Против мятежа. Что нужно знать о режиме контртеррористической операции (КТО) - 24.06.2023 Украина.ру
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Против мятежа. Что нужно знать о режиме контртеррористической операции (КТО)
Против мятежа. Что нужно знать о режиме контртеррористической операции (КТО) - 24.06.2023 Украина.ру
Против мятежа. Что нужно знать о режиме контртеррористической операции (КТО)
В субботу, 24 июня, в Москве, Московской и Воронежской областях был объявлен режим контртеррористической операции — после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы
2023-06-24T16:42
2023-06-24T16:42
эксклюзив
владимир путин
кто
пригожин
чвк "вагнер"
ростов-на-дону
фсб
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На главу ЧВК&nbsp;Евгения Пригожина&nbsp;в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия.Издание Украина.ру объясняет, что означает введение режима КТО.Режим контртеррористической операции — особый правовой режим в РФ, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.Введение режима КТО регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму» (2006), который заменил закон «О борьбе с терроризмом» (1998).На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.Какие меры предусматривает режим КТО:— Проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, а в случае отсутствия документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности.— Освобождение отдельных участков местности и объектов от транспортных средств и физических лиц.—&nbsp;Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и&nbsp;объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и&nbsp;функционирование транспорта, а&nbsp;также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или&nbsp;культурную ценность.—&nbsp;Ведение контроля телефонных переговоров и&nbsp;иной информации, передаваемой по&nbsp;каналам телекоммуникационных систем, а&nbsp;также осуществление поиска на&nbsp;каналах электрической связи и&nbsp;в почтовых отправлениях в&nbsp;целях выявления информации об&nbsp;обстоятельствах совершения террористического акта, о&nbsp;лицах, его подготовивших и&nbsp;совершивших, и&nbsp;в целях предупреждения совершения других террористических актов.— Использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медпомощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством РФ.—&nbsp;Приостановление деятельности опасных производств и&nbsp;организаций, в&nbsp;которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и&nbsp;биологически опасные вещества.—&nbsp;Временное отселение физических лиц, проживающих в&nbsp;пределах территории, на&nbsp;которой введен правовой режим контртеррористической операции, в&nbsp;безопасные районы с&nbsp;обязательным предоставлением таким лицам стационарных или&nbsp;временных жилых помещений.—&nbsp;Ограничение движения транспортных средств и&nbsp;пешеходов на&nbsp;улицах, дорогах, отдельных участках местности и&nbsp;объектах.—&nbsp;Беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в&nbsp;жилые и&nbsp;иные принадлежащие физическим лицам помещения и&nbsp;на принадлежащие им земельные участки, на&nbsp;территории и&nbsp;в помещения организаций независимо от&nbsp;форм собственности для&nbsp;осуществления мероприятий по&nbsp;борьбе с&nbsp;терроризмом.—&nbsp;Ограничение или&nbsp;запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и&nbsp;ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и&nbsp;препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или&nbsp;сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и&nbsp;спиртосодержащей продукции.На отдельных участках территории, где введен правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться как&nbsp;весь комплекс мер и&nbsp;временных ограничений, так и&nbsp;отдельные меры и&nbsp;временные ограничения.Основным субъектом по&nbsp;проведению мероприятий по&nbsp;пресечению террористической деятельности является ФСБ России.Почему введён режим КТОВ ночь на субботу в Ростове-на-Дону&nbsp;силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин&nbsp;назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
https://ukraina.ru/20230624/1047528793.html
https://ukraina.ru/20230624/1047534287.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, владимир путин, кто, пригожин, чвк "вагнер", ростов-на-дону, фсб
Эксклюзив, Владимир Путин, КТО, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Ростов-на-Дону, ФСБ

Против мятежа. Что нужно знать о режиме контртеррористической операции (КТО)

16:42 24.06.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В субботу, 24 июня, в Москве, Московской и Воронежской областях был объявлен режим контртеррористической операции — после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия.
Издание Украина.ру объясняет, что означает введение режима КТО.
Режим контртеррористической операции — особый правовой режим в РФ, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.
Введение режима КТО регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму» (2006), который заменил закон «О борьбе с терроризмом» (1998).
На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
12:24
Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом ПригожинаИтак, вещи названы своими именами – предательство, измена, вооружённый мятеж, удар в спину, cмута. Жёсткий тон президента понятен, но понятны и недоговоренности в его речи. В частности, не названы поимённо зачинщики смуты, прежде всего – Пригожин.
Какие меры предусматривает режим КТО:
— Проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, а в случае отсутствия документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности.
— Освобождение отдельных участков местности и объектов от транспортных средств и физических лиц.
— Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность.
— Ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов.
— Использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медпомощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством РФ.
— Приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
— Временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.
— Ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах.
— Беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом.
— Ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Российский рубль купюра - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
16:26
"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина В микроавтобусе, припаркованном на заднем дворе отеля "Трезини" в Санкт-Петербурге, который считается офисом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, силовики нашли картонные коробки, забитые пачками банкнот. Общая сумма составила 4 млрд рублей, сообщает "Фонтанка"
На отдельных участках территории, где введен правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться как весь комплекс мер и временных ограничений, так и отдельные меры и временные ограничения.
Основным субъектом по проведению мероприятий по пресечению террористической деятельности является ФСБ России.
Почему введён режим КТО
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.
Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
 
ЭксклюзивВладимир ПутинКТОПригожинЧВК "Вагнер"Ростов-на-ДонуФСБ
 
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