https://ukraina.ru/20230628/1047619710.html

Угрозы Резникова, провалы ВСУ, роскошный отдых националистов. Главное на Украине на утро 28 июня

Угрозы Резникова, провалы ВСУ, роскошный отдых националистов. Главное на Украине на утро 28 июня - 28.06.2023 Украина.ру

Угрозы Резникова, провалы ВСУ, роскошный отдых националистов. Главное на Украине на утро 28 июня

Украина.ру, 28.06.2023

2023-06-28T09:00

2023-06-28T09:00

2023-06-28T12:18

"азов"

националисты

турция

хроники

спецоперация

эксклюзив

всу

артиллерия

вс рф

контрнаступление

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Резников пригрозил, что «главные события» контрнаступления Киева впереди. ВСУ терпят поражение на нескольких направлениях и снизили активность из-за больших потерь. Боевики «Азова»* в Турции получают больше 700 долларов в сутки и требуют оплатить отдых их семьям.Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил газете Financial Times, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду.По его словам, появление украинских военнослужащих в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления.Как пишет издание, ссылаясь на Резникова, нынешние результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления.Глава министерства обороны Украины подтвердил, что основные воинские резервы Киева, включая большинство бригад, недавно прошедших подготовку на Западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще предстоит задействовать в контрнаступлении.По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью телекомпании CNN, украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но «все хотят блокбастер».«Я понимаю, что мы поколение "Нетфликса" и каждый хочет блокбастер, но иногда вещи требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей», — сказал министр.Основными проблемами, с которыми сталкиваются украинцы в наступлении, он назвал минные поля, укрепленные оборонительные линии и доминирование России в воздухе.«Это три фактора, которые доставляют нам больше всего проблем. Но и на их фоне мы постепенно продвигаемся вперед», — утверждает Кулеба.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова — прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, «не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории».Накануне Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины.Провалы ВСУ и успехи россиянАртиллеристы группировки «Запад» в течение суток сорвали три попытки ротации ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.«Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское. Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап», — заявил Зыбинский.По словам начальника пресс-центра, экипажи вертолетов и самолетов нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также по подразделениям территориальной обороны.В свою очередь артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы в районе Песчаного уничтожили самоходную артиллерийскую установку иностранного производства. «Расчет САУ "Акация" уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое», — добавил он.Также российские военные пресекли попытки вооруженных сил Украины вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.«На Краснолиманском направлении подразделения при поддержке боевых бронированных машин 21-й и 42-й механизированной бригад ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции», — сообщил он.По словам Савчука, в результате огневого поражения артиллерией группировки «противник отошел, а также были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа». Он также заявил, что противник понёс «значительные потери среди личного состава».«В районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка экипажи Су-34 группировки войск нанесли бомбовые удары по трем пунктам временной дислокации ВСУ», — сказал начальник пресс-центра группировки «Центр».Савчук сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 позиций ствольной артиллерии и около 20 позиций минометов украинских войск.По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, российские военнослужащие отмечают снижение активности Вооруженных сил Украины на Луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции.«На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала», — сказал он.Кроме того, по словам Марочко, националисты, дислоцированные на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях в зоне СВО, испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и эвакуацией раненых сослуживцев. Марочко уточнил, что упомянутые проблемы возникли из-за обильных дождей, размывших грунтовые дороги, в результате чего «техника вооруженных формирований Украины начала застревать и грузнуть».Украинские националисты в ТурцииПосол Украины в Турции Василий Боднар в мае запросил у МИД Украины разрешение продлить на 90 дней выплату находящимся в Турции боевикам «Азова»* суточных и средств на аренду жилья, в четыре раза превышающих установленные кабмином Украины нормы.Об этом говорится в письме Боднара руководству второго территориального департамента МИД Украины.Помимо того, Боднар сообщил о просьбе националистов из «Азова»* Сергея Волынского (позывной «Волына») и Дениса Прокопенко (позывной «Редис») организовать выезд на отдых в Турцию их родственников за государственный счет.Волынский — это исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты, побывавший в российском плену.«Киевские власти его активно обхаживают, в то время как из нескольких тысяч обычных бойцов 36-й бригады они вернули из плена не больше 15 человек», — пояснил представитель российских силовых структур.При этом в письме украинского посла в Турции было сказано, что «на встрече с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком указанные военнослужащие (Сергей Волынский и Денис Прокопенко) намерены поднять вопросы об организации для их близких родственников, которые получили серьезные психологические травмы, оздоровительно-реабилитационных мероприятий в Турции сроком до 12 суток за счет бюджетных средств.Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук на своей странице в соцсети в сообщении от 4 июня перечислил имена боевиков «Азова», с которыми состоялась встреча в Анкаре, поблагодарил Турцию за содействие в возвращении пленных националистов и опубликовал совместную фотографию.Ранее в сети опубликовали письмо руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову, из которого следует, что в Киеве поделили своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян: в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров «Азова»*, а также пленных офицеров и солдат с дефицитными для ВСУ военно-учетными специальностями и в последнюю очередь — находящихся в плену простых раненых украинских военных, которые по состоянию здоровья не смогут продолжать службу.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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https://ukraina.ru/20230627/1047569927.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

"азов", националисты, турция, хроники, спецоперация, эксклюзив, всу, артиллерия, вс рф, контрнаступление, дмитрий кулеба, резников