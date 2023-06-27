https://ukraina.ru/20230627/1047558932.html

Броненосец "Потёмкин": жалкий оригинал неповторимой копии

Броненосец "Потёмкин": жалкий оригинал неповторимой копии - 27.06.2023 Украина.ру

Броненосец "Потёмкин": жалкий оригинал неповторимой копии

От "непобеждённой территории революции" к коляске на Потёмкинской лестнице и далее до "бровеносца в потёмках" – таков был путь в общественном сознании раскрученного в советское время восстания на броненосце "Потёмкин". Первая фраза – цитата из В.И. Ленина, вторая – эпизод из шедевра Сергея Эйзенштейна, третье – народное обозначение Л.И. Брежнева

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:00

2023-06-27T08:00

история

история

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история новороссии

броненосец

григорий потемкин

революция 1905 г

большевики

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История корабля началась, разумеется, до восстания 27 июня 1905 года. Однако, так получилось, что в его боевой службе это был единственный заслуживающий упоминания эпизод – в единственном морском бою на Чёрном море во время Первой Мировой войны он был в составе эскадры.Эскадренный броненосец "Князь Потёмкин-Таврический" был спущен на воду 26 сентября 1900 года. Вообще, на тот момент эскадренные броненосцы были главной силой любого серьёзного флота, но они устарели буквально через шесть лет, когда на воду был спущен "Дредноут"."Потёмкин" был самым мощным на Черноморском флоте кораблём, вооружённым четырьмя 305 мм. орудиями главного калибра в двух башнях. Он сочетал в себе лучшие черты черноморских и балтийских броненосцев и был, в какой-то мере, новаторским проектом – на нём впервые в российском флоте было введено централизованное управление огнём и котлы под жидкое топливо (от них пришлось отказаться после пожара).Восстание было ярким эпизодом Первой русской революции 1905-07 года. После "кровавого воскресенья" 22 января 1905 года по всей России начались восстания. В июне волнения охватили армию и первым был бунт на броненосце "Потёмкин".История этого восстаниях хорошо известна. Формальным поводом было несвежее мясо, доставленное на борт броненосца. Причём это была чистая случайность – отправленный за продуктами миноносец на обратном пути столкнулся с рыбацкой шаландой, вынужден был спасать рыбаков и буксировать судно в порт.А вот восстание случайным не было – его готовили по меньшей мере месяц, в расчёте на всеобщее восстание осенью 1905 года (причём большевики никаких особых надежд именно с "Потёмкиным" не связывали). Большую роль сыграли тесные контакты матросов с рабочими николаевских заводов, которые завершали отделочные работы на корабле. Недовольство было подогрето и попыткой отправить часть матросов на Дальний Восток, где шла война с Японией.По официальной советской версии началось всё с того, что один из офицеров приказал караулу расстрелять матросов, отказавшихся есть борщ из испорченного мяса. Даже в киноверсии Эйзенштейна, снятой по воспоминаниям непосредственных участников процесса, была некоторая нестыковка – офицеры, конечно, звери, но наличествовала некоторая несоразмерность неподчинения и принятых против него мер. Сейчас считается, что весть о том, что в матросов собираются стрелять, донёс до команды руководитель восстания большевик Григорий Вакуленчук, решивший воспользоваться недовольством матросов. Его план удался (чему немало способствовало то, что перед обедом матросы выпили по чарке водки), но сам он был убит, а что надо было делать дальше никто не знал.Броненосец отправился в Одессу (поразительно, но команда сумела без офицеров управлять кораблём) где на молу было организовано поклонение Вакуленчуку. Броненосец сделал два выстрела по городу – целились в дом градоначальника, но, естественно, промахнулись.Ленин настаивал на высадке десанта, захвате города и провозглашении там Временного революционного правительства. Однако эмиссар большевиков в город опоздал, десант не состоялся, а восстание в городе было задавлено в зародыше.Высланная навстречу эскадра главных сил флота от атаки воздержалась – матросы волновались, команда "Георгия Победоносца" даже захватила корабль и присоединилась к "Потёмкину", но, убедившись в том, что программы у восставших нет, сочли за лучшее выпустить арестованных офицеров и отбыть назад в Севастополь. Там тоже было неспокойно – пришлось снять команду с броненосца "Екатерина II", "зачистить" броненосец "Синоп", произошло восстание на учебном судне "Прут"."Потёмкин" некоторое время шнырял вдоль побережья как в потёмках, но в конце концов 8 июля бросил якорь в румынской Констанце, где команда была интернирована. Часть моряков решили вернуться на родину, часть осталась за границей.Всего были осуждены 173 человека, но казнили только матроса Афанасия Матюшенко. Большая часть команды осталась в Румынии, а матрос Иван Бешов уехал в Ирландию и открыл популярную сеть закусочных Beshov.В общем, бунт на корабле ни к чему определённому не привёл, хотя и спровоцировал ряд восстаний в гарнизонах, из крупных – в Либаве (Лиепае) и Лодзи.Румыны корабль вернули России. Страха иудейска для его переименовали в "Св. Пантелеймон". Броненосец честно нёс службу до самого 1919 года, когда английские оккупанты взорвали его машины. Ремонтировать безнадёжно устаревший корабль не стали и в 1925 году отправили на слом – металл стране был нужен больше, чем революционный памятник.В общем, если быть честным, то в культуре и броненосец, и восставшие моряки оставили куда больший след, чем в политической или военной истории. Всё же "Броненосец Потёмкин" – настоящий шедевр немого кино. Плюс огромное количество всякого другого культурного продукта. Например, "Белеет парус одинокий" Валентина Катаева начинается со встречи с матросом "Потёмкина" и этот матрос фигурирует во всех последующих произведениях цикла. Вообще, советские дети сначала узнавали о броненосце, а потом уже – о Потёмкине. Но, справедливости ради, надо признать, что если бы не фраза Ленина, кто бы помнил о восстании кроме специалистов по Первой русской революции…

https://ukraina.ru/20230217/1043566576.html

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2023

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история, история украины, история новороссии, броненосец, григорий потемкин, революция 1905 г, большевики