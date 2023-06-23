Военный эксперт рассказал, с чем столкнется Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнётся - 23.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, с чем столкнется Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнётся
Военный эксперт рассказал, с чем столкнется Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнётся - 23.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, с чем столкнется Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнётся
Нам не надо ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-06-23T05:30
2023-06-23T05:30
новости
россия
всу
сво
артиллерия
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Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Киев вынужден в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, россия, всу, сво, артиллерия
Новости, Россия, ВСУ, СВО, артиллерия

Военный эксперт рассказал, с чем столкнется Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнётся

05:30 23.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Нам не надо ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Киев вынужден в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.
"И очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией", - констатировал Полищук.
Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
 
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