Глава Росгвардии объяснил, как "вагнеровцы" за сутки почти добрались до Москвы
14:18 27.06.2023 (обновлено: 14:42 27.06.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
Глава Росгвардии Виктор Золотов 27 июня после выступления президента перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить попытку мятежа, объяснил, как частной военной компании "Вагнер" удалось быстро продвинуться в московском направлении
Бойцам группы "Вагнера" удалось быстро продвинуться в московском направлении из-за концентрации сил возле столицы, заявил Золотов. При этом глава Росгвардии заверил, что ЧВК Пригожина не смогла бы взять Москву.
"Любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены", – уточнил Золотов.
Глава Росгвардии оценил работу силовых структур 24 июня и назвал ее "великолепной. Сам Золотов был постоянно на связи с президентом России Владимиром Путиным в этот день.
"Не исключено, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы – мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина", – сказал Золотов.
В конце прошлой недели глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".
Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
13:14Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись Мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сыграл на руку Киеву, который хочет устроить провокацию на ЗАЭС накануне саммита НАТО, считает сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов