В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор

Я сделаю все, чтобы защитить мою страну. Владимир Путин выступил с обращением в связи с изменой Пригожина

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Его заявление было опубликовано на сайте Кремля