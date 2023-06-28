В ООН обвинили украинских чиновников в призывах к насилию над УПЦ - 28.06.2023 Украина.ру
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В ООН обвинили украинских чиновников в призывах к насилию над УПЦ
В ООН обвинили украинских чиновников в призывах к насилию над УПЦ - 28.06.2023 Украина.ру
В ООН обвинили украинских чиновников в призывах к насилию над УПЦ
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) зафиксировала всплеск "языка ненависти" и насилия в отношении канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу организации
2023-06-28T15:21
2023-06-28T15:21
новости
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) зафиксировала несколько случаев насилия против прихожан и священников канонической УПЦ.Государственные служащие, блогеры и лидеры мнений использовали дискриминационную и подстрекающую риторику и открыто призывали к насилию против священнослужителей и сторонников УПЦ, отметила миссия ООН на Украине.Отмечается, что правительство и правоохранительные органы не смогли эффективно противодействовать инцидентам, связанным с "языком ненависти".В течение апреля 2023 года в Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях законодательно запретили деятельность УПЦ. Ранее такое же решение приняли областные советы Львовской, Житомирской, Винницкой и Тернопольской областей, даже при том, что такой запрет выходит за рамки полномочий местных советов.ММПЧУ обеспокоена тем, что совокупное влияние действий правительства, направленных против УПЦ, может быть дискриминационным.Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Киевский режим утверждает, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании.Она была сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.Сторонники раскольнической ПЦУ захватывают храмы канонической УПЦ по всей стране.
https://ukraina.ru/20230607/1046981218.html
https://ukraina.ru/20230512/1046172437.html
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новости, украина, оон, миссия оон, упц, пцу
Новости, Украина, ООН, миссия ООН, УПЦ, ПЦУ

В ООН обвинили украинских чиновников в призывах к насилию над УПЦ

15:21 28.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКрестный ход в Киеве
Крестный ход в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) зафиксировала всплеск "языка ненависти" и насилия в отношении канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу организации
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) зафиксировала несколько случаев насилия против прихожан и священников канонической УПЦ.
"В апреле 2023 года ММПЧУ задокументировала всплеск "языка ненависти" и несколько случаев насилия против членов УПЦ", - говорится в документе.
Государственные служащие, блогеры и лидеры мнений использовали дискриминационную и подстрекающую риторику и открыто призывали к насилию против священнослужителей и сторонников УПЦ, отметила миссия ООН на Украине.
Отмечается, что правительство и правоохранительные органы не смогли эффективно противодействовать инцидентам, связанным с "языком ненависти".
В течение апреля 2023 года в Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях законодательно запретили деятельность УПЦ. Ранее такое же решение приняли областные советы Львовской, Житомирской, Винницкой и Тернопольской областей, даже при том, что такой запрет выходит за рамки полномочий местных советов.
ММПЧУ обеспокоена тем, что совокупное влияние действий правительства, направленных против УПЦ, может быть дискриминационным.
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня, 11:44
"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦМонахов канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) обязали в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру. Такое требование направил в УПЦ заповедник "Киево-Печерская лавра" по итогам работы министерской комиссии, проводившей опись госимущества
Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.
Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киевский режим утверждает, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании.
Она была сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
Сторонники раскольнической ПЦУ захватывают храмы канонической УПЦ по всей стране.
УПЦ
12 мая, 17:09
"Когда они пришли за мной…" Власти добивают Украинскую православную церковьСвященнослужители Бердянской и Приморской епархий Запорожской области обратились с просьбой о принятии в РПЦ. Это прецедент, поскольку инициатива идет не от архиерея, а снизу — от простых священников и прихожан
 
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