https://ukraina.ru/20230627/1047605380.html

Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала

Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала - 27.06.2023 Украина.ру

Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала

В начале специальной военной операции России Чехия смогла быстро предоставить Украине свою старую военную технику, а взамен получила вертолёты и танки западного производства, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщили журналисты ČT24

2023-06-27T15:44

2023-06-27T15:44

2023-06-27T15:44

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Премьер-министр Чехии встретился с главой Генштаба вооруженных сил Карелом Ржехкой и министром обороны страны Яной Черноховой. Правительство Чехии активно предоставляет свою старую технику Украине, а взамен получает вооружение западного производства, сказал он. В этом году Чехия предоставила Украине 24 танка, 76 боевых машин пехоты, 16 специальных автомобилей для системы ПВО, а также тысячи патронов.Цифры, озвученные премьер-министром, в некоторых отношениях близки или даже превышают прошлогодние поставки оружия из Чехии на Украину. В прошлом году Минобороны страны предоставило Украине, среди прочего, 38 танков, 55 боевых машин пехоты и 13 самоходных гаубиц.По словам премьер-министра, правительство также согласовало поставку сотен других единиц тяжелой военной техники в виде лицензий или сотрудничества с иностранными партнерами.Карел Ржехка отметил, что армия должна готовиться к "долгосрочному будущему вооруженному конфликту высокой интенсивности и масштаба".

https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html

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новости, зарубежье, чехия, украина, россия (рф), сша, нато, военная техника, петр фиала