https://ukraina.ru/20230624/1047534411.html

Против мятежа. Что нужно знать о режиме контртеррористической операции (КТО)

Против мятежа. Что нужно знать о режиме контртеррористической операции (КТО) - 24.06.2023 Украина.ру

Против мятежа. Что нужно знать о режиме контртеррористической операции (КТО)

В субботу, 24 июня, в Москве, Московской и Воронежской областях был объявлен режим контртеррористической операции — после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы

2023-06-24T16:42

2023-06-24T16:42

2023-06-24T16:42

эксклюзив

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фсб

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На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия.Издание Украина.ру объясняет, что означает введение режима КТО.Режим контртеррористической операции — особый правовой режим в РФ, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.Введение режима КТО регламентируется Федеральным законом "О противодействии терроризму» (2006), который заменил закон «О борьбе с терроризмом» (1998).На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается применение определенных мер и временных ограничений.Какие меры предусматривает режим КТО:— Проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, а в случае отсутствия документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел для установления личности.— Освобождение отдельных участков местности и объектов от транспортных средств и физических лиц.— Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность.— Ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов.— Использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медпомощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении теракта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством РФ.— Приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.— Временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений.— Ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах.— Беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом.— Ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.На отдельных участках территории, где введен правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться как весь комплекс мер и временных ограничений, так и отдельные меры и временные ограничения.Основным субъектом по проведению мероприятий по пресечению террористической деятельности является ФСБ России.Почему введён режим КТОВ ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты.Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ukraina.ru/20230624/1047528793.html

https://ukraina.ru/20230624/1047534287.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, владимир путин, кто, пригожин, чвк "вагнер", ростов-на-дону, фсб