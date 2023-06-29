https://ukraina.ru/20230629/1047650618.html

Не по Польше, не по США и не по ВСУ. Эксперт о том, куда России нужно нанести мощный удар

Не по Польше, не по США и не по ВСУ. Эксперт о том, куда России нужно нанести мощный удар - 29.06.2023 Украина.ру

Не по Польше, не по США и не по ВСУ. Эксперт о том, куда России нужно нанести мощный удар

Сейчас России для выполнения целей и задач СВО надо наносить больший урон противнику на территории западной Украины. Потому что там настроения тоже сложные. Об этом рассказал глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

2023-06-29T06:15

2023-06-29T06:15

2023-06-29T06:15

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Эксперт отметил, что в западноукраинских соцсетях уже начались разговоры, что это "не совсем наша война", потому что "мы — галичане, а там пусть русские с русскими разбираются".Таким образом, России нужно показать, что война на западноукраинские территории все равно придет. Пусть галичане делают определенные выводы и попытаются повлиять на киевский режим. Иначе не только Бахмут, но и "ридный Львив" может превратиться в город-призрак, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия (рф), всу, сво, западная украина