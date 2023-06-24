В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор - 24.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230624/1047527927.html
В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор - 24.06.2023 Украина.ру
В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 км. Об этом он расказал в своём телеграм-канале 24 июня
2023-06-24T11:46
2023-06-24T11:52
новости
гусев
воронежская область
транспорт
трасса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0a/1046077218_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_417a5efefc0b79dbe87ead260fba743a.jpg.webp
Гусев поручил сотрудникам профильных ведомств оперативно помогать автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Губернатор просил жителей отнестись с пониманием к дополнительным ограничениям, которые будут введены при необходимости — это запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие.Ранее Гусев сообщил, что по федеральной автомобильной дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Он попросил всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе усилены меры безопасности, ситуация находится под контролем правоохранительных органов и ФСБ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что связи введением в Москве режима контртеррористической операции, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия.
https://ukraina.ru/20230624/1047527294.html
гусев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0a/1046077218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83cc4e44ed5ccbe31f95322590d8e07f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, гусев, воронежская область, транспорт, трасса
Новости, Гусев, Воронежская область, транспорт, трасса

В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор

11:46 24.06.2023 (обновлено: 11:52 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область. Александр Гусев
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область. Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 км. Об этом он расказал в своём телеграм-канале 24 июня
"На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464 по 777 км. Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения", - написал Гусев.
Гусев поручил сотрудникам профильных ведомств оперативно помогать автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области.
"Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и всё необходимое", -написал Гусев.
Губернатор просил жителей отнестись с пониманием к дополнительным ограничениям, которые будут введены при необходимости — это запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие.
Ранее Гусев сообщил, что по федеральной автомобильной дороге М-4 Дон движется колонна военной техники. Он попросил всех жителей Воронежской области временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 Дон и индивидуальными транспортными средствами.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе усилены меры безопасности, ситуация находится под контролем правоохранительных органов и ФСБ.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что связи введением в Москве режима контртеррористической операции, в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия.
Встреча президента РФ В. Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений
10:44
Я сделаю все, чтобы защитить мою страну. Владимир Путин выступил с обращением в связи с изменой ПригожинаПрезидент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Его заявление было опубликовано на сайте Кремля
 
НовостиГусевВоронежская областьтранспорттрасса
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Пригожин отказался сдавать оружие
12:47Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль
12:44Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
12:27Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина
12:24Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина
12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
12:16"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
12:06Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
11:46В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
11:11В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
11:11Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье
11:06Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
10:44Я сделаю все, чтобы защитить мою страну. Владимир Путин выступил с обращением в связи с изменой Пригожина
10:43Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции
10:23Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию
10:13Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области
10:05Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
09:43Китайский фронт: Береговая охрана США против ЦИПсО
Лента новостейМолния