"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис - 28.06.2023 Украина.ру
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"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис
"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис - 28.06.2023 Украина.ру
"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис
Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
2023-06-28T15:07
2023-06-28T15:07
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каннабис
легализация
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Он заявил о необходимости развивать на Украине отрасль "ментальной и физической реабилитации", в связи с чем предложил парламентариям легализовать медицинский каннабис. Законопроект о легализации&nbsp;каннабиса на Украине лежит в Верховной Раде больше года. "А что у Зеленского нелегально потреблять уже не получается?", "Ну не так открыто, Вова", "Не, ну а чего уж теперь скрывать ему", - отреагировали пользователи сети.К слову, на днях ООН обнародовала информацию о том, что за последние 10 лет число наркоманов в мире выросло почти на четверть - до 296 миллионов человек.При этом рост числа наркозависимых в организации связали с бумом синтетических наркотиков, которые, благодаря своему "дешевому, легкому и быстрому производству" радикально изменили львиную долю нелегальных рынков.
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Новости, Новости Украины, Украина, Владимир Зеленский, каннабис, легализация

"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабис

15:07 28.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
Он заявил о необходимости развивать на Украине отрасль "ментальной и физической реабилитации", в связи с чем предложил парламентариям легализовать медицинский каннабис.
"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", - сказал Зеленский.
Законопроект о легализации каннабиса на Украине лежит в Верховной Раде больше года.
"А что у Зеленского нелегально потреблять уже не получается?", "Ну не так открыто, Вова", "Не, ну а чего уж теперь скрывать ему", - отреагировали пользователи сети.
К слову, на днях ООН обнародовала информацию о том, что за последние 10 лет число наркоманов в мире выросло почти на четверть - до 296 миллионов человек.
При этом рост числа наркозависимых в организации связали с бумом синтетических наркотиков, которые, благодаря своему "дешевому, легкому и быстрому производству" радикально изменили львиную долю нелегальных рынков.
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