https://ukraina.ru/20230628/1047596646.html

Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром

Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром - 28.06.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Румынии будет выгодна как победа ВСУ над Россией, так и их тотальный разгром

Румыния вряд будет напрямую вступать в войну с Россией на Украине. Интерес Бухареста не в том, чтобы включить в свой состав Буковину, а в том, чтобы по ходу общей перекройки всех границ включить в свой состав Молдавию. В идеале вместе с Приднестровьем. Об этом рассказал обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

2023-06-28T06:15

2023-06-28T06:15

2023-06-28T06:15

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Поэтому Румыния будет ждать и наблюдать. Как ни странно, в ее интересах как победа Украины, так и поражение Украины, считает эксперт.Так что Бухаресту кажется, что у него два беспроигрышных варианта. Но вся история Румынии со своими восточноевропейскими соседями показывает, что все не так просто, как кажется на первый взгляд,, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия (рф), украина, всу, румыния, молдавия, приднестровье