восстановительную деятельность на Украине в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в распространенном ведомством 29 июня пресс-релизе
Финансирование поможет удовлетворить потребности домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержит осуществлению реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также будет способствовать рыночной деятельности.
Гарантом выступило правительство Японии, кредит является "неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения ее потребностей в финансировании в 2023 году", информировал банк.
Накануне государственный бюджет Украины получил грантовое финансирование в размере 1,215 млрд долларов через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка, в том числе 1,2 млрд от США и 15 млн от Финляндии, сообщило министерство финансов Украины.
Гранты предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта поддержки государственных расходов. Полученные средства будут направлены на оплату труда работников государственных органов и педагогов, на пенсионные выплаты, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи.
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