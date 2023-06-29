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Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья

Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья - 29.06.2023 Украина.ру

Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 28 июня на своей странице в соцсети Facebook* выступил против решения Нацкомиссии по стандартам государственного языка о переименовании находящегося под контролем украинских властей Запорожья и более тысячи других городов и сел

2023-06-29T10:52

2023-06-29T10:52

2023-06-29T10:52

запорожье

новости

министр

украина

переименование

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Министр подчеркнул, что сами критерии для смены названий были выбраны неправильно.По словам Лисового, вопрос о переименовании Запорожья необходимо как можно скорее закрыть, а в дальнейшем изучением топонимов должны заниматься другие органы власти.Накануне Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины внесла Запорожье в список из 1,4 тысячи населенных пунктов, подлежащих переименованию в рамках "дерусификации". Властям города дали шесть месяцев на разработку нового названия, либо аргументированную защиту старого.Накануне против переименования города выступил и уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь."Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, показал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев", — написал Креминь.По мнению омбудсмена, перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и т. д.В свою очередь депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо Запорожья переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом.* Экстремистская организация, запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20230628/1047634331.html

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запорожье, новости, министр, украина, переименование