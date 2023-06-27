https://ukraina.ru/20230627/1047587731.html

ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено

ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено - 27.06.2023 Украина.ру

ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено

Дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено. Такое сообщение во вторник распространила ФСБ

2023-06-27T11:17

2023-06-27T11:17

2023-06-27T11:17

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Также известно, что в настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой военной техники группы "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил РФ.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.В понедельник, 26 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором в том числе обратился к вагнеровцам, предложив им подписать контракты с Минобороны России.

https://ukraina.ru/20230627/1047573833.html

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