https://ukraina.ru/20230628/1047596646.html
Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром
Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром - 28.06.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром
Румыния вряд будет напрямую вступать в войну с Россией на Украине. Интерес Бухареста не в том, чтобы включить в свой состав Буковину, а в том, чтобы по ходу общей перекройки всех границ включить в свой состав Молдавию. В идеале вместе с Приднестровьем. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
2023-06-28T06:15
2023-06-28T06:15
2023-06-28T06:15
новости
россия (рф)
украина
всу
румыния
молдавия
приднестровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_90bea824c06dd380aaf551a23a20c6f5.jpg.webp
Поэтому Румыния будет ждать и наблюдать. Как ни странно, в ее интересах как победа Украины, так и поражение Украины, считает эксперт.Так что Бухаресту кажется, что у него два беспроигрышных варианта. Но вся история Румынии со своими восточноевропейскими соседями показывает, что все не так просто, как кажется на первый взгляд,, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102199/65/1021996556_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_7d6a845041cf5b32e6c2c843d9f78eee.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), украина, всу, румыния, молдавия, приднестровье
Новости, Россия (РФ), Украина, ВСУ, Румыния, Молдавия, Приднестровье
Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром
Румыния вряд будет напрямую вступать в войну с Россией на Украине. Интерес Бухареста не в том, чтобы включить в свой состав Буковину, а в том, чтобы по ходу общей перекройки всех границ включить в свой состав Молдавию. В идеале вместе с Приднестровьем. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
Поэтому Румыния будет ждать и наблюдать. Как ни странно, в ее интересах как победа Украины, так и поражение Украины, считает эксперт.
"В случае поражения Украины Румыния сможет думать, что сможет договориться с Россией о разделе Молдовы. А в случае победы Украины она тем более будет вознаграждена, потому что Украина войдет в НАТО, а Румыния заберет себе Молдавию", - указал Акопов.
Так что Бухаресту кажется, что у него два беспроигрышных варианта. Но вся история Румынии со своими восточноевропейскими соседями показывает, что все не так просто, как кажется на первый взгляд,, заключил собеседник издания.