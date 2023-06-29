Не по Польше, не по США и не по ВСУ. Эксперт о том, куда России нужно нанести мощный удар - 29.06.2023 Украина.ру
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Не по Польше, не по США и не по ВСУ. Эксперт о том, куда России нужно нанести мощный удар
Не по Польше, не по США и не по ВСУ. Эксперт о том, куда России нужно нанести мощный удар - 29.06.2023 Украина.ру
Не по Польше, не по США и не по ВСУ. Эксперт о том, куда России нужно нанести мощный удар
Сейчас России для выполнения целей и задач СВО надо наносить больший урон противнику на территории западной Украины. Потому что там настроения тоже сложные. Об этом рассказал глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
2023-06-29T06:15
2023-06-29T06:15
новости
польша
россия (рф)
всу
сво
западная украина
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Эксперт отметил, что в западноукраинских соцсетях уже начались разговоры, что это "не совсем наша война", потому что "мы — галичане, а там пусть русские с русскими разбираются".Таким образом, России нужно показать, что война на западноукраинские территории все равно придет. Пусть галичане делают определенные выводы и попытаются повлиять на киевский режим. Иначе не только Бахмут, но и "ридный Львив" может превратиться в город-призрак, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, польша, россия (рф), всу, сво, западная украина
Новости, Польша, Россия (РФ), ВСУ, СВО, Западная Украина

Не по Польше, не по США и не по ВСУ. Эксперт о том, куда России нужно нанести мощный удар

06:15 29.06.2023
 
© varianty.lviv.ua
© varianty.lviv.ua
Читать в
Сейчас России для выполнения целей и задач СВО надо наносить больший урон противнику на территории западной Украины. Потому что там настроения тоже сложные. Об этом рассказал глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что в западноукраинских соцсетях уже начались разговоры, что это "не совсем наша война", потому что "мы — галичане, а там пусть русские с русскими разбираются".
"Еще, судя по их комментариям в соцсетях, растет недовольство от того, что мобилизация все чаще проходит в западных областях, когда жители "свободной Галиции" едут под Бахмут", - констатировал Кочетков.
Таким образом, России нужно показать, что война на западноукраинские территории все равно придет. Пусть галичане делают определенные выводы и попытаются повлиять на киевский режим. Иначе не только Бахмут, но и "ридный Львив" может превратиться в город-призрак, заключил собеседник издания.
 
НовостиПольшаРоссия (РФ)ВСУСВОЗападная Украина
 
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