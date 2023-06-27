https://ukraina.ru/20230627/1047569414.html

Сюй Цзицзюнь: Необузданность аппетитов НАТО свидетельствует, что следующей целью альянса будет Китай

Сюй Цзицзюнь: Необузданность аппетитов НАТО свидетельствует, что следующей целью альянса будет Китай - 27.06.2023 Украина.ру

Сюй Цзицзюнь: Необузданность аппетитов НАТО свидетельствует, что следующей целью альянса будет Китай

Современный Китай всегда выступал за мир. Но с окончанием холодной войны в настоящее время именно НАТО является крупнейшим в мире военным блоком, превратившимся Украина.ру, 27.06.2023

2023-06-27T09:48

2023-06-27T09:48

2023-06-27T10:51

интервью

китай

россия (рф)

нато

зарубежье

сша

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Современный Китай всегда выступал за мир. Но с окончанием холодной войны в настоящее время именно НАТО является крупнейшим в мире военным блоком, превратившимся в агрессивную организацию, исповедующую односторонний подход к мировым проблемам. Поэтому большинство граждан Китая поддерживают противодействие России тенденциям альянса расширятся на восток, утверждает известный китайский блогер Сюй Цзицзюнь.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Господин Сюй, 11–12 июля в Вильнюсе состоится очередной саммит НАТО, который предположительно рассмотрит предложения по предоставлению "гарантий безопасности" Украины и определению срока и порядка вступления Украины в альянс. Пока не очень понятно, какие решения будут приняты, но очевидно желание властей Украины спрятаться под зонтик НАТО. Как в Китае относятся к НАТО и к тому, что этот альянс расширяет свои границы, наступая на РФ?- Большинство жителей нашей страны осуждают данный факт. По логике вещей, вслед за распадом Советского Союза и ликвидацией Варшавского договора, блок НАТО также должен был бы заявить о самороспуске. Если это оборонительный блок, то с самоликвидацией военного союза стран вероятного противника и во имя мира на земле они должны были последовать примеру противника. И если бы НАТО сдержало слово, данное России по окончании Холодной войны о нерасширении на восток и непринятии восточноевропейских и прибалтийских стран в свой альянс, то сегодня международная обстановка не была бы такой напряжённой.С 1999 года, до начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году, НАТО прошло через пять волн расширения на восток, приближаясь к вашим границам. В 2022 году были попытки принять Украину в свой состав, что, в общем-то, и способствовало развязыванию конфликта. Сегодня они в шестой раз расширились, включили в себя Финляндию и Швецию, долгое время придерживавшихся политики нейтралитета. Россия почти окружена. Вас можно понять: США и НАТО полностью игнорируют вашу озабоченность и, конечно же, именно они являются главными виновниками ухудшения обстановки.Нас сильно беспокоит то, что, в шестой раз продвигаясь на восток, НАТО уже пытается открыть представительство в соседней с нами Японии. В 2022 году НАТО уже включили Южную Корею в свою сферу так называемой совместной обороны. Это означает, что НАТО пытается выйти за пределы Северной Атлантики и охватить Тихий океан и даже весь мир. Подобная необузданность амбиций указывает и на то, что следующей их целью будет Китай. Китайский народ, конечно же, будет со всей решимостью выступать против создания азиатского подобия НАТО у своих дверей, ибо по своей сути это и антикитайская коалиция, не только антироссийская.Тем не менее в определённых кругах в Китае действительно есть и такие, кто одобряет действия НАТО. Всё проходит по тем же шаблонам, что говорили и вам. НАТО заявляет, что это открытая организация, и нет причин отказывать в членстве странам, которые сами подают заявки на вступление. А некоторые эксперты исходят из международного права и считают, что присоединение к НАТО является суверенным делом каждого государства и не должно подвергаться вмешательству извне. Эта позиция, с упором на принципы международного права, фактически типичная болтология, навязывание американской и натовской точки зрения всем нам. В таких случаях у нас в Китае говорят - пользоваться полем соседа для отвода воды со своего огорода, т. е. США и НАТО любят решать свои проблемы за чужой счёт. Если какая-либо страна под предлогом обеспечения национальной безопасности присоединяется к военному союзу, агрессивному по своей сути, игнорируя вопросы безопасности соседних государств, безусловно, это не может не вызывать беспокойство у соседей.СССР был главной силой, победившей нацистскую Германию во Второй мировой войне, и после окончания войны стал одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. После распада СССР Россия унаследовала его международные права и обязанности. У такой большой и сильной страны есть все основания выдвигать перед международным сообществом свои требования по вопросам безопасности и, конечно, к вашим требованиям должны прислушиваться.Безопасность границ великих держав не ограничивается только географическими рамками. Самым ярким примером является Карибский кризис 1962 года, столкновение интересов США и СССР. Действия СССР вызвали сильное недовольство США. Если придерживаться нынешней логики США, СССР и Куба - суверенные государства, и СССР имел право разместить ракеты на Кубе. Это именно США не имели никакого права вмешиваться в дела СССР и Кубы. Однако Вашингтон, из соображений своей национальной безопасности заставил СССР отозвать ракеты с Кубы. Конечно, в обмен на это США также отозвали свои ракеты из Турции. Но факт остаётся фактом, Карибский кризис показывает, что великие державы имеют законные основания учитывать вопросы национальной безопасностью за пределами своих границ. Поэтому мы понимаем, почему вы и выступаете против расширения НАТО, и это достойная позиция великой страны.- Другими словами, китайская общественность хорошо понимает позицию нашей страны?- С началом конфликта на Украине Китай неоднократно призывал обе стороны незамедлительно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. При этом мы призывали и призываем уважать суверенитет всех стран и признавать интересы России. США, ЕС и НАТО должны сесть за стол переговоров с вами для глубокого и всестороннего диалога на основе принципов коллективной безопасности и с целью обсуждения создания сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности.Относительно конфликта между Россией и Украиной, вы, наверное, это знаете, в китайском интернет-сообществе существует два противоположных мнения. Большинство китайцев, настороженно относятся к США и НАТО, но верят в необходимость дружбы между Китаем и Россией, понимают позицию России по обеспечению национальной безопасности и поддерживают ваши усилия по денацификации Украины. Нацистские элементы на Украине проводят политику геноцида, этому необходимо противостоять и это необходимо пресекать. Теперь мы хорошо знаем, как там превозносится нацистский преступник Бандера. Это, с нашей точки зрения, является неприемлемым, особенно учитывая наличие на стороне Украины японских наёмников с милитаристскими флагами времён Второй мировой войны. С точки зрения исторической справедливости, китайский народ имеет основания поддерживать действия России по противодействию нацизму.Однако часть "миролюбивых" китайских граждан, любят проводить параллели с захватнической политикой царской Россией в отношении Цинского Китая, рассматривают сегодняшние действия РФ в отношении Украины как "очередную агрессивную войну". Эта точка зрения имеет свою логику, но игнорирует общий фон глобального расширения западного мира и принимает во внимание только войну как таковую. Подобное мышление сильно ограничено. Как в нынешней обстановке Россия может спокойно допускать членство Украины в НАТО и дальнейшее его расширение?У нас считается, что в древнем Китае, тысячи лет тому назад, в период "Чуньцю" не было справедливых войн. Так и в периоде колониального господства европейских держав не было справедливых войн. Когда шло становление Британской империи, англичане то нападали на Францию, то на Германию, затем на Россию, и они никогда не думали о справедливости, они думали только о своих интересах!Вплоть до конца Второй мировой войны, в Европе не было постоянных границ. После окончания Холодной войны Югославия была разрушена натовскими бомбардировками, было свергнуто законное правительство Ливиии. С подачи США отношения между странами строятся на силе, а не на справедливости. Помимо этого, у нас ещё существует интернет-тролли, активно действующие в китайском сегменте интернета. Они активно используют технические средства для манипулирования общественным сознанием, пытаясь навести сумятицу и ввести общественность в заблуждение. Нельзя не отметить их разрушительное влияние.- Считают ли в Китае НАТО прямой угрозой Китаю?- Мы всегда выступаем за мир. С окончанием холодной войны мы всегда надеялись на начало эры мирного развития. В настоящее время НАТО является крупнейшим в мире военным блоком, превратившимся в агрессивную организацию, исповедующую односторонний подход к мировым проблемам.После окончания холодной войны НАТО неоднократно и безосновательно инспирировали войны против суверенных государств, в том числе и бомбардировку китайского посольства в Югославии в 1999 году, долг, который мы им ещё не оплатили. НАТО является самой большой угрозой для мирового сообщества.Сложная и серьёзная обстановка в первую очередь обусловлена действиями НАТО. Они стремятся обойти ООН и стать мировыми заправилами. С подъёмом Китая сдерживание нашей страны стало их главной стратегической задачей. Даже Россия уже отошла на второй план. Достижения Китая, наша национальная мощь, экономическая сила, международное влияние, военные возможности, уровень технологического развития, независимо от того, как скромны мы в своих действиях, не дают США расслабиться. Для сдерживания Китая они пытаются раскручивать тайваньскую проблему. Мы понимаем, что это лишь увеличивает риск вмешательства США в войну за объединение Китая. Из-за определённой неуверенности через двусторонние и многосторонние механизмы США постоянно создают антикитайские блоки в Азии. Это и AUKUS (союз между США, Великобританией и Австралией), и четырёхсторонние переговоры с Японией, Индией и Австралией, военный союз США и Японии, Южной Кореи. Всё это является конкретным проявлением антикитайских намерений американской политики. Но даже и при таком множестве антикитайских сговоров, США всё ещё ощущают беспокойство и поэтому активизируются в регионах Восточной Азии. Если НАТО расширится до границ Китая, это, безусловно, представит прямую угрозу нашей национальной безопасности. Угрозы США на стратегическом уровне, вероятно, заставят Китай и Россию углубить сотрудничество. В таких случаях мы говорим – хочет дерево покоя, да ветер не прекращается. В контексте отношений между нашей страной и НАТО, Китай пытается жить в мире, чтобы можно было всем развиваться и процветать. Однако добрые намерения Китая и противодействия Китаю со стороны США явно не соответствуют друг другу. Но если обстановка действительно дойдёт до такого, что уже ничего нельзя будет изменить лишь нашей волей, то мы сможем дать отпор.- Опишите, пожалуйста, в чём заключаются интересы Китая в Европе? Как они сопрягаются с интересами России? Насколько, с вашей точки зрения, наши интересы в Европе совпадают?- После окончания Второй мировой войны произошёл слом колониальной системы, была надежда на построение цивилизованного общества, была создана ООН. Однако с окончанием холодной войны США, как единственная сверхдержава, потеряли противовес. Национальная мораль быстро разрушилась, что привело к многочисленным войнам, инициированным именно США. Всё это привело к жертвам, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, разразилась череда гуманитарных катастроф.С помощью пробирки с моющим средством, выдавая это за химическое оружие, США и НАТО развязали войну против Ирака, свергли Саддама Хусейна. В то время три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН выступили против планов США, включая Китай, Россию и Францию. В Европе у России были неплохие отношения с Францией и Германией. Пример "многополярности", выстраиваемой без участия США. Однако США усилили давление на ЕС, играя на противоречиях между Францией и Германией, между Польшей и другими восточноевропейскими странами, постепенно превращая ЕС в организацию без единой воли. Пик влияния США на ЕС наступил с назначением Урсулы фон дер Ляйен главой союза. Введение санкций против вашей страны было логическим продолжением манипуляций США в отношении РФ.На самом же деле процветание Евразийского континента в целом является общим желанием всех народов, включая народы Китая и России. Однако англосаксы являются исключением. В течение веков они проводили двойственную политику в Европе, стараясь усилить разногласия и спровоцировать войны между нациями. Недаром у вас есть выражение "англичанка гадит", а у нас их называют той палкой, которой мешают известную субстанцию. При всём при том США и Великобритания – англосаксонские государства, находящиеся за пределами Евразийского континента, причём Великобритания даже вышла из Европейского союза. Достижение мира и процветания на Евразийском континенте постепенно подрывает их гегемонию. Основное противоречие в современном мире заключается в амбициях англосаксов по поддержанию мирового господства и стремлении стран по всему миру к независимости, автономии и мирному развитию.Мы, китайцы, любим мир, мы любим торговать. Торговля между Китаем и Европейским союзом закладывает основы процветания и стабильности Евразийского континента. Россия исторически является транзитной страной для торговли между Востоком и Западом, получая от этого свои выгоды. С этой точки зрения Россия должна активно поддерживать экономические и торговые связи между Китаем и ЕС, а также стараться восстановить дружеские отношения с ними. Это требует от всех нас определённых усилий. Призывы Китая "к миру и переговорам" не является сотрясением воздуха, это выгодно всем нам!Что касается отношений между Китаем и Россией, как мы считаем, вам необходимо полностью откинуть настороженность по отношению к нам и начать всестороннее сотрудничество, в первую очередь укрепив доверие в отношениях, привлекать больше китайцев в Сибирь для оказания помощи в развитии и созидания.Сотрудничество между нами не ограничивается только экономикой и ресурсами, оно также должно включать научно-техническую и военную сферы. Только таким образом мы сможем справиться с вероятными проблемами и вызовами будущего.

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2023

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

интервью, китай, россия (рф), нато, зарубежье, сша, ес