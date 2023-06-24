https://ukraina.ru/20230624/1047527006.html

Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию

Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию - 24.06.2023 Украина.ру

Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию

Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер". Об этом 24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении, которое было опубликовано на сайте Кремля

2023-06-24T10:23

2023-06-24T10:23

2023-06-24T10:23

новости

владимир путин

чвк "вагнер"

мятеж

россия

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Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом, заявил Путин.Российские войска получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия. Мы не дадим гражданской войне повториться, защитим наш народ и государственность, резюмировал президент.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, чвк "вагнер", мятеж, россия