https://ukraina.ru/20230627/1047584188.html
WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы
WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы - 27.06.2023 Украина.ру
WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы
Если украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы. Об этом рассказал профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон 26 июня в статье для Washington Post
2023-06-27T11:37
2023-06-27T11:37
2023-06-27T11:37
новости
наступление
всу
территории
сша
запад
зарубежье
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Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не сможет вернуть свои территории в течение 16 лет, написал Эллисон. Неизвестно, чем обоснован такой срок, однако, по мнению автора статьи, сохранение тупика на фронте уже в ближайшем будущем приведет к переходу конфликта в новую фазу.По мнению автора, в этом случае многие сторонники Украины в Европе и США присоединятся к призывам прекратить боевые действия и начать переговоры о прекращении огня.Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин рассказал, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, не иссякли. Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года штучные специалисты ВСУ (командиры расчетов и средний офицерский уровень) проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области.Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230627/1047573036.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, всу, территории, сша, запад, зарубежье
WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы
Если украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы. Об этом рассказал профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон 26 июня в статье для Washington Post
Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не сможет вернуть свои территории в течение 16 лет, написал Эллисон.
Неизвестно, чем обоснован такой срок, однако, по мнению автора статьи, сохранение тупика на фронте уже в ближайшем будущем приведет к переходу конфликта в новую фазу.
"Если она (Украина. - Ред.) не воспользуется этим шансом и не разрушит застой, царящий на поле боя на востоке Украины, мы вступим в совершенно другую главу этого конфликта", - написал Эллисон.
По мнению автора, в этом случае многие сторонники Украины в Европе и США присоединятся к призывам прекратить боевые действия и начать переговоры о прекращении огня.
Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. С начала контрнаступления, по его сведениям, ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин рассказал, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, не иссякли.
Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года штучные специалисты ВСУ (командиры расчетов и средний офицерский уровень) проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области.
Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь