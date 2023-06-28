https://ukraina.ru/20230628/1047641694.html

"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис

"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис - 28.06.2023 Украина.ру

"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис

Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях

2023-06-28T15:07

2023-06-28T15:07

2023-06-28T15:07

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Он заявил о необходимости развивать на Украине отрасль "ментальной и физической реабилитации", в связи с чем предложил парламентариям легализовать медицинский каннабис. Законопроект о легализации каннабиса на Украине лежит в Верховной Раде больше года. "А что у Зеленского нелегально потреблять уже не получается?", "Ну не так открыто, Вова", "Не, ну а чего уж теперь скрывать ему", - отреагировали пользователи сети.К слову, на днях ООН обнародовала информацию о том, что за последние 10 лет число наркоманов в мире выросло почти на четверть - до 296 миллионов человек.При этом рост числа наркозависимых в организации связали с бумом синтетических наркотиков, которые, благодаря своему "дешевому, легкому и быстрому производству" радикально изменили львиную долю нелегальных рынков.

https://ukraina.ru/20230628/1047632811.html

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