https://ukraina.ru/20230623/1047492934.html
Военный эксперт рассказал, с чем столкнется Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнётся
Военный эксперт рассказал, с чем столкнется Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнётся - 23.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, с чем столкнется Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнётся
Нам не надо ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-06-23T05:30
2023-06-23T05:30
2023-06-23T05:30
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артиллерия
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Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Киев вынужден в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сво, артиллерия
Военный эксперт рассказал, с чем столкнется Россия, когда наступление ВСУ окончательно захлебнётся
Нам не надо ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Киев вынужден в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.
"И очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией", - констатировал Полищук.
Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.