Михаил Онуфриенко: Армия России взяла Северск в клещи, а ВСУ готовятся бросить на убой второй эшелон - 29.06.2023 Украина.ру
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Михаил Онуфриенко: Армия России взяла Северск в клещи, а ВСУ готовятся бросить на убой второй эшелон
Михаил Онуфриенко: Армия России взяла Северск в клещи, а ВСУ готовятся бросить на убой второй эшелон - 29.06.2023 Украина.ру
Михаил Онуфриенко: Армия России взяла Северск в клещи, а ВСУ готовятся бросить на убой второй эшелон
Противник может заявлять что угодно, но реальность такова, что Северск попадает в ситуацию, аналогичную той, в которой находился Артемовск в начальной стадии "оркестрантов" на это город, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-29T13:35
2023-06-29T13:35
интервью
всу
украина
артемовск
северск
донецк
польша
западная украина
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил, что прибытие тысяч "вагнеровцев" в Белоруссию вынуждает Польшу укреплять свои восточные границы.- Михаил Борисович, к каким военным действиям прибегнет Варшава?- На самом деле, тут справедлива поговорка, что смерть всегда причину найдет. Поляки укрепляют свои границы постоянно, независимо ни от чего. То ли в Белоруссии строится атомная электростанция, то ли проводятся совместные учения. Они накачивают армию оружием, первый контракт на поставку "Абрамсов" был заключен задолго до спецоперации, а после начала СВО подписали второй контракт.Это неизбежный процесс и возвращение кресов сходних, Западой Украины, поляки считают своей приоритетной задачей все эти годы. Еще при Кучме была создана, сначала формально, а потом и де-факто польско-литовско-украинская бригада, которая на 87% формируется за счет польских военнослужащих. Совместные учения проводились много раз задолго до начала спецоперации. Нет ничего удивительного в том, что прибытие "вагнеров" вызвало очередной всплеск истерии.Причем поляков не интересует реальное положение дел, им нужен предлог. Ухудшение положения киевской хунты, отступление ВСУ неизбежно приведут к тому, что польские войска зайдут на территорию западной Украины под предлогом миротворческой операции. А прибытие "вагнеров" вызвало истерику и потому что поляки опасаются, что теперь им станет сложнее.- Как поставка первой партии танков Abrams из 14 машин в Польшу повлияет на боеспособность польской армии?- Эти поставки должны возместить передачу Польшей своих старых танков киевской хунте. Передавать Abrams Киеву никто не собирается.- По какому сценарию будут развиваться события, если Польша официально введет свои подразделения на Западную Украину? Это означает прямой конфликт с НАТО или союзники Варшавы не будут вмешиваться?- В этом случае НАТО не будет вмешиваться, потому что де-факто Польша вводит войска на территорию сопредельного государства.Как это будет оформлено, совершенно не важно. В любом случае американцы сделают поляков крайними. Будет заявлено, что это польская миротворческая миссия, а не войск НАТО. Если поляки будут нести там потери, то это будут польские потери на чужой территории.Широкомасштабного конфликта НАТО допускать не хочет, украинский театр военных действий, изолированный, не имеющий никакого отношения к НАТО, прекрасно устраивает.- Украинские ресурсы сообщают, что ВСУ перехватили стратегическую инициативу под Артемовском. По словам представителя Генштаба Андрея Ковалева, украинская армия ведет наступление широким фронтом на флангах. Вы располагаете данными об обстановке на этом участке фронта?- Стратегическую инициативу они перехватили еще 20 мая, когда начали широкомасштабное наступление к северу и югу от Артемовска. Город они тем не менее потеряли. В первые две недели наступления до начала июня они смогли продвинуться на 600-800 метров, а Анна Маляр (замминистра обороны Украины – ред.) говорила, что даже до километра. Бои идут к югу на линии канала Северский Донец – Донбасс. Вчера даже появился невнятный ни к чему не привязанный ролик с водружением флага в районе Курдюмовской дамбы.Непонятно, где это снято, но суть в том, что они находятся недалеко от Курдюмовки по ту сторону канала. Они сумели отодвинуть наши войска от Ивановского, он же Красное, которое находится к югу от Артемовска. К северу они ведут бои в районе Берховки и Орехово-Василевки. Взять населенные пункты им там не удалось. За последние две недели они находятся на тех же позициях, что и ранее.Севернее Соледара они наносят удары в направлении Яковлевки, но проломить оборону там тоже не могут. Никаких стратегических успехов у противника нет. Боевые действия точно так же продолжаются на восточных окраинах Спорного, в промзоне Белогоровки – это населенный пункт на берегу Северского Донца, северо-восточнее Северска. Они медленно отступают в Серебрянском лесничестве, куда перебрасываются подкрепления, потому что поражение на этом участке позволит нашим войскам выйти к излучине Северского Донца напротив Серебрянки и Григоровки.На Белогоровском направлении мы уже вышли к излучине, и Северск оказывается в клещах, но они еще не так сильно сжаты. Противник может заявлять, что угодно, но реальность такова, что Северск попадает в ситуацию, аналогичную той, в которой находился Артемовск в начальной стадии "оркестрантов" на это город.- То есть скоро наши части завяжут уличные бои за этот город?- Нет, это будет не скоро. Сначала нам надо выйти к излучине Северского Донца напротив Серебрянки. Сейчас повторяется начальный этап освобождения Артемовска. Все будет зависеть от того, как будет развиваться наше наступление после того, как нашей гибкой обороне удастся перемолоть и второй эшелон ВСУ, в том числе 9-й и 10-й армейские корпуса, которые противник готовится бросить на убой на Запорожском фронте.- А под Донецком возможен ли контрудар ВСУ?- Известно, что на Авдеевское направление перебрасываются резервы, но это связано с опасением противника, что наши могут нанести серьезный удар по авдеевской группировке, которая находится в полукольце и снабжается по единственной дороге через Орловку. И здесь риск для ВСУ очень велик, потому что после того, как будет перерезана дорогу на Орловку Авдеевский укрепрайон окажется полностью изолированным.Именно поэтому сюда перебрасываются подкрепления, вести же здесь стратегическое наступление нереально, потому что в донецкой агломерации плотная городская застройка. Можно говорить только о попытке отодвинуть наши войска от железной дороги, по которой раньше снабжалась авдеевская группировка. То есть речь идет о попытке тактического улучшения, чтобы облегчить положение авдеевского укрепрайона.- Чем завершится летняя кампания на Украине и в Донбассе? На каких рубежах остановятся войска?- И мы, и противник предпринимаем широкомасштабные боевые действия, чем они завершатся гадать бесполезно. Но гибкая оборона, которую выбрал наш Генеральный штаб, имеет смысл только в том случае, если истощение наступательного потенциала и резервов противника мы переходим в стратегическое наступление. Только в этом случае могут быть достигнуты цели специальной военной операции, которые были озвучены верховным главнокомандующим.Если такое решение о широкомасштабном наступлении принято не будет, значит, это по сути поражение, которое на этом этапе делает невозможным реализацию целей спецоперации.
https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html
https://ukraina.ru/20230629/1047662986.html
https://ukraina.ru/20230629/1047640910.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
интервью, всу, украина, артемовск, северск, донецк, польша, западная украина
Интервью, ВСУ, Украина, Артемовск, Северск, Донецк, Польша, Западная Украина

Михаил Онуфриенко: Армия России взяла Северск в клещи, а ВСУ готовятся бросить на убой второй эшелон

13:35 29.06.2023
 
© SputnikМихаил Онуфриенко интервью
Михаил Онуфриенко интервью
© Sputnik
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Противник может заявлять что угодно, но реальность такова, что Северск попадает в ситуацию, аналогичную той, в которой находился Артемовск в начальной стадии "оркестрантов" на это город, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил, что прибытие тысяч "вагнеровцев" в Белоруссию вынуждает Польшу укреплять свои восточные границы.
- Михаил Борисович, к каким военным действиям прибегнет Варшава?
- На самом деле, тут справедлива поговорка, что смерть всегда причину найдет. Поляки укрепляют свои границы постоянно, независимо ни от чего. То ли в Белоруссии строится атомная электростанция, то ли проводятся совместные учения.
Они накачивают армию оружием, первый контракт на поставку "Абрамсов" был заключен задолго до спецоперации, а после начала СВО подписали второй контракт.
Это неизбежный процесс и возвращение кресов сходних, Западой Украины, поляки считают своей приоритетной задачей все эти годы. Еще при Кучме была создана, сначала формально, а потом и де-факто польско-литовско-украинская бригада, которая на 87% формируется за счет польских военнослужащих. Совместные учения проводились много раз задолго до начала спецоперации.
Нет ничего удивительного в том, что прибытие "вагнеров" вызвало очередной всплеск истерии.
Михаил Онуфриенко
28 апреля, 16:58
Михаил Онуфриенко: кто онБлогер, военный эксперт
Причем поляков не интересует реальное положение дел, им нужен предлог. Ухудшение положения киевской хунты, отступление ВСУ неизбежно приведут к тому, что польские войска зайдут на территорию западной Украины под предлогом миротворческой операции.
А прибытие "вагнеров" вызвало истерику и потому что поляки опасаются, что теперь им станет сложнее.
- Как поставка первой партии танков Abrams из 14 машин в Польшу повлияет на боеспособность польской армии?
- Эти поставки должны возместить передачу Польшей своих старых танков киевской хунте. Передавать Abrams Киеву никто не собирается.
- По какому сценарию будут развиваться события, если Польша официально введет свои подразделения на Западную Украину? Это означает прямой конфликт с НАТО или союзники Варшавы не будут вмешиваться?
- В этом случае НАТО не будет вмешиваться, потому что де-факто Польша вводит войска на территорию сопредельного государства.
Как это будет оформлено, совершенно не важно. В любом случае американцы сделают поляков крайними. Будет заявлено, что это польская миротворческая миссия, а не войск НАТО. Если поляки будут нести там потери, то это будут польские потери на чужой территории.
Широкомасштабного конфликта НАТО допускать не хочет, украинский театр военных действий, изолированный, не имеющий никакого отношения к НАТО, прекрасно устраивает.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
09:45
Польская армия готовится к возвращению на Волынь. И при чём тут группа "Вагнер"Под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша настаивает на введении своих войск на Западную Украину. Речь идёт об участке белорусско-украинской границы на Волыни
- Украинские ресурсы сообщают, что ВСУ перехватили стратегическую инициативу под Артемовском. По словам представителя Генштаба Андрея Ковалева, украинская армия ведет наступление широким фронтом на флангах. Вы располагаете данными об обстановке на этом участке фронта?
- Стратегическую инициативу они перехватили еще 20 мая, когда начали широкомасштабное наступление к северу и югу от Артемовска. Город они тем не менее потеряли.
В первые две недели наступления до начала июня они смогли продвинуться на 600-800 метров, а Анна Маляр (замминистра обороны Украины – ред.) говорила, что даже до километра.
Бои идут к югу на линии канала Северский Донец – Донбасс. Вчера даже появился невнятный ни к чему не привязанный ролик с водружением флага в районе Курдюмовской дамбы.
Непонятно, где это снято, но суть в том, что они находятся недалеко от Курдюмовки по ту сторону канала. Они сумели отодвинуть наши войска от Ивановского, он же Красное, которое находится к югу от Артемовска. К северу они ведут бои в районе Берховки и Орехово-Василевки.
Взять населенные пункты им там не удалось. За последние две недели они находятся на тех же позициях, что и ранее.
Севернее Соледара они наносят удары в направлении Яковлевки, но проломить оборону там тоже не могут. Никаких стратегических успехов у противника нет.
Боевые действия точно так же продолжаются на восточных окраинах Спорного, в промзоне Белогоровки – это населенный пункт на берегу Северского Донца, северо-восточнее Северска. Они медленно отступают в Серебрянском лесничестве, куда перебрасываются подкрепления, потому что поражение на этом участке позволит нашим войскам выйти к излучине Северского Донца напротив Серебрянки и Григоровки.
На Белогоровском направлении мы уже вышли к излучине, и Северск оказывается в клещах, но они еще не так сильно сжаты. Противник может заявлять, что угодно, но реальность такова, что Северск попадает в ситуацию, аналогичную той, в которой находился Артемовск в начальной стадии "оркестрантов" на это город.
- То есть скоро наши части завяжут уличные бои за этот город?
- Нет, это будет не скоро. Сначала нам надо выйти к излучине Северского Донца напротив Серебрянки. Сейчас повторяется начальный этап освобождения Артемовска.
Все будет зависеть от того, как будет развиваться наше наступление после того, как нашей гибкой обороне удастся перемолоть и второй эшелон ВСУ, в том числе 9-й и 10-й армейские корпуса, которые противник готовится бросить на убой на Запорожском фронте.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
07:00
Украине нужна передышка. Эксперты в Киеве заговорили о скорой "финализации" конфликта Западные партнеры Киева боятся непредсказуемых последствий гипотетического распада России и считают, что Россию "каким-то образом нужно сохранить, потому что это будет лучше", отметил руководитель "Центра исследования России", экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко
- А под Донецком возможен ли контрудар ВСУ?
- Известно, что на Авдеевское направление перебрасываются резервы, но это связано с опасением противника, что наши могут нанести серьезный удар по авдеевской группировке, которая находится в полукольце и снабжается по единственной дороге через Орловку.
И здесь риск для ВСУ очень велик, потому что после того, как будет перерезана дорогу на Орловку Авдеевский укрепрайон окажется полностью изолированным.
Именно поэтому сюда перебрасываются подкрепления, вести же здесь стратегическое наступление нереально, потому что в донецкой агломерации плотная городская застройка.
Можно говорить только о попытке отодвинуть наши войска от железной дороги, по которой раньше снабжалась авдеевская группировка. То есть речь идет о попытке тактического улучшения, чтобы облегчить положение авдеевского укрепрайона.
- Чем завершится летняя кампания на Украине и в Донбассе? На каких рубежах остановятся войска?
- И мы, и противник предпринимаем широкомасштабные боевые действия, чем они завершатся гадать бесполезно. Но гибкая оборона, которую выбрал наш Генеральный штаб, имеет смысл только в том случае, если истощение наступательного потенциала и резервов противника мы переходим в стратегическое наступление.
Только в этом случае могут быть достигнуты цели специальной военной операции, которые были озвучены верховным главнокомандующим.
Если такое решение о широкомасштабном наступлении принято не будет, значит, это по сути поражение, которое на этом этапе делает невозможным реализацию целей спецоперации.
 
ИнтервьюВСУУкраинаАртемовскСеверскДонецкПольшаЗападная Украина
 
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