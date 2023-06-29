Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья - 29.06.2023 Украина.ру
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Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья
Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья - 29.06.2023 Украина.ру
Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 28 июня на своей странице в соцсети Facebook* выступил против решения Нацкомиссии по стандартам государственного языка о переименовании находящегося под контролем украинских властей Запорожья и более тысячи других городов и сел
2023-06-29T10:52
2023-06-29T10:52
запорожье
новости
министр
украина
переименование
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Министр подчеркнул, что сами критерии для смены названий были выбраны неправильно.По словам Лисового, вопрос о переименовании Запорожья необходимо как можно скорее закрыть, а в дальнейшем изучением топонимов должны заниматься другие органы власти.Накануне Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины внесла Запорожье в список из 1,4 тысячи населенных пунктов, подлежащих переименованию в рамках "дерусификации". Властям города дали шесть месяцев на разработку нового названия, либо аргументированную защиту старого.Накануне против переименования города выступил и уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь."Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, показал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев", — написал Креминь.По мнению омбудсмена, перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и т. д.В свою очередь депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо Запорожья переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом.* Экстремистская организация, запрещена на территории РФ
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запорожье, новости, министр, украина, переименование
Запорожье, Новости, министр, Украина, переименование

Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья

10:52 29.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Денис ВерменкоОксен Лисовой
Оксен Лисовой - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© commons.wikimedia.org / Денис Верменко
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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 28 июня на своей странице в соцсети Facebook* выступил против решения Нацкомиссии по стандартам государственного языка о переименовании находящегося под контролем украинских властей Запорожья и более тысячи других городов и сел
Министр подчеркнул, что сами критерии для смены названий были выбраны неправильно.
"Если коротко — комиссия вышла за пределы своих полномочий. <...> Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально", - написал он.
По словам Лисового, вопрос о переименовании Запорожья необходимо как можно скорее закрыть, а в дальнейшем изучением топонимов должны заниматься другие органы власти.
Накануне Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины внесла Запорожье в список из 1,4 тысячи населенных пунктов, подлежащих переименованию в рамках "дерусификации". Властям города дали шесть месяцев на разработку нового названия, либо аргументированную защиту старого.
Накануне против переименования города выступил и уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.
"Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, показал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев", — написал Креминь.
По мнению омбудсмена, перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и т. д.
В свою очередь депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо Запорожья переименовать Евросоюз в "Евроконфуз". Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом.
* Экстремистская организация, запрещена на территории РФ
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Вчера, 13:00
Мирные переговоры, атаки ВСУ, бессмысленное переименование Запорожья. Главное на Украине на 13:00 28 июня
 
ЗапорожьеНовостиминистрУкраинапереименование
 
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