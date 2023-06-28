https://ukraina.ru/20230628/1047638628.html

В Белоруссии одобрили создание учебно-боевых центров вместе с Россией

В Белоруссии одобрили создание учебно-боевых центров вместе с Россией - 28.06.2023 Украина.ру

В Белоруссии одобрили создание учебно-боевых центров вместе с Россией

Белорусские депутаты поддержали соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров. О принятии законопроекта, предусматривающего ратификацию соответствующего соглашения сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента

2023-06-28T14:15

2023-06-28T14:15

2023-06-28T14:39

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Нижняя палата парламента Белоруссии одобрила соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, говорится в сообщении.После одобрения Советом Республики документ поступит на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко.В январе российское правительство одобрило проект соглашения с белорусской стороной о совместной подготовке военнослужащих обеих стран. 28 марта соглашение подписали представители Москвы и Минска. Два учебных центра должны появиться на территории Белоруссии, один — в России. Их будут создавать министерства обороны двух стран. Повседневной работой контингентов будет руководить объединенное командование.Задачей центров является повышение уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. При этом основными целями является унификация боевой подготовки двух стран, обмен опытом по применению оружия и спецтехники, а также дежурство контингентов.С октября 2022 года Белоруссии идет развертывание региональной группировки войск Союзного государства. В нее входит белорусская армия и более 9 тыс. российских военнослужащих. Также в республику была передислоцирована военная техника ВС РФ, в том числе авиация.В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Беларуси", "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Беларуси для снижения военной активности в приграничных районах".

https://ukraina.ru/20230627/1047616603.html

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новости, белоруссия, учения, союзное государство, вс рф, минобороны