https://ukraina.ru/20230628/1047641694.html
"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис
"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис - 28.06.2023 Украина.ру
"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис
Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
2023-06-28T15:07
2023-06-28T15:07
2023-06-28T15:07
новости
новости украины
украина
владимир зеленский
каннабис
легализация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046171795_0:0:1236:695_1920x0_80_0_0_75c64781186e8ee6c8ebf04125c83c86.jpg
Он заявил о необходимости развивать на Украине отрасль "ментальной и физической реабилитации", в связи с чем предложил парламентариям легализовать медицинский каннабис. Законопроект о легализации каннабиса на Украине лежит в Верховной Раде больше года. "А что у Зеленского нелегально потреблять уже не получается?", "Ну не так открыто, Вова", "Не, ну а чего уж теперь скрывать ему", - отреагировали пользователи сети.К слову, на днях ООН обнародовала информацию о том, что за последние 10 лет число наркоманов в мире выросло почти на четверть - до 296 миллионов человек.При этом рост числа наркозависимых в организации связали с бумом синтетических наркотиков, которые, благодаря своему "дешевому, легкому и быстрому производству" радикально изменили львиную долю нелегальных рынков.
https://ukraina.ru/20230628/1047632811.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046171795_155:0:1082:695_1920x0_80_0_0_8a1ab12f91bde787c6ddb5f16aa06abf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, владимир зеленский, каннабис, легализация
Новости, Новости Украины, Украина, Владимир Зеленский, каннабис, легализация
"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис
Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
Он заявил о необходимости развивать на Украине отрасль "ментальной и физической реабилитации", в связи с чем предложил парламентариям легализовать медицинский каннабис.
"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", - сказал Зеленский.
Законопроект о легализации каннабиса на Украине лежит в Верховной Раде больше года.
"А что у Зеленского нелегально потреблять уже не получается?", "Ну не так открыто, Вова", "Не, ну а чего уж теперь скрывать ему", - отреагировали пользователи сети.
К слову, на днях ООН обнародовала информацию о том, что за последние 10 лет число наркоманов в мире выросло почти на четверть - до 296 миллионов человек.
При этом рост числа наркозависимых в организации связали с бумом синтетических наркотиков, которые, благодаря своему "дешевому, легкому и быстрому производству" радикально изменили львиную долю нелегальных рынков.