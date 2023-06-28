https://ukraina.ru/20230628/1047630491.html

Пентагон использует деньги для Украины на снижение зависимости США от сырья из России и Китая - СМИ

Пентагон использует деньги для Украины на снижение зависимости США от сырья из России и Китая - СМИ - 28.06.2023 Украина.ру

Пентагон использует деньги для Украины на снижение зависимости США от сырья из России и Китая - СМИ

Пентагон использует выделенные Украине деньги на уменьшение зависимости от российского и китайского сырья, заявил репортёр DefenseNews Брайант Харрис

2023-06-28T12:25

2023-06-28T12:25

2023-06-28T12:25

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В Пентагоне рассчитывают использовать выделенные Украине средства для уменьшения зависимости американской промышленной базы от России и Китая.Более года назад Конгресс США принял пакет помощи Украине на сумму $40 миллиардов. Законодатели выделили часть средств из этого пакета на ускорение производства боеприпасов и расширение доступа к критически важным минералам. Для этого приняли закон об оборонном производстве.Управление Пентагона по расширению оборонного производственного потенциала и приоритизации инвестиций под руководством Энтони Ди Стазио за последние месяцы выдало несколько грантов американским компаниям в рамках законопроекта о помощи Украине.Компания Aerojet Rocketdyne получила грант в размере $215,6 млн на модернизацию своих предприятий по производству сложных ракетных двигательных установок. За счет средств планировали ускорить производство боеприпасов, отправляемых на Украину, таких как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.Затем Пентагон выделил $45,5 млн компании Arconic на поддержку производства алюминия.Россия контролирует более 75% мирового рынка высокоприоритетного алюминия, необходимого для производства реактивных самолетов и тактических наземных транспортных средств, говорится в статье.20 июня Пентагон также объявил о выделении $13,8 млн компании Timken, единственному поставщику шарикоподшипников, соответствующих военным стандартам. Такие условия, как быстрые колебания температуры, означают, что шарикоподшипники должны быть намного прочнее в системах вооружения, будь то артиллерия, ракеты, реактивные самолеты или системы наведения.Еще $15 млн долларов из законопроекта о помощи Украине направили на технико-экономическое обоснование добычи кобальта в Айдахо — критически важного минерала на оборонно-промышленной базе, которую Китай почти монополизирует.Китаю принадлежит контрольный пакет акций - 70% - кобальта, добываемого в Демократической Республике Конго, крупнейшем в мире поставщике этого металла, уточнил автор.Офис Ди Стазио рассчитывает также получить около 200 миллионов долларов для производства 27 критически важных химических веществ, так большая часть этих химикатов поступает из Китая.

https://ukraina.ru/20230616/1047280905.html

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новости, сша, пентагон, украина, китай, россия (рф), алюминий, кобальт