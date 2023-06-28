Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром - 28.06.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром
Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром - 28.06.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром
Румыния вряд будет напрямую вступать в войну с Россией на Украине. Интерес Бухареста не в том, чтобы включить в свой состав Буковину, а в том, чтобы по ходу общей перекройки всех границ включить в свой состав Молдавию. В идеале вместе с Приднестровьем. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
2023-06-28T06:15
2023-06-28T06:15
новости
россия (рф)
украина
всу
румыния
молдавия
приднестровье
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Поэтому Румыния будет ждать и наблюдать. Как ни странно, в ее интересах как победа Украины, так и поражение Украины, считает эксперт.Так что Бухаресту кажется, что у него два беспроигрышных варианта. Но вся история Румынии со своими восточноевропейскими соседями показывает, что все не так просто, как кажется на первый взгляд,, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия (рф), украина, всу, румыния, молдавия, приднестровье
Новости, Россия (РФ), Украина, ВСУ, Румыния, Молдавия, Приднестровье

Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром

06:15 28.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Румыния вряд будет напрямую вступать в войну с Россией на Украине. Интерес Бухареста не в том, чтобы включить в свой состав Буковину, а в том, чтобы по ходу общей перекройки всех границ включить в свой состав Молдавию. В идеале вместе с Приднестровьем. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
Поэтому Румыния будет ждать и наблюдать. Как ни странно, в ее интересах как победа Украины, так и поражение Украины, считает эксперт.
"В случае поражения Украины Румыния сможет думать, что сможет договориться с Россией о разделе Молдовы. А в случае победы Украины она тем более будет вознаграждена, потому что Украина войдет в НАТО, а Румыния заберет себе Молдавию", - указал Акопов.
Так что Бухаресту кажется, что у него два беспроигрышных варианта. Но вся история Румынии со своими восточноевропейскими соседями показывает, что все не так просто, как кажется на первый взгляд,, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаВСУРумынияМолдавияПриднестровье
 
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