В Польше обыскали 222 предприятия, чтобы найти контрабанду украинского зерна - 23.06.2023 Украина.ру
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В Польше обыскали 222 предприятия, чтобы найти контрабанду украинского зерна
В Польше обыскали 222 предприятия, чтобы найти контрабанду украинского зерна - 23.06.2023 Украина.ру
В Польше обыскали 222 предприятия, чтобы найти контрабанду украинского зерна
По распоряжению Жешувской прокуратуры сотрудники Управления национальных доходов Польши провели обыски в 222 компаниях и таможенных учреждениях на предмет выявления нелегального украинского зерна. Об этом сообщили журналисты портала RMF24
2023-06-23T10:34
2023-06-23T10:34
новости
зарубежье
польша
зерно
украина
прокуратура
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222 обыска провели в штаб-квартирах импортеров зерна и таможенных агентствах по всей стране, сообщила прокурор Ханна Бернат-Лозаньска.Следователи расследуют все случаи злоупотреблений, связанных с качеством украинского зерна, которое было импортировано как техническое или промышленное, и могло быть использовано в пищевых целях или на кормление животных.Импортеры, декларируя использование зерна в технических целях, надеялись, что обойдут процедуры и избегут специализированных проверок инспекций, отвечающих за контроль этого вида продукции.Более подробная информация о проведенных обысках не разглашается.
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новости, зарубежье, польша, зерно, украина, прокуратура
Новости, Зарубежье, Польша, зерно, Украина, Прокуратура

В Польше обыскали 222 предприятия, чтобы найти контрабанду украинского зерна

10:34 23.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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По распоряжению Жешувской прокуратуры сотрудники Управления национальных доходов Польши провели обыски в 222 компаниях и таможенных учреждениях на предмет выявления нелегального украинского зерна. Об этом сообщили журналисты портала RMF24
222 обыска провели в штаб-квартирах импортеров зерна и таможенных агентствах по всей стране, сообщила прокурор Ханна Бернат-Лозаньска.
Следователи расследуют все случаи злоупотреблений, связанных с качеством украинского зерна, которое было импортировано как техническое или промышленное, и могло быть использовано в пищевых целях или на кормление животных.
"В результате этих мероприятий была получена обширная финансовая и бухгалтерская документация, доказательства пограничных проверок, носители данных, деловая переписка и зерно в количестве более 1000 тонн, что, скорее всего, не соответствует заявленной таможенной декларации", — заявила прокурор Бернат-Лозаньска.
Импортеры, декларируя использование зерна в технических целях, надеялись, что обойдут процедуры и избегут специализированных проверок инспекций, отвечающих за контроль этого вида продукции.
Более подробная информация о проведенных обысках не разглашается.
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