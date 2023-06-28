Посланник Ватикана по Украине прибыл в Москву - 28.06.2023 Украина.ру
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Посланник Ватикана по Украине прибыл в Москву
Посланник Ватикана по Украине прибыл в Москву - 28.06.2023 Украина.ру
Посланник Ватикана по Украине прибыл в Москву
Глава Епископской конференции Италии, Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. Об этом 28 июня сообщили РИА Новости со ссылкой на данные архиепархии Божией Матери
2023-06-28T11:57
2023-06-28T11:57
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новости украины
украина
конфликт
ватикан
посланник
москва
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Известно, что Дзуппи остановился в апостольской нунциатуре, это дипломатическая миссия Ватикана высшего уровня, эквивалент посольства.Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский кардинал посетит российскую столицу с мирной миссией по урегулированию украинского конфликта по поручению Папы Франциска.В начале июня Папа Римский встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позже Ватикан сообщил, что главной целью этого визита было выслушать украинскую сторону относительно возможных путей достижения мира.Зеленский сказал тогда посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским".А примерно за месяц - в мае - после собственного визита в Ватикан Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола в урегулировании конфликта.
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новости, новости украины, украина, конфликт, ватикан, посланник, москва
Новости, Новости Украины, Украина, конфликт, Ватикан, посланник, Москва

Посланник Ватикана по Украине прибыл в Москву

11:57 28.06.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Глава Епископской конференции Италии, Папский посланник по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. Об этом 28 июня сообщили РИА Новости со ссылкой на данные архиепархии Божией Матери
Известно, что Дзуппи остановился в апостольской нунциатуре, это дипломатическая миссия Ватикана высшего уровня, эквивалент посольства.
Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский кардинал посетит российскую столицу с мирной миссией по урегулированию украинского конфликта по поручению Папы Франциска.
В начале июня Папа Римский встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позже Ватикан сообщил, что главной целью этого визита было выслушать украинскую сторону относительно возможных путей достижения мира.
Зеленский сказал тогда посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским".
А примерно за месяц - в мае - после собственного визита в Ватикан Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола в урегулировании конфликта.
7 июня, 04:38
Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками ЗеленскогоВо вторник 6 июня на Украину с двухдневным визитом приехал посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи, глава посреднической миссии Ватикана по прекращению конфликта на Украине. С ним встретился Зеленский, а в дальнейшем, по сообщениям западных СМИ, кардинал хочет посетить Москву и встретиться с российским руководством.
 
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