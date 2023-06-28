https://ukraina.ru/20230628/1047629496.html
Show must go on: немецкое СМИ попало впросак, написав о переброске сил в Литву
Show must go on: немецкое СМИ попало впросак, написав о переброске сил в Литву - 28.06.2023 Украина.ру
Show must go on: немецкое СМИ попало впросак, написав о переброске сил в Литву
На фоне сообщений о переезде основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина в Белоруссию, немецкое издание Taz 28 июня выпустило статью, в которой говорится о том, что немецкую бригаду перекинули в Литву
2023-06-28T11:35
2023-06-28T11:35
2023-06-28T11:35
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литва
нато
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В публикации поэтично описывается работа немецких военных в литовском городе Рукла: тут и "боевые танки НАТО на краю вереска", и "мчащиеся на всех порах "Леопарды", напугавшие трех оленей".Дальше авторы повествуют о том, что визит в Литву немецкого министра обороны Бориса Писториуса "приходится на неспокойное время" - сразу после попытки мятежа в России и непосредственно перед саммитом НАТО в начале июля.К слову, Писториус ранее анонсировал планы Германии по увеличению численности своих иностранных бригад. Одной из таких точек дислокации как раз и стал литовский город Рукла, где еще в 30-х годах прошлого века был устроен военный полигон с казармами, учебными лагерями, стрельбищами и аэродромом.Сюда немецкие солдаты прибыли из Мюнстера, где обучались украинские военные, уточняется в статье. А еще в публикации говорится, что тренируются немцы "с оглядкой", ведь совсем рядом Белоруссия, где теперь живет Пригожин."Мы чувствуем, что они близки, но мы боимся только неправильного выстрела, который выходит за рамки допустимого. Поэтому мы можем держать оружие только под определенным углом, в сторону Беларуси это запрещено", - рассказал наводчик Нико Баумейстер.Однако его коллега, 21-летний Джошуа Зейхарт, одним своим комментарием перечеркнул всю ранее выстроенную западную повестку о переброске сил.
https://ukraina.ru/20230628/1047626299.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, литва, нато, шоу
Show must go on: немецкое СМИ попало впросак, написав о переброске сил в Литву
На фоне сообщений о переезде основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина в Белоруссию, немецкое издание Taz 28 июня выпустило статью, в которой говорится о том, что немецкую бригаду перекинули в Литву
В публикации
поэтично описывается работа немецких военных в литовском городе Рукла: тут и "боевые танки НАТО на краю вереска", и "мчащиеся на всех порах "Леопарды", напугавшие трех оленей".
Дальше авторы повествуют о том, что визит в Литву немецкого министра обороны Бориса Писториуса "приходится на неспокойное время" - сразу после попытки мятежа в России и непосредственно перед саммитом НАТО в начале июля.
К слову, Писториус ранее анонсировал планы Германии по увеличению численности своих иностранных бригад. Одной из таких точек дислокации как раз и стал литовский город Рукла, где еще в 30-х годах прошлого века был устроен военный полигон с казармами, учебными лагерями, стрельбищами и аэродромом.
Сюда немецкие солдаты прибыли из Мюнстера, где обучались украинские военные, уточняется в статье. А еще в публикации говорится, что тренируются немцы "с оглядкой", ведь совсем рядом Белоруссия, где теперь живет Пригожин.
"Мы чувствуем, что они близки, но мы боимся только неправильного выстрела, который выходит за рамки допустимого. Поэтому мы можем держать оружие только под определенным углом, в сторону Беларуси это запрещено", - рассказал наводчик Нико Баумейстер.
Однако его коллега, 21-летний Джошуа Зейхарт, одним своим комментарием перечеркнул всю ранее выстроенную западную повестку о переброске сил.
"Здесь здорово тренироваться. Местность другая, как и проблемы. Мы просто устраиваем здесь небольшое шоу для глав НАТО", - сказал Зейхарт.