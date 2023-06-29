https://ukraina.ru/20230629/1047676366.html

Переформатирование "Укроборонпрома", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня

Переформатирование "Укроборонпрома", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня - 29.06.2023 Украина.ру

Переформатирование "Укроборонпрома", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня

Госконцерн "Укроборонпром" прекратил своё существование. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-06-29T13:19

2023-06-29T13:19

2023-06-29T14:29

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102285/28/1022852803_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_1e9c507c6765c415f3c397c6b64e94b7.jpg

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 34 удара по этому региону России.«На Донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, на Горловском — 11 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм, на Ясиноватском — 1 обстрел из РСЗО, на Волновахском — 1 обстрел из артиллерии 152 мм, выпустив 196 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Благодатное.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе пятеро детей, в Кировском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Старомихайловке и Ясиноватой, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому району Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 27 снарядов калибром 155 мм, по Еленовке — 8 снарядов калибром 155 мм, по Владимировке — 6 снарядов калибром 155 мм.Как сообщила администрация Новокаховского городского округа, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по Херсонской области 78 снарядов и мин.«Вчера, 28 июня, в течении дня ВСУ выпустили 49 снарядов из ствольной артиллерии по: Алешкам — 16; Новой Збурьевке — 9; Крынкам — 7; Песчановке — 8; Корсунке — 9. В течение ночи продолжились обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Каховке, Каирах, Таврийске выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — указывалось в сводке администрации в телеграм-канале.Лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утром 29 июня рассказал об ударе ВСУ по Заре.«На Запорожье боевики ВСУ нанесли удар по жилому сектору. Обстрел села Заря Куйбышевского района нацисты произвели в 09:05. В результате их преступных действий загорелся жилой дом. Сведения о жертвах и пострадавших уточняются. Подробности позже», — отметил Рогов.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по его региону.«В Белгородском районе из артиллерии обстреляно село Красный Хутор — зафиксировано 8 снарядов... В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка противник сбросил с беспилотников 3 взрывных устройства... В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 5 миномётных и 7 артиллерийских снарядов... В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Терезовка. Били из артиллерии. Зафиксировано 2 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По МАПП Шебекино выпущено 6 миномётных снарядов», — отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и повреждений нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.«Укроборонпром» по-новомуДеятельность госконцерна «Укроборонпром» была прекращена и вместо него создано АО «Украинская оборонная промышленность», сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.«Важный шаг — трансформация. С сегодняшнего дня прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность», — написал он в ночь на 29 июня в своём телеграм-канале.По его словам, следующим шагом реорганизации компании будет перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. После этого будет сформирован Наблюдательный совет.Ранее, 28 июня, Кабмин назначил нового руководителя АО «Украинская оборонная промышленность». Им стал 31-летний Герман Сметанин.Днём ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности гендиректора «Укроборонпрома» согласно поданному заявлению.«Гусев стал очень токсичным. Это человек, который в буквальном смысле, развалил "Мрию" и в целом добил "Укроборонпром". Появились вопросы у западных партнёров, которые сейчас озабочены налаживанием эффективной системы ремонта своей техники на мощностях украинских предприятий. Поэтому в ОП решили, что Гусева пора менять. В отборе кандидата, кстати, принимал участие и сам Гусев. И поддержал Сметанина. Камышину он тоже понравился», — сообщил украинскому изданию «Страна» источник во власти.Кроме того, указало издание, дополнительным «конкурентным преимуществом» Сметанина стал тот факт, что он является родственником нардепа от «Слуги народа» Игоря Васылива — Сметанин женат на сестре Васылива.Назначение Сметанина вызвало в экспертном сообществе Украины неоднократную реакцию.«Во время войны, на основной сектор военного производства, назначают 31 летнего Сметанина, который связан с Александром Камышином министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и бывший руководитель УЗ После Гусева решили добить нашу оборонку окончательно и поставили молодого функционера», — сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Резидент».Другой популярный телеграм-канал — «ЗеРада» — вспомнил о трудовом пути Сметанина.«Зеленский поставил перед Сметаниным (до этого руководил Харьковским заводом им. Малышева) три главных задачи — увеличить количество производства всего вооружения, очистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу оборонки. Последнее место работы Сметанина — завод им. Малышева в Харькове. Текущее состояние: "начата процедура банкротства"? Как можно обанкротить танковый завод во время войны, а потом пойти на повышение, я ...», — указал автор канала.Позже канал опубликовал письмо от подписчика, рассказывавшего о состоянии дел на заводе: по его данным рабочим предприятия не дают бронь от мобилизации, а зарплата у рабочих небольшая.

https://ukraina.ru/20230629/1047663997.html

https://ukraina.ru/20230628/1047655659.html

https://ukraina.ru/20230628/1047634331.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники