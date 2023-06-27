Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала - 27.06.2023 Украина.ру
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Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала
Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала - 27.06.2023 Украина.ру
Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала
В начале специальной военной операции России Чехия смогла быстро предоставить Украине свою старую военную технику, а взамен получила вертолёты и танки западного производства, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщили журналисты ČT24
2023-06-27T15:44
2023-06-27T15:44
новости
зарубежье
чехия
украина
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нато
военная техника
петр фиала
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Премьер-министр Чехии встретился с главой Генштаба вооруженных сил Карелом Ржехкой и министром обороны страны Яной Черноховой. Правительство Чехии активно предоставляет свою старую технику Украине, а взамен получает вооружение западного производства, сказал он. В этом году Чехия предоставила Украине 24 танка, 76 боевых машин пехоты, 16 специальных автомобилей для системы ПВО, а также тысячи патронов.Цифры, озвученные премьер-министром, в некоторых отношениях близки или даже превышают прошлогодние поставки оружия из Чехии на Украину. В прошлом году Минобороны страны предоставило Украине, среди прочего, 38 танков, 55 боевых машин пехоты и 13 самоходных гаубиц.По словам премьер-министра, правительство также согласовало поставку сотен других единиц тяжелой военной техники в виде лицензий или сотрудничества с иностранными партнерами.Карел Ржехка отметил, что армия должна готовиться к "долгосрочному будущему вооруженному конфликту высокой интенсивности и масштаба".
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новости, зарубежье, чехия, украина, россия (рф), сша, нато, военная техника, петр фиала
Новости, Зарубежье, Чехия, Украина, Россия (РФ), США, НАТО, военная техника, Петр Фиала

Чехия отдала Украине свои старые танки, а получила новые западные вертолеты - премьер Фиала

15:44 27.06.2023
 
© president.gov.uaПетр Фиала
Петр Фиала
© president.gov.ua
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В начале специальной военной операции России Чехия смогла быстро предоставить Украине свою старую военную технику, а взамен получила вертолёты и танки западного производства, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщили журналисты ČT24
Премьер-министр Чехии встретился с главой Генштаба вооруженных сил Карелом Ржехкой и министром обороны страны Яной Черноховой. Правительство Чехии активно предоставляет свою старую технику Украине, а взамен получает вооружение западного производства, сказал он.
"США и другие страны уже компенсировали Чешской Республике её поддержку Украины. Чехия смогла быстро предоставить Украине свою старую военную технику, получив взамен вертолеты и танки западного производства", - говорится в заявлении премьера.
В этом году Чехия предоставила Украине 24 танка, 76 боевых машин пехоты, 16 специальных автомобилей для системы ПВО, а также тысячи патронов.
Цифры, озвученные премьер-министром, в некоторых отношениях близки или даже превышают прошлогодние поставки оружия из Чехии на Украину. В прошлом году Минобороны страны предоставило Украине, среди прочего, 38 танков, 55 боевых машин пехоты и 13 самоходных гаубиц.
По словам премьер-министра, правительство также согласовало поставку сотен других единиц тяжелой военной техники в виде лицензий или сотрудничества с иностранными партнерами.
Карел Ржехка отметил, что армия должна готовиться к "долгосрочному будущему вооруженному конфликту высокой интенсивности и масштаба".
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