Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию - 24.06.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию
Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию - 24.06.2023 Украина.ру
Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию
Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер". Об этом 24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении, которое было опубликовано на сайте Кремля
2023-06-24T10:23
2023-06-24T10:23
новости
владимир путин
чвк "вагнер"
мятеж
россия
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Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом, заявил Путин.Российские войска получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия. Мы не дадим гражданской войне повториться, защитим наш народ и государственность, резюмировал президент.
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Новости
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новости, владимир путин, чвк "вагнер", мятеж, россия
Новости, Владимир Путин, ЧВК "Вагнер", мятеж, Россия

Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию

10:23 24.06.2023
 
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Перейти в фотобанк
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Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер". Об этом 24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении, которое было опубликовано на сайте Кремля
"Это герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса. Они сражались и отдавали жизни за Новороссию и единство Русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. А в конечном итоге – к поражению и капитуляции", - подчеркнул глава государства.
Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом, заявил Путин.
Российские войска получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.
Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия. Мы не дадим гражданской войне повториться, защитим наш народ и государственность, резюмировал президент.
 
НовостиВладимир ПутинЧВК "Вагнер"мятежРоссия
 
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