https://ukraina.ru/20230629/1047677414.html

Кремль прокомментировал масштабные учения Украины на случай ЧС на Запорожской АЭС

Кремль прокомментировал масштабные учения Украины на случай ЧС на Запорожской АЭС - 29.06.2023 Украина.ру

Кремль прокомментировал масштабные учения Украины на случай ЧС на Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами 29 июня прокомментировал учения на Украине, связанные с Запорожской атомной электростанцией (АЭС)

2023-06-29T14:12

2023-06-29T14:12

2023-06-29T14:12

запорожская аэс

кремль

дмитрий песков

новости

украина

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Дмитрия Пескова спросили, как в Кремле расценивают ситуацию с ЗАЭС и внезапно объявленными Украиной учениями, видят ли в Москве риски провокаций и диверсий со стороны Киева.Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".В четверг в министерстве энергетики Украины сообщили о начале масштабных учений по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

https://ukraina.ru/20230628/1047625657.html

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запорожская аэс, кремль, дмитрий песков, новости, украина