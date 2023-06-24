https://ukraina.ru/20230624/1047527927.html
В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор - 24.06.2023 Украина.ру
В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 км. Об этом он расказал в своём телеграм-канале 24 июня
2023-06-24T11:46
2023-06-24T11:46
2023-06-24T11:52
новости
гусев
воронежская область
транспорт
трасса
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Гусев поручил сотрудникам профильных ведомств оперативно помогать автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Губернатор просил жителей отнестись с пониманием к дополнительным ограничениям, которые будут введены при необходимости — это запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие.Ранее Гусев сообщил, что по федеральной автомобильной дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Он попросил всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе усилены меры безопасности, ситуация находится под контролем правоохранительных органов и ФСБ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что связи введением в Москве режима контртеррористической операции, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия.
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новости, гусев, воронежская область, транспорт, трасса
Новости, Гусев, Воронежская область, транспорт, трасса
В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:46 24.06.2023 (обновлено: 11:52 24.06.2023)
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 км. Об этом он расказал в своём телеграм-канале 24 июня
"На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 км. Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения", - написал Гусев.
Гусев поручил сотрудникам профильных ведомств оперативно помогать автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области.
"Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и всё необходимое", -написал Гусев.
Губернатор просил жителей отнестись с пониманием к дополнительным ограничениям, которые будут введены при необходимости — это запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие.
Ранее Гусев сообщил, что по федеральной автомобильной дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Он попросил всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе усилены меры безопасности, ситуация находится под контролем правоохранительных органов и ФСБ.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что связи введением в Москве режима контртеррористической операции, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия.