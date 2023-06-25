https://ukraina.ru/20230625/1047545756.html

Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ

Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ - 25.06.2023 Украина.ру

Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Польши Збигневом Рау обсудил события в России. Об этом сообщил 24 июня в распространенном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер

2023-06-25T07:38

2023-06-25T07:38

2023-06-25T07:38

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Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России, говорится в заявлении.Блинкен также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать тесное взаимодействие с союзниками и партнерами по мере развития ситуации, проинформировал дипломат.Ранее американский госдепартамент сообщал, что Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в том, что США продолжат поддерживать Киев. Также у госсекретаря США состоялись переговоры с коллегами из стран G7 и Евросоюза.

https://ukraina.ru/20230625/1047544424.html

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новости, госдеп сша, польша, энтони блинкен, россия