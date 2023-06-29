https://ukraina.ru/20230629/1047668310.html
Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья
Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья - 29.06.2023 Украина.ру
Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 28 июня на своей странице в соцсети Facebook* выступил против решения Нацкомиссии по стандартам государственного языка о переименовании находящегося под контролем украинских властей Запорожья и более тысячи других городов и сел
2023-06-29T10:52
2023-06-29T10:52
2023-06-29T10:52
запорожье
новости
министр
украина
переименование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/15/1044600255_0:98:800:548_1920x0_80_0_0_63714db180814d003a9d3227ed613513.jpg
Министр подчеркнул, что сами критерии для смены названий были выбраны неправильно.По словам Лисового, вопрос о переименовании Запорожья необходимо как можно скорее закрыть, а в дальнейшем изучением топонимов должны заниматься другие органы власти.Накануне Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины внесла Запорожье в список из 1,4 тысячи населенных пунктов, подлежащих переименованию в рамках "дерусификации". Властям города дали шесть месяцев на разработку нового названия, либо аргументированную защиту старого.Накануне против переименования города выступил и уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь."Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, показал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев", — написал Креминь.По мнению омбудсмена, перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и т. д.В свою очередь депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо Запорожья переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом.* Экстремистская организация, запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20230628/1047634331.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/15/1044600255_0:23:800:623_1920x0_80_0_0_277fbe41d0312c2ca54261e3c5b5db4a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожье, новости, министр, украина, переименование
Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 28 июня на своей странице в соцсети Facebook* выступил против решения Нацкомиссии по стандартам государственного языка о переименовании находящегося под контролем украинских властей Запорожья и более тысячи других городов и сел
Министр подчеркнул, что сами критерии для смены названий были выбраны неправильно.
"Если коротко — комиссия вышла за пределы своих полномочий. <...> Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально", - написал он.
По словам Лисового, вопрос о переименовании Запорожья необходимо как можно скорее закрыть, а в дальнейшем изучением топонимов должны заниматься другие органы власти.
Накануне Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины внесла Запорожье в список из 1,4 тысячи населенных пунктов, подлежащих переименованию в рамках "дерусификации". Властям города дали шесть месяцев на разработку нового названия, либо аргументированную защиту старого.
Накануне против переименования города выступил и уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.
"Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, показал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев", — написал Креминь.
По мнению омбудсмена, перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и т. д.
В свою очередь депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо Запорожья переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом.
* Экстремистская организация, запрещена на территории РФ