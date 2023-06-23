https://ukraina.ru/20230623/1047497341.html

Украина оплачивает кровью граждан "рассказки" своих политологов. Мнения российских и украинских экспертов

Украина оплачивает кровью граждан "рассказки" своих политологов. Мнения российских и украинских экспертов - 23.06.2023 Украина.ру

Украина оплачивает кровью граждан "рассказки" своих политологов. Мнения российских и украинских экспертов

"Контрнаступление ВСУ будет происходить так же, как осенью, — заявил Владимир Зеленский в интервью BBC. - Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и, казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы быстро начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь".

2023-06-23T06:59

2023-06-23T06:59

2023-06-23T06:59

эксклюзив

россия

украина

спецоперация

контрнаступление

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Между тем как российские аналитики, так и украинские отметили, что разрекламированное наступление украинских войск не такое успешное. К такому же выводу пришли и западные журналисты. Так CNN сообщило, что украинское контрнаступление не оправдало ожиданий Запада.Российский политолог Сергей МарковКак провалилась первая часть Контрнаступа ВСУ. Что хотели и что получилось? 1. Хотели ударить по штабам и складам армии России с помощью космической разведки США. Но штабы хорошо спрятались, а склады разместили по мелким площадкам.2. Хотели ударить массой БПЛА. Но РЭБ армии России оказался очень сильным. И посадили эти БПЛА. 3. Хотели взломать линию обороны армии России и вырваться на простор. Но линия обороны оказалась очень заминированной, очень широкой. Инженерные войска армии России сейчас неожиданно считаются открытием.4. Надеялись, что слабо мотивированные солдаты армии России побегут. Но оказалось, что солдаты армии России не бегут.5. Надеялись, что как и осенью, ВСУ численно будет больше. Оказалось, что армия России стала большой из-за 300 тысяч мобилизованных и 150 тысяч добровольцев и контрактников. 6. Надеялись на чудо-оружие НАТО как Леопарды и Бредли. А они чудо-оружием не оказались.Результат - провал "контрнаступа".А сегодня Путин на заседании Совета Безопасности России подвёл итоги провала "контрнаступа" ВСУ.Народный депутат Макс БужанскийПару слов по поводу темпов контрнаступления, которые почему то стали предметом обсуждения.К войне Российская Федерация готовилась десять лет.На оккупированных территория пребывает почти полтора года, год из которых возводила максимально укрепленные многоуровневые оборонительные позиции.РФ по прежнему обладает тотальным преимуществом в силах, средствах, родах войск, мобилизационном ресурсе.Так какой срок, учитывая желание максимально избежать потерь среди своих военнослужащих и наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, на фоне всего вышесказанного вдруг стал слишком долгим?Неделя, две, три, кто и чем это померял и определил?Политолог Малек ДудаковЗападные столицы и Киев бросились отчаянно перекладывать друг на друга ответственность за провал украинского контрнаступа. В Вашингтоне винят европейцев, которые дали мало бронетехники, и самих украинцев, которые не смогли пробиться через минные поля России.Киев же уличает во всём Запад - мол, переданное оружие зачастую неисправно. Например, 33 итальянские гаубицы оказались в таком плачевном состоянии, что стрелять из них было опасно для самих артиллеристов. А 29 Humvee из Кувейта приехали со сломанными трансмиссиями и убитыми батареями. Затем их отправили на ремонт - но потом оказалось, что у них уже сгнили покрышки.Некоторые западные страны - например, Словакия и Британия - открыто признают, что поставляют часть оружия просто на запчасти. С этим у Киева сейчас большие проблемы. До трети всех украинских вооружений постоянно находится в ремонте после возвращения с фронта - и остро ощущается дефицит технических кадров и запасных деталей.Украинцы жалуются на нехватку техники и боеприпасов - и огрызаются в ответ на заявления западных лидеров, что им дали всё необходимое для контрнаступа. А Минобороны Британии констатирует явное доминирование России в артиллерии и авиации - которое уже привело к масштабным потерям западных танков и приостановке обещанного контрнаступа.Недавно инспектор Пентагона пытается провести аудит военных траншей Киеву. Но пришёл к выводу, что просто невозможно определить, доходит ли обещанное оружие до Украины и в каком оно находится состоянии. Все эти медийные разоблачения могут за лето сильно подорвать позиции украинских лоббистов на Западе - особенно, если ситуация на фронте станет совсем патовой. Выбивать себе новые транши в этих условиях может стать для них уже непосильной задачей.Украинский бизнесмен Александр ДидычРазрекламированное контрнаступление превращается в медленное выбивание русских из бетона, в который они окопались за полгода. Конца войны не видно, но уже просматривается, что власти и не выгодно окончание войны, потому что очень круто иметь монополию на информацию и отсутствие выборов и очень не хочется отвечать за содеянное перед войной и во время войны. Лояльные власти героизируются, не лояльные утилизируются и забываются. Публичные акции протеста разрешаются исключительно против оппозиционных людей. Против власти – не ко времени. Зато слуги народа ушли в отпуск. Устали бедные…Политический эксперт Елена МаркосянЧитаю Владимира Фесенко (не часто, просто попался на глаза, всё-таки, харьковчанин) и вижу, что он решил напомнить о себе в преддверии возможной избирательной кампании. Слабенько так напомнил, повторил то, что уже сказали все: Украина и Запад серьезно переоценили перспективы контрнаступления ВСУ... и тд и тп., и что не надо было заниматься этим шапкозакидательством и истерией. Оказывается, по его мнению, именно эта истерия была огромной ошибкой, эмоцией, стремлением настроиться на победу и убедить всех в победе.Нда... какое открытие! Я просто в шоке. За одно могу сказать Фесенко спасибо: за то, что он назвал весь тот информационный шум "желанием, которое кем-то выдавалось за реальность, что они такие сильные, а Россия такая слабая".И мне очень интересно, кем же это выдавалось? И разве это касается только контрнаступления? А когда я говорила, что кормить народ рассказками про "убогую и отсталую Россию" - это преступление перед обществом, как он отзывался обо мне и о тех, кто придерживался аналогичной точки зрения? Кто мы были для этой недешевой, статусной тусовки политической обслуги власти? Сколько он заработал на своих консультациях, выдавая желаемое за действительное?Так вот, пользуясь случаем, скажу Фесенко и таким же как он украино-дипломированным умникам: вся идея Украины-антиРоссии построена на шапкозакидательстве и, по сути, является основой политической афёры, которую сейчас Украина оплачивает кровью своих граждан. И вместо того, чтобы включаться в следующую авантюру с выборами, этим умникам нужно не пользоваться бронью от мобилизации, а идти на передовую, чтобы своей кровью смыть позор и преступление перед народом. В их исполнении приспособленчество и многолетняя конвертация показного патриотизма в высокий статус и уровень жизни - преступление вдвойне. Для Украины вся эта армия патриотических экспертов бессмысленна и бесполезна. Но, похоже, они ещё не понимают, что и для киевской власти станут такими же бессмысленными уже в обозримом будущем. Это время стремительно приближается и это не шапкозакидательство, а политический прогноз. Мой. Бесплатный.Политолог Александр Носович"Если мы не будем сидеть за столом, то попадем на стол". Так и прибалты, и поляки, и украинцы всегда говорят о переговорах России и США. Ну так вот. Вы отказывались садиться за стол восемь лет и теперь попали на стол. СВО и есть этот стол, а контрнаступ - вполне осознанное поедание Западом украинцев. "Где Полоний? На ужине. Да на таком, где не он ужинает, а его ужинают".

https://ukraina.ru/20230623/1047491349.html

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эксклюзив, россия, украина, спецоперация, контрнаступление