ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено
Дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено. Такое сообщение во вторник распространила ФСБ
"При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", - говорится в сообщении ведомства.
Также известно, что в настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой военной техники группы "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил РФ.
10:39Запад не знал, что делать, Восток поддержал Путина: ситуация с "Вагнером" глазами иностранных государствНа текущий момент ситуация вокруг действий Евгения Пригожина, устроившего "поход на Москву", явно вышла из острой фазы. Режим КТО снят во всех регионах, в которых он был введён ранее, бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются в свои лагеря и пункты постоянной дислокации.
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".
Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
В понедельник, 26 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором в том числе обратился к вагнеровцам, предложив им подписать контракты с Минобороны России.
Вчера, 22:42Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФПрезидент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.