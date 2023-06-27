https://ukraina.ru/20230627/1047601275.html

Глава Росгвардии объяснил, как "вагнеровцы" за сутки почти добрались до Москвы

Глава Росгвардии объяснил, как "вагнеровцы" за сутки почти добрались до Москвы - 27.06.2023 Украина.ру

Глава Росгвардии объяснил, как "вагнеровцы" за сутки почти добрались до Москвы

Глава Росгвардии Виктор Золотов 27 июня после выступления президента перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить попытку мятежа, объяснил, как частной военной компании "Вагнер" удалось быстро продвинуться в московском направлении

2023-06-27T14:18

2023-06-27T14:18

2023-06-27T14:42

чвк "вагнер"

росгвардия

мятеж

новости

москва

запад

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Бойцам группы "Вагнера" удалось быстро продвинуться в московском направлении из-за концентрации сил возле столицы, заявил Золотов. При этом глава Росгвардии заверил, что ЧВК Пригожина не смогла бы взять Москву. Глава Росгвардии оценил работу силовых структур 24 июня и назвал ее "великолепной. Сам Золотов был постоянно на связи с президентом России Владимиром Путиным в этот день."Не исключено, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы – мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина", – сказал Золотов.В конце прошлой недели глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании". Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.

https://ukraina.ru/20230627/1047597872.html

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чвк "вагнер", росгвардия, мятеж, новости, москва, запад