https://ukraina.ru/20230627/1047605380.html
Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала
Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала - 27.06.2023 Украина.ру
Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала
В начале специальной военной операции России Чехия смогла быстро предоставить Украине свою старую военную технику, а взамен получила вертолёты и танки западного производства, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщили журналисты ČT24
2023-06-27T15:44
2023-06-27T15:44
2023-06-27T15:44
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Премьер-министр Чехии встретился с главой Генштаба вооруженных сил Карелом Ржехкой и министром обороны страны Яной Черноховой. Правительство Чехии активно предоставляет свою старую технику Украине, а взамен получает вооружение западного производства, сказал он. В этом году Чехия предоставила Украине 24 танка, 76 боевых машин пехоты, 16 специальных автомобилей для системы ПВО, а также тысячи патронов.Цифры, озвученные премьер-министром, в некоторых отношениях близки или даже превышают прошлогодние поставки оружия из Чехии на Украину. В прошлом году Минобороны страны предоставило Украине, среди прочего, 38 танков, 55 боевых машин пехоты и 13 самоходных гаубиц.По словам премьер-министра, правительство также согласовало поставку сотен других единиц тяжелой военной техники в виде лицензий или сотрудничества с иностранными партнерами.Карел Ржехка отметил, что армия должна готовиться к "долгосрочному будущему вооруженному конфликту высокой интенсивности и масштаба".
https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, чехия, украина, россия (рф), сша, нато, военная техника, петр фиала
Новости, Зарубежье, Чехия, Украина, Россия (РФ), США, НАТО, военная техника, Петр Фиала
Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала
В начале специальной военной операции России Чехия смогла быстро предоставить Украине свою старую военную технику, а взамен получила вертолёты и танки западного производства, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщили журналисты ČT24
Премьер-министр Чехии встретился с главой Генштаба вооруженных сил Карелом Ржехкой и министром обороны страны Яной Черноховой. Правительство Чехии активно предоставляет свою старую технику Украине, а взамен получает вооружение западного производства, сказал он.
"США и другие страны уже компенсировали Чешской Республике её поддержку Украины. Чехия смогла быстро предоставить Украине свою старую военную технику, получив взамен вертолеты и танки западного производства", - говорится в заявлении премьера.
В этом году Чехия предоставила Украине 24 танка, 76 боевых машин пехоты, 16 специальных автомобилей для системы ПВО, а также тысячи патронов.
Цифры, озвученные премьер-министром, в некоторых отношениях близки или даже превышают прошлогодние поставки оружия из Чехии на Украину. В прошлом году Минобороны страны предоставило Украине, среди прочего, 38 танков, 55 боевых машин пехоты и 13 самоходных гаубиц.
По словам премьер-министра, правительство также согласовало поставку сотен других единиц тяжелой военной техники в виде лицензий или сотрудничества с иностранными партнерами.
Карел Ржехка отметил, что армия должна готовиться к "долгосрочному будущему вооруженному конфликту высокой интенсивности и масштаба".