https://ukraina.ru/20230627/1047590560.html

"Решительное наступление". Полковник Макгрегор назвал следующий шаг Путина по Украине

"Решительное наступление". Полковник Макгрегор назвал следующий шаг Путина по Украине - 27.06.2023 Украина.ру

"Решительное наступление". Полковник Макгрегор назвал следующий шаг Путина по Украине

Благодаря своим войскам президент России Владимир Путин полностью освободит все восточные территории Украины. Российская армия сможет продвинуться дальше на запад. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom

2023-06-27T12:17

2023-06-27T12:17

2023-06-27T12:17

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владимир путин

освобождение

украина

новые регионы

сша

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Следующий шаг президента России Владимира Путина в конфликте с киевским режимом — полное освобождение всех территорий восточной Украины, заявил Макгрегор.Владимир Путин полностью освободит все восточные территории Украины. В случае отсутствия какого-либо ответа со стороны Киева или Запада, ВС РФ продвинутся дальше на запад, считает МакгрегорОн добавил, что российский народ хочет, чтобы этот конфликт закончился ясной однозначной победой, и Путин знает об этом.Профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в статье для Washington Post сказал, что если украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы.26 июня президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.В своём обращении Путин также предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" или заключить контракты с Минобороны России, или уходить в Белоруссию. После выступления президент России провёл совещание с руководителями правоохранительных органов и силового блока: Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Следственного комитета.

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новости, владимир путин, освобождение, украина, новые регионы, сша