В Белоруссии одобрили создание учебно-боевых центров вместе с Россией - 28.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230628/1047638628.html
В Белоруссии одобрили создание учебно-боевых центров вместе с Россией
В Белоруссии одобрили создание учебно-боевых центров вместе с Россией - 28.06.2023 Украина.ру
В Белоруссии одобрили создание учебно-боевых центров вместе с Россией
Белорусские депутаты поддержали соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров. О принятии законопроекта, предусматривающего ратификацию соответствующего соглашения сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента
2023-06-28T14:15
2023-06-28T14:39
новости
белоруссия
учения
союзное государство
вс рф
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047640273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6b576456e08f00a6a597ec698eb3f31.jpg
Нижняя палата парламента Белоруссии одобрила соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, говорится в сообщении.После одобрения Советом Республики документ поступит на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко.В январе российское правительство одобрило проект соглашения с белорусской стороной о совместной подготовке военнослужащих обеих стран. 28 марта соглашение подписали представители Москвы и Минска. Два учебных центра должны появиться на территории Белоруссии, один — в России. Их будут создавать министерства обороны двух стран. Повседневной работой контингентов будет руководить объединенное командование.Задачей центров является повышение уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. При этом основными целями является унификация боевой подготовки двух стран, обмен опытом по применению оружия и спецтехники, а также дежурство контингентов.С октября 2022 года Белоруссии идет развертывание региональной группировки войск Союзного государства. В нее входит белорусская армия и более 9 тыс. российских военнослужащих. Также в республику была передислоцирована военная техника ВС РФ, в том числе авиация.В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Беларуси", "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Беларуси для снижения военной активности в приграничных районах".
https://ukraina.ru/20230627/1047616603.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047640273_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_4be311692f6e7f119be45ba57aff757e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, учения, союзное государство, вс рф, минобороны
Новости, Белоруссия, учения, Союзное государство, ВС РФ, Минобороны

В Белоруссии одобрили создание учебно-боевых центров вместе с Россией

14:15 28.06.2023 (обновлено: 14:39 28.06.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
Белорусские депутаты поддержали соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров. О принятии законопроекта, предусматривающего ратификацию соответствующего соглашения сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента
Нижняя палата парламента Белоруссии одобрила соглашение с РФ о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, говорится в сообщении.
"Законопроект подготовлен с целью выражения согласия Беларуси. <...> Его принятие не повлечет финансовых и экономических, политических и иных последствий для Республики Беларусь", — говорится в заключении комиссии по международным делам.
После одобрения Советом Республики документ поступит на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
В январе российское правительство одобрило проект соглашения с белорусской стороной о совместной подготовке военнослужащих обеих стран. 28 марта соглашение подписали представители Москвы и Минска.
Два учебных центра должны появиться на территории Белоруссии, один — в России. Их будут создавать министерства обороны двух стран. Повседневной работой контингентов будет руководить объединенное командование.
Задачей центров является повышение уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. При этом основными целями является унификация боевой подготовки двух стран, обмен опытом по применению оружия и спецтехники, а также дежурство контингентов.
С октября 2022 года Белоруссии идет развертывание региональной группировки войск Союзного государства. В нее входит белорусская армия и более 9 тыс. российских военнослужащих. Также в республику была передислоцирована военная техника ВС РФ, в том числе авиация.
В Минобороны Белоруссии подчеркивали, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Беларуси", "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Беларуси для снижения военной активности в приграничных районах".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Вчера, 17:54
"Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии - ЛукашенкоБойцы из ЧВК "Вагнер" не будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщили журналисты Sputnik Беларусь
 
НовостиБелоруссияученияСоюзное государствоВС РФМинобороны
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46У ВСУ — серьёзные проблемы на фронте, Киев это признал: что говорили об Украине в мире 28 июня
17:30"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев
17:30"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике
17:29"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа
17:28Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"
17:23Виктор Кутырь о том, похож ли Пригожин на Емельяна Пугачева, и о бежавших из Москвы во время мятежа
17:12Новые лица, ненавидящие друг друга. В США нашли замену Трампу и Байдену
17:06Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине
17:04Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео
17:02Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТО
17:00Слово есть, а её самой нет: эксперты об украинской Конституции
16:47В Киеве выставили на продажу "Цветы Украины"
16:34Для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО – Зеленский
16:28Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев
16:26Захарова заявила, что Россия против участия стран в "Саммите мира" и объяснила, почему
16:03"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат
16:02"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу
16:02Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов
15:57Эдуард Исаков: кто он
15:33Курбан-Байрам. Праздник для мусульман и для всего мира
Лента новостейМолния