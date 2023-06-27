https://ukraina.ru/20230627/1047606261.html
Путин назвал источник финансирования "Вагнера" и конкретные суммы
Путин назвал источник финансирования "Вагнера" и конкретные суммы - 27.06.2023 Украина.ру
Путин назвал источник финансирования "Вагнера" и конкретные суммы
Содержание группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством. Такое заявление 27 июня на встрече с военными сделал президент Российской Федерации Владимир Путин
2023-06-27T15:30
2023-06-27T15:30
2023-06-27T15:30
новости
владимир путин
чвк "вагнер"
финансирование
сумма
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По его словам, с мая 2022 года по май 2023-го власти заплатили "Вагнеру" более 86 миллиардов рублей. При этом, добавил Путин собственник компании "Конкорд" (он же основатель "Вагнера" Евгений Пригожин - Ред.) через Военторг за год заработал от государства 80 миллиардов. Путин подчеркнул, что неизвестно, что бы стало со страной в случае, если мятежники довели бы свои планы до конца, но все достижения боевых действий были бы утрачены.Многие эксперты отмечают, что частные военные компании действительно сложны в управлении, но без их помощи фронту порой не обойтись. Так, во вторник, 27 июня, в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов отметил, что "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
https://ukraina.ru/20230627/1047605919.html
https://ukraina.ru/20230626/1047567384.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, чвк "вагнер", финансирование, сумма
Путин назвал источник финансирования "Вагнера" и конкретные суммы
Содержание группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством. Такое заявление 27 июня на встрече с военными сделал президент Российской Федерации Владимир Путин
По его словам, с мая 2022 года по май 2023-го власти заплатили "Вагнеру" более 86 миллиардов рублей. При этом, добавил Путин собственник компании "Конкорд" (он же основатель "Вагнера" Евгений Пригожин - Ред.) через Военторг за год заработал от государства 80 миллиардов.
"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", - сказал президент.
Путин подчеркнул, что неизвестно, что бы стало со страной в случае, если мятежники довели бы свои планы до конца, но все достижения боевых действий были бы утрачены.
Многие эксперты отмечают, что частные военные компании действительно сложны в управлении, но без их помощи фронту порой не обойтись. Так, во вторник, 27 июня, в интервью изданию Украина.ру генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов отметил, что "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись.
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".
Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.