WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047584188.html
WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы
WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы - 27.06.2023 Украина.ру
WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы
Если украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы. Об этом рассказал профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон 26 июня в статье для Washington Post
2023-06-27T11:37
2023-06-27T11:37
новости
наступление
всу
территории
сша
запад
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046682043_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_063b359dafe24787339eaf8b3b8d9914.jpg
Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не сможет вернуть свои территории в течение 16 лет, написал Эллисон. Неизвестно, чем обоснован такой срок, однако, по мнению автора статьи, сохранение тупика на фронте уже в ближайшем будущем приведет к переходу конфликта в новую фазу.По мнению автора, в этом случае многие сторонники Украины в Европе и США присоединятся к призывам прекратить боевые действия и начать переговоры о прекращении огня.Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин рассказал, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, не иссякли. Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года штучные специалисты ВСУ (командиры расчетов и средний офицерский уровень) проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области.Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230627/1047573036.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046682043_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_db809044d17a70f86417b19f50b858ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наступление, всу, территории, сша, запад, зарубежье
Новости, наступление, ВСУ, территории, США, Запад, Зарубежье

WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы

11:37 27.06.2023
 
© Libkos
© Libkos
Читать в
Если украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы. Об этом рассказал профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон 26 июня в статье для Washington Post
Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не сможет вернуть свои территории в течение 16 лет, написал Эллисон.
Неизвестно, чем обоснован такой срок, однако, по мнению автора статьи, сохранение тупика на фронте уже в ближайшем будущем приведет к переходу конфликта в новую фазу.

"Если она (Украина. - Ред.) не воспользуется этим шансом и не разрушит застой, царящий на поле боя на востоке Украины, мы вступим в совершенно другую главу этого конфликта", - написал Эллисон.

По мнению автора, в этом случае многие сторонники Украины в Европе и США присоединятся к призывам прекратить боевые действия и начать переговоры о прекращении огня.
Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин рассказал, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, не иссякли.
Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года штучные специалисты ВСУ (командиры расчетов и средний офицерский уровень) проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области.
Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Президент РФ В. Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
10:25
Второе обращение Путина. Итоги мятежа и будущее ПригожинаК сожалению в обществе всегда высок процент людей, не способных признать свои ошибки и готовых переписывать реальность под себя, не замечая абсурдность создаваемого ими в своём воображении мира.
 
НовостинаступлениеВСУтерриторииСШАЗападЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Песков прокомментировал секретную международную встречу по Украине
13:21Немецкий оборонный концерн поставит Киеву еще 14 "Леопардов"
13:19На Украине готовят новый закон о запрете деятельности российских церквей - СМИ
13:15"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для Запада
13:14Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись
13:11Где Пригожин, и будет ли Лукашенко посредником по Украине? Песков ответил на вопросы журналистов
13:01Николай Стариков о "последней капле", заставившей Россию начать СВО
13:00Запрет на импорт зерна, претензии к Израилю, стремление в ЕС и НАТО. Главное на Украине на 13:00 27 июня
12:59Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара
12:48"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина
12:48Дерусификация европейской культуры: "Эрмитаж" в Амстердаме откажется от своего названия
12:48Что нас ждёт. Прислушиваясь к будущему
12:44"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили
12:33Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах
12:17"Решительное наступление". Полковник Макгрегор назвал следующий шаг Путина по Украине
12:14Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России
12:07"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением
11:38"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского
11:37WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы
11:17ФСБ: дело о вооруженном мятеже прекращено
Лента новостейМолния