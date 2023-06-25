Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
© AP / Alex Brandon
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Польши Збигневом Рау обсудил события в России. Об этом сообщил 24 июня в распространенном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер
Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России, говорится в заявлении.
"[Госсекретарь США Энтони] Блинкен провел сегодня разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России. Госсекретарь Блинкен приветствовал продолжительную помощь Польши Украине и ее народу и подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США не изменится", - говорится в заявлении.
Блинкен также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать тесное взаимодействие с союзниками и партнерами по мере развития ситуации, проинформировал дипломат.
Ранее американский госдепартамент сообщал, что Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в том, что США продолжат поддерживать Киев. Также у госсекретаря США состоялись переговоры с коллегами из стран G7 и Евросоюза.
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