Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ - 25.06.2023 Украина.ру
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Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ
Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ - 25.06.2023 Украина.ру
Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Польши Збигневом Рау обсудил события в России. Об этом сообщил 24 июня в распространенном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер
2023-06-25T07:38
2023-06-25T07:38
новости
госдеп сша
польша
энтони блинкен
россия
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Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России, говорится в заявлении.Блинкен также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать тесное взаимодействие с союзниками и партнерами по мере развития ситуации, проинформировал дипломат.Ранее американский госдепартамент сообщал, что Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в том, что США продолжат поддерживать Киев. Также у госсекретаря США состоялись переговоры с коллегами из стран G7 и Евросоюза.
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новости, госдеп сша, польша, энтони блинкен, россия
Новости, Госдеп США, Польша, Энтони Блинкен, Россия

Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ

07:38 25.06.2023
 
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP / Alex Brandon
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Польши Збигневом Рау обсудил события в России. Об этом сообщил 24 июня в распространенном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер
Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России, говорится в заявлении.
"[Госсекретарь США Энтони] Блинкен провел сегодня разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, чтобы обсудить текущую ситуацию в России. Госсекретарь Блинкен приветствовал продолжительную помощь Польши Украине и ее народу и подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США не изменится", - говорится в заявлении.
Блинкен также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать тесное взаимодействие с союзниками и партнерами по мере развития ситуации, проинформировал дипломат.
Ранее американский госдепартамент сообщал, что Блинкен обсудил события в России с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и заверил его в том, что США продолжат поддерживать Киев. Также у госсекретаря США состоялись переговоры с коллегами из стран G7 и Евросоюза.
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