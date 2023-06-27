https://ukraina.ru/20230627/1047598338.html

Немецкий оборонный концерн поставит Киеву еще 14 "Леопардов"

Немецкий оборонный концерн поставит Киеву еще 14 "Леопардов" - 27.06.2023 Украина.ру

Немецкий оборонный концерн поставит Киеву еще 14 "Леопардов"

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 27 июня подтвердил заказ от Нидерландов на 14 танков Leopard 2A4, которые передадут Киеву, говорится на сайте концерна

2023-06-27T13:21

2023-06-27T13:21

2023-06-27T13:21

танки

leopard-2 (танк)

новости

украина

германия

нидерланды

зарубежье

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"Правительство Нидерландов поручило Rheinmetall поставить Украине 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Ранее, в апреле 2023 года, правительства королевств Нидерландов и Дании объявили о намерении совместно закупить основные боевые танки Leopard 2A4 и предоставить их Украине для ведения обороны. Стоимость размещенного сейчас заказа, который правительств Нидерландов и Дании совместно финансируют в рамках международной бронетанковой коалиции для эффективной поддержки Украины, составляет небольшую трехзначную сумму в миллионах евро," - говорится в материале.В сделке также приняли участие представители правительства Германии.По контракту первый танк поставят на Украину в январе 2024 года, остальные машины прибудут в страну до конца следующего года.В середине июня немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на источники в НАТО, что Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230623/1047507357.html

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танки, leopard-2 (танк), новости, украина, германия, нидерланды, зарубежье