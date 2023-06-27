ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено - 27.06.2023 Украина.ру
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ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено
ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено - 27.06.2023 Украина.ру
ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено
Дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено. Такое сообщение во вторник распространила ФСБ
2023-06-27T11:17
2023-06-27T11:17
новости
мятеж
россия (рф)
фсб
дело
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Также известно, что в настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой военной техники группы "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил РФ.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.В понедельник, 26 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором в том числе обратился к вагнеровцам, предложив им подписать контракты с Минобороны России.
https://ukraina.ru/20230627/1047573833.html
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новости, мятеж, россия (рф), фсб, дело
Новости, мятеж, Россия (РФ), ФСБ, дело

ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено

11:17 27.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОбстановка в Ростове-на-Дону
Обстановка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено. Такое сообщение во вторник распространила ФСБ
"При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", - говорится в сообщении ведомства.
Также известно, что в настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой военной техники группы "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил РФ.
Бойцы ЧВК Вагнер покинули штаб ЮВО в Ростове-на Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
10:39
Запад не знал, что делать, Восток поддержал Путина: ситуация с "Вагнером" глазами иностранных государствНа текущий момент ситуация вокруг действий Евгения Пригожина, устроившего "поход на Москву", явно вышла из острой фазы. Режим КТО снят во всех регионах, в которых он был введён ранее, бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются в свои лагеря и пункты постоянной дислокации.
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".
Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
В понедельник, 26 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором в том числе обратился к вагнеровцам, предложив им подписать контракты с Минобороны России.
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Вчера, 22:42
Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФПрезидент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.
 
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Заголовок открываемого материала
11:17ФСБ: дело о вооруженном мятеже 27 июня прекращено
11:08Лукашенко отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность
10:52Хроника энергетической войны: последние события
10:39Запад не знал, что делать, Восток поддержал Путина: ситуация с "Вагнером" глазами иностранных государств
10:26"Повелся на всякую пропаганду": житель Нальчика хотел примкнуть к ВСУ, но был задержан ФСБ
10:25Второе обращение Путина. Итоги мятежа и будущее Пригожина
09:56Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму
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