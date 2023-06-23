https://ukraina.ru/20230623/1047502902.html

В Польше обыскали 222 предприятия, чтобы найти контрабанду украинского зерна

В Польше обыскали 222 предприятия, чтобы найти контрабанду украинского зерна - 23.06.2023 Украина.ру

В Польше обыскали 222 предприятия, чтобы найти контрабанду украинского зерна

По распоряжению Жешувской прокуратуры сотрудники Управления национальных доходов Польши провели обыски в 222 компаниях и таможенных учреждениях на предмет выявления нелегального украинского зерна. Об этом сообщили журналисты портала RMF24

2023-06-23T10:34

2023-06-23T10:34

2023-06-23T10:34

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222 обыска провели в штаб-квартирах импортеров зерна и таможенных агентствах по всей стране, сообщила прокурор Ханна Бернат-Лозаньска.Следователи расследуют все случаи злоупотреблений, связанных с качеством украинского зерна, которое было импортировано как техническое или промышленное, и могло быть использовано в пищевых целях или на кормление животных.Импортеры, декларируя использование зерна в технических целях, надеялись, что обойдут процедуры и избегут специализированных проверок инспекций, отвечающих за контроль этого вида продукции.Более подробная информация о проведенных обысках не разглашается.

https://ukraina.ru/20230609/1047070049.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зарубежье, польша, зерно, украина, прокуратура