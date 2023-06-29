https://ukraina.ru/20230629/1047663997.html

Заявление Залужного и бои на местах, жалобы разведки. Главное на Украине на утро 29 июня

Заявление Залужного и бои на местах, жалобы разведки. Главное на Украине на утро 29 июня - 29.06.2023 Украина.ру

Заявление Залужного и бои на местах, жалобы разведки. Главное на Украине на утро 29 июня

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о якобы продвижении ВСУ. В военной разведке Украины жалуются на понукания западных партнёров

2023-06-29T09:54

2023-06-29T09:54

2023-06-29T09:54

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047654471_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_dfebdb9b4d95960f5c448614b4a7deab.jpg.webp

Своё заявление Залужный опубликовал в своём телеграм-канале."Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление <...>. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности", - описал украинский главком свой разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.Кроме того, Залужный рассказал Милли об актуальных потребностях ВСУ в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования, а таке поблагодарил за новый пакет военной помощи, о котором США объявили накануне.Позже в комментарии РИА "Новости" военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина увеличивает численность бронетехники и личного состава ударных групп на донецком направлении."В районе населённого пункта Артёмовск и Соледар со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины - Ред.) отмечается усиление действий наступательного характера", - рассказал эксперт, сославшись на собственные источники.По словам Марочко, помимо увеличения интенсивности артиллерийских обстрелов позиций ВС РФ, увеличивается и численность бронетехники и личного состава ударных групп противника.На другом направлении — под Херсоном — продолжают выдавливать украинских военных. Как сообщил журналистам начальник штаба полка с позывным "Белый", российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост."После разрушения Каховской ГЭС мы были вынуждены убрать свои наблюдательные посты и передовые отряды, которые находились на острове между двумя берегами. Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под Антоновский мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты", – рассказал он.По его словам, противник там находится в небольших количествах."Мы наносим по нему огневое поражение, проводятся разведпоисковые действия, планомерное систематическое уничтожение. Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение", - сказал офицер.Он также заявил, что украинские военные находятся на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алёшек. От Антоновского моста начинается автомобильная асфальтовая дорога, ведущая через остров, далее через второй - малый, Алешкинский мост - на левый берег Днепра, находящийся под контролем ВС РФ."На нашем берегу их не было и нет. За остров мы сейчас немножко боремся. Мы свою задачу выполним в ближайшее время, и их уже скоро тут не будет", - отметил офицер.По его словам, в действиях украинского командования больше политической подоплеки, чем практического смысла."Я так думаю, что это больше политический момент, чтобы показать свое присутствие на данном направлении. Чтобы мы не смогли воспользоваться своими резервами и сковать нас на данном направлении. Здесь, кроме самоубийственных действий, ничего не придумать. Технику они не смогут переправить, насытить свои подразделения всем необходимым тоже будет очень сложно, потому что наше систематическое огневое воздействие их очень сильно выбивает. Они действительно несут большие потери, и это просто самоубийство", - указал военный.Волонтёр Алексей Живов вечером 28 июня рассказал о своих впечатлениях от боёв на этом направлении."Сегодня удалось побывать у места событий. Бои у моста жёсткие (хотя локализованы в одном месте). Есть потери, в том числе среди моих знакомых есть раненые. Работу украинских ДРГ пытаются купировать всем миром разные спецподразделения армии. Из-за ландшафта и доминирующих высот правого берега сделать это сложно. У меня вопрос другой: мы вообще зачем дерёмся за этот пятак земли, штурмовиков там расходуем?! Навести там плацдарм противнику будет крайне сложно. Разве что информационный. Почему не оттянуть парней и не разнести левый и правый берег в радиусе моста ФАБами?! Ведь с боеприпасами у нас теперь все в порядке?!!!" - отметил он.Обстановка на месте остаётся крайне напряжённой.Жалобы разведкиВ военной разведке Украины жалуются на то, что некоторые партнёры призывают Киев продвигаться вперед и "яростно сражаться" в ходе наступления, сообщило издание Economist."Некоторые партнёры говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся с поставками необходимых нам оборудования и оружия", - заявил неназванный собеседник из военной разведки.Издание сообщило, что ряд западных советников опасаются, что медленное продвижение ВСУ в долгосрочной перспективе приведёт к большему количеству жертв. Источник в украинской военной разведке заявил, что продвижение украинских военных ограничено имеющимися средствами.Утром 29 июня популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил о том, что украинский Генштаб поверил в ослабление российской армии после событий минувшей недели."Сырский готов продолжать контрнаступление на флангах Бахмута, не смотря на трудности для ВСУ", - сообщил телеграм-канал.В то же время, другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил о проблемах ВСУ."Проблема с обеспечением солдат ВСУ продолжает быть ужасной. Об этом сами солдаты говорят уже много раз публично, даже зная, что им за это будет очень "несладко" от штабных "крыс". Кроме банальных проблем, что в 80% случаях солдаты покупают за свои деньги экипировки и средства личной безопасности, транспорт и тд. Добавилось и банальное продовольственное обеспечение. По документам солдаты едят "с ресторана", а по факту "баланду" или то, что им передали волонтеры или сами купили. Как обычно проблему не решают. Министр обороны Резников, "кукла Ермака", своими коррупционными схемами, фактически уничтожает боевой дух армии. Плюс ко всему, беспредел в армии остаётся, а отношение к солдатам, как к "крепостным". Буквально все наши источники сообщают, что Резников ведёт себя, как "внутренний враг", который своими действиями и бездействия уничтожает армию изнутри", - отмечалось в сообщении телеграм-канала.Утром 29 июня в СМИ появились новости о странной гибели украинского военнослужащего. Официально командование заявило о его самоубийстве. В то же время, на его теле были три ножевых ранения, одно из которых — в сердце. Также у погибшего были травмы головы.

https://ukraina.ru/20230628/1047655659.html

https://ukraina.ru/20230628/1047634331.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив